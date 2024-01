Biden et Harris annoncent des protections contre l’avortement à l’occasion du 51e anniversaire de Roe

Mais les démocrates espèrent qu’une série de victoires des défenseurs du droit à l’avortement dans le Wisconsin pourrait signaler une tendance plus large à l’approche des élections générales. En avril, les électeurs du Wisconsin ont élu un candidat libéral à la Cour suprême de l’État avec une marge de 11 points. En septembre, Planned Parenthood a recommencé à proposer des avortements après qu’un juge a statué qu’une restriction étatique de 1849 à leur encontre – qui avait été invalidée par Roe jusqu’à son abolition – n’était pas exécutoire.

De retour à Washington, le groupe de travail de l’administration sur les droits reproductifs a annoncé lundi ce que les responsables ont qualifié de nouvelles mesures pour aider les Américains à obtenir des contraceptifs, y compris de nouvelles directives destinées à clarifier les normes pour les assureurs des employés fédéraux. Il a également publié une lettre, publiée par Xavier Becerra, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, qui informera les assureurs privés de leur obligation de fournir des contraceptifs à ceux qu’ils servent.

Le président et le vice-président prévoient de continuer à essayer de faire un contraste entre les efforts menés par les républicains pour restreindre l’avortement et la contraception et les efforts de l’administration Biden pour présenter la question comme étant ancrée dans la protection des libertés individuelles.

Mardi – le jour des primaires du New Hampshire – Mme Harris rejoindra M. Biden lors d’un rassemblement pour le droit à l’avortement en Virginie, où les démocrates ont récemment pris le contrôle de la législature et ont proposé de consacrer les protections contre l’avortement dans la constitution de l’État. Jill Biden, la première dame, et Doug Emhoff, le mari de Mme Harris, devraient également y assister.