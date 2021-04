Joe Biden et Kamala Harris ont été complètement absents des appels téléphoniques de Covid avec les gouverneurs américains, laissant le gaillard new-yorkais Andrew Cuomo en charge, mais la Maison Blanche dit que ce n’est pas un gros problème.

Tout au long de sa campagne, le président Biden a fait de la pandémie de coronavirus son principal sujet de discussion. À maintes reprises, il a critiqué la gestion de la crise par Donald Trump et a promis de «Arrêtez le virus» avec toute son énergie s’il est élu. Une fois en fonction, Biden est allé plus longtemps que n’importe quel président de l’histoire moderne avant de tenir une conférence de presse en solo, mais la secrétaire de presse Jen Psaki a expliqué aux journalistes que Biden était tout simplement trop occupé à gérer le «Crises historiques» provoqué par la pandémie pour parler aux médias.





Cependant, lundi, il est apparu que Biden n’avait participé à aucun des appels hebdomadaires de coordination avec les 50 gouverneurs du pays, selon un rapport de RealClearPolitics (RCP).

Les gouverneurs participent généralement à une conférence téléphonique tous les mardis matin pour coordonner leur réponse à la pandémie avec la Maison Blanche, mais Biden n’a pas été en ligne une seule fois. «La vice-présidente Harris n’a participé qu’à un seul, mais cela a duré environ cinq minutes et elle n’a répondu à aucune question.» Le gouverneur du Nebraska, Pete Ricketts, un républicain, a déclaré au RCP.

Sous l’administration Trump, le vice-président Mike Pence a participé à 39 des 40 de ces appels, tandis que le président Trump lui-même a pris part à huit.





Pence a dirigé le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, un travail dans lequel Harris ne l’a pas suivi. Au lieu de cela, Biden a placé le consultant Jeff Zientz en charge de la force et a laissé le gouverneur de New York Andrew Cuomo présider les appels hebdomadaires, une décision controversée compte tenu du nombre de morts causé par sa décision d’admettre des patients Covid dans des maisons de soins infirmiers, sans parler du scandale qui a éclaté lorsque il a été surpris en train de cacher cela.

Le manque d’accès à la présidence a été « Une vraie frustration, je pense qu’il est prudent de le dire, pour les 50 gouverneurs, » Chris Sununu, un républicain du New Hampshire, a déclaré au RCP.

Confrontée lundi à l’absence de Biden, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a minimisé l’histoire, affirmant que Biden n’avait jamais promis de participer à ces appels.

« Nous ne l’avons jamais présenté comme un appel qui ferait partie de son programme, donc je ne suis pas sûr qu’il y ait une grande controverse ici », a-t-elle déclaré à Philip Wegmann du RCP, refusant de dire si Biden participerait à de futurs appels.

.@PressSec est demandé par @PhilipWegmann sur les rapports que les gouverneurs sont contrariés que Pres. Biden n’a pas rejoint les appels hebdomadaires de covid: « Nous ne l’avons jamais présenté comme un appel qui ferait partie de son agenda, donc je ne suis pas sûr qu’il y ait une grande controverse ici. » pic.twitter.com/k1DzmV7GMm – Appelant quotidien (@DailyCaller) 26 avril 2021

Les États-Unis ont fait des progrès considérables dans la lutte contre le virus, ce dont Biden et Harris s’attribuent le mérite. Plus de 230 millions de doses de vaccin ont été administrées à ce jour et près d’un tiers de la population américaine est entièrement vaccinée. Alors que les directives nationales de verrouillage restent en vigueur, un certain nombre d’États ont levé les restrictions sur les réunions d’affaires et sociales à leur propre rythme, les États dirigés par des républicains comme la Floride et le Texas allant de l’avant plus rapidement que les États dirigés par des démocrates. Alors qu’un mandat de masque fédéral introduit par Biden reste en vigueur, la Maison Blanche devrait lever ses directives sur le port du masque extérieur quelque temps cette semaine.

