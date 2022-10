Biden et Fetterman organisent une collecte de fonds au Sénat de l’AP dans la course contre le Dr Oz

Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie et candidat au Sénat américain John Fetterman prend la parole lors d’un rassemblement à Philadelphie, Pennsylvanie, le 24 septembre 2022.

Le président Joe Biden organisera une collecte de fonds avec le candidat au Sénat de Pennsylvanie John Fetterman à Philadelphie la semaine prochaine, a déclaré mardi à CNBC un haut responsable de l’administration.

L’apparition de Biden avec l’espoir du Sénat démocrate, prévue pour le 20 octobre, intervient alors que le rival républicain de Fetterman, le Dr Mehmet Oz, gagne du terrain dans les sondages à moins d’un mois des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Mais Oz, un médecin célèbre soutenu par l’ancien président Donald Trump, suit toujours Fetterman, selon les sondages de la course cruciale au Sénat. Fetterman espère maintenir à la fois son avantage dans les sondages et son énorme avantage en matière de collecte de fonds sur Oz au cours des dernières semaines des élections.

Les candidats se disputent le siège laissé vacant par le sénateur sortant du GOP Pat Toomey. L’élection dans l’État swing, où Biden a battu de justesse Trump en 2020, pourrait décider quel parti contrôle le Sénat.

Les démocrates espèrent s’accrocher à leur faible majorité à la chambre, où les partis sont divisés à 50-50 et le vice-président Kamala Harris obtient un vote décisif. Les républicains, en compétition dans des élections de mi-mandat qui ont tendance à favoriser le parti qui n’est pas à la Maison Blanche, cherchent à prendre le contrôle à la fois de la Chambre et du Sénat.

Biden et Fetterman apparaîtront lors d’une réception en soutien au Fetterman Victory Fund, un comité conjoint de collecte de fonds entre Fetterman et le Parti démocrate de l’État, selon un invitation rapporté pour la première fois par un journaliste du Philadelphia Inquirer.

La campagne de Fetterman a surpassé celle de son adversaire. Des groupes extérieurs ont également dépensé plus pour des attaques contre Oz que contre le lieutenant-gouverneur démocrate.

Oz a annoncé la semaine dernière que 7 millions de dollars sur les 17 millions de dollars qu’il avait levés au dernier trimestre provenaient de sa propre poche. Fetterman, quant à lui, a vanté qu’il n’avait autofinancé aucun des 22 millions de dollars que sa campagne avait collectés au cours de la même période.

La campagne d’Oz, dans une déclaration sur les nouvelles de la collecte de fonds, visait à blâmer à la fois Biden et Fetterman pour les prix élevés de l’essence et la criminalité.

“Le programme Biden-Fetterman nous a donné des prix plus élevés à la pompe et des rues plus dangereuses”, a déclaré la porte-parole de la campagne d’Oz, Brittany Yanick.

Un porte-parole de la campagne de Fetterman n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur l’événement.