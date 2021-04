Le président américain Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ont applaudi la décision du jury du Minnesota qui a déclaré l’ex-flic Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd et a fait pression pour leur programme de «justice raciale» par la suite.

«Nous avons encore du travail à faire,»A déclaré Harris, qui a pris la parole en premier mardi soir. «Nous devons encore réformer le système.»

«L’Amérique a une longue histoire de racisme systémique», Harris a ajouté, arguant que c’est «Empêchant notre nation de réaliser son plein potentiel.»

Biden: « Le verdict de culpabilité ne ramène pas George, mais à travers la douleur de la famille, ils trouvent un but, donc l’héritage de George ne sera pas seulement sa mort mais ce que nous devons faire en sa mémoire. » pic.twitter.com/jwzNM9YTM1 – Aaron Rupar (@atrupar) 20 avril 2021

Racisme systémique «Est une tache de l’âme de notre nation, le genou sur le cou des noirs américains de la nation», argumenta Biden. Les manifestations déclenchées par la mort de Floyd en mai de l’année dernière, a-t-il déclaré, «Des gens unifiés de toutes races et générations dans la paix et dans un but pour en dire assez.

Cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique.

Biden a décrit le verdict comme « Beaucoup trop rare » et en raison de «Une convergence unique et extraordinaire de facteurs,»De l’incident filmé par les caméras de téléphones portables aux policiers témoignant contre leur collègue et à un jury «Sous une pression extraordinaire», livrer «Juste une responsabilité de base.»

«Personne ne devrait être au-dessus des lois, et le verdict d’aujourd’hui envoie ce message, mais ce n’est pas suffisant. On ne peut pas s’arrêter ici», A déclaré Biden.





Harris et lui ont profité de l’occasion pour appeler le Congrès à adopter le George Floyd Justice in Policing Act, proposé par Harris l’année dernière, alors qu’elle était encore sénateur de Californie. Biden a également souligné l’importance de «Le travail que nous faisons chaque jour pour changer les cœurs et les esprits.»

Le président a également profité de l’occasion pour demander au Sénat de confirmer Vanita Gupta en tant que procureur général associé et Kristen Clarke à la tête de la Division des droits civils du ministère de la Justice, car ils «A passé des vies entières à lutter pour l’équité raciale.»

Plus tôt dans la journée, le président a déclaré qu’il avait téléphoné à la famille de Floyd alors que le jury commençait à délibérer lundi, et avait déclaré qu’il avait prié pour le « Bon verdict » dans le cas.





Vers la fin de ses remarques, Biden a averti que «Violente protestation» ne sera pas toléré.

«Il y a ceux qui chercheront à exploiter les émotions brutes du moment, les agitateurs et les extrémistes, qui n’ont aucun intérêt pour la justice sociale, qui cherchent à commettre des violences, à détruire des biens, à attiser les flammes de la haine et de la division, qui le feront. tout en puissance pour arrêter la marche de cette nation vers la justice raciale. Nous ne pouvons pas les laisser réussir » il a dit. «Il ne peut jamais y avoir de refuge pour la haine en Amérique.»

«Nous ne pouvons pas les laisser réussir», déclare le président Biden à propos des personnes «qui cherchent à exploiter les émotions brutes du moment» pour provoquer la violence. pic.twitter.com/SCqrnIbPCo – Appelant quotidien (@DailyCaller) 20 avril 2021

Citant les derniers mots présumés de Floyd, «Je ne peux pas respirer» Biden a dit que c’était «Une chance de changer la trajectoire de ce pays.»

Au lieu de ses mots d’adieu habituels – souhaitant la bénédiction divine aux troupes américaines – Biden a terminé ses remarques avec «Que Dieu bénisse George Floyd et sa famille» avant d’ajouter, «Cela peut être un moment de changement important.»

