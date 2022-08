Biden et Harris approuvent la représentante Karen Bass dans la course à la mairie de Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ont conjointement approuvé mardi la représentante américaine Karen Bass pour devenir la prochaine maire de Los Angeles, donnant un coup de pouce à sa campagne contre le développeur milliardaire Rick Caruso et consolidant sa place en tant que choix de l’establishment démocrate.

Dans un communiqué, Biden et Harris ont déclaré qu’ils étaient impatients de travailler avec Bass et ses «stratégies innovantes» pour faire face à la crise des sans-abri de la ville et à la hausse du taux de criminalité.

«Karen Bass a notre amitié et elle a gagné notre respect grâce à son leadership au Congrès sur les stratégies de prévention du crime, une police efficace et équitable et le bien-être des enfants et des familles», ont déclaré Biden et Harris.

L’approbation n’était pas une surprise. Bass figurait sur la liste restreinte de Biden lorsqu’il sélectionnait un vice-président et Harris, une compatriote californienne, la connaît depuis des années.

Bass – une favorite de l’aile progressiste du parti – pourrait devenir la première femme à occuper le poste le plus élevé de la ville et la deuxième personne noire.

Caruso, qui est connu pour la construction de centres commerciaux haut de gamme, est un métamorphe politique qui se qualifie de « démocrate centriste, pro-emplois et pro-sécurité publique ». Selon les archives du gouvernement, il a été républicain pendant plus de deux décennies avant de devenir indépendant en 2011. Caruso est redevenu républicain en 2016 – un an où il a été coprésident de la campagne californienne pour la candidature présidentielle du républicain John Kasich – puis indépendant. à nouveau en 2019. Il est devenu démocrate peu de temps avant d’entrer dans la course à la mairie en février.

Caruso a dépensé plus de 40 millions de dollars pour la course, une grande partie de son propre argent. Bass a mené le peloton avec une marge confortable lors de la primaire de juin, organisant un second tour en novembre avec Caruso, le deuxième.

Michael R. Blood, Associated Press