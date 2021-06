Biden et Erdogan se rencontrent alors que les sanctions américaines pèsent sur la Turquie suite à l’accord sur les missiles russes

Le président turc Tayyip Erdogan François Lenoir | Reuters

WASHINGTON – Le président Joe Biden rencontrera lundi le président turc Recep Tayyip Erdoğan, la première discussion en face à face entre les deux dirigeants après avoir reconnu une relation bilatérale tendue. La réunion, qui aura lieu en marge du sommet des dirigeants de l’OTAN, sera l’occasion pour Biden et Erdoğan d’aborder l’épineuse question des sanctions américaines sur un système de missiles de fabrication russe. En vertu du Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, ou CAATSA, tout gouvernement étranger travaillant avec le secteur de la défense russe se retrouve dans la ligne de mire des sanctions économiques américaines. En décembre, l’administration Trump a imposé les sanctions de la CAATSA à la Turquie après que l’allié de l’OTAN a acheté pour plusieurs milliards de dollars l’acquisition d’un système de missiles russe. Le S-400, un système de missile sol-air mobile russe, représenterait un risque pour l’alliance de l’OTAN ainsi que le F-35, la plate-forme d’armement la plus chère des États-Unis. Cette décision a encore attisé les tensions entre Washington et Ankara dans les semaines qui ont précédé l’ascension de Biden à la Maison Blanche. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré aux journalistes dimanche que Biden et Erdoğan discuteraient des « problèmes de nos relations bilatérales », sans nommer spécifiquement les sanctions américaines. Sullivan a également déclaré que les deux devraient se consulter sur une série de problèmes de sécurité régionale, allant de la Syrie à la Libye en passant par la Méditerranée orientale. Il a ajouté que Biden aurait également la possibilité de consulter son homologue turc sur la manière de contrer la Chine et la Russie.

Le président turc Tayyip Erdogan salue le président américain Joe Biden lors d’une session plénière lors d’un sommet de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique, le 14 juin 2021. Olivier Matthys | Reuters

Interrogés sur les sanctions de la CAATSA imposées à la Turquie, les avocats de Kirkland & Ellis les ont décrites comme « calibrées » mais aussi potentiellement difficiles à lever. « Les sanctions qui ont été mises en œuvre sont un peu plus ciblées », a expliqué Sanjay Mullick, associé chez Kirkland & Ellis, spécialisé dans le groupe Commerce international et sécurité nationale de l’entreprise. « Ici, l’accent était mis sur les licences, la technologie, et pas tellement sur les interdictions de toute transaction financière. Les plats à emporter sont un peu plus calibrés, bien que la sanction d’un allié de l’OTAN soit certainement significative », a-t-il ajouté. « C’est une étape qui n’est généralement pas vue dans la relation avec un tel partenaire allié, bien que dans ce cas, peut-être motivée par l’engagement de la Turquie dans des activités qui étaient contraires aux décisions de politique étrangère américaines antérieures telles que celles mises en place contre la Russie en 2017 « , a déclaré à CNBC Abigail Cotterill, conseillère au sein du groupe de pratique du commerce international et de la sécurité nationale de Kirkland & Ellis. Interrogés sur toute possibilité pour l’administration Biden de lever les sanctions, les avocats ont expliqué qu’une action unilatérale prise par le président pourrait être peu probable compte tenu de la complexité de l’affaire. « Généralement oui, le président peut faire et défaire, ou au moins travailler avec le Congrès pour faire et défaire. C’est une situation un peu plus pointue où il peut y avoir moins de flexibilité et moins d’agilité, nécessitant une combinaison d’autorité légale et bien sûr de volonté politique « , a expliqué Mullick. « Nous pourrions nous attendre à voir au moins une certaine coordination, même si ce n’est pas nécessaire entre l’exécutif et le Congrès », a ajouté Cotterill. « Cela s’inscrit vraiment dans le contexte plus large des relations américano-russes et, d’une certaine manière, les sanctions contre la Turquie, entre guillemets, étaient un dérivé de la loi, qui a mis en place un mécanisme pour sanctionner quiconque remplit le blanc s’il s’engage dans certaines activités avec certains secteurs de la défense russe », a déclaré Mullick. « Et ainsi, la Turquie s’est retrouvée là-dedans en connaissance de cause, sans le savoir, je pense en connaissance de cause », a-t-il ajouté.

Un accord avec le Kremlin

Le président turc Recep Tayyip Erdogan (à gauche) et le président russe Vladimir Poutine en avril dernier. Adem Altan | AFP | Getty Images

En 2017, le président turc Recep Erdogan a négocié un accord d’une valeur de 2,5 milliards de dollars avec le président russe Vladimir Poutine pour le système de missiles S-400. Le S-400, successeur des systèmes de missiles S-200 et S-300, a fait ses débuts en 2007. Par rapport aux systèmes américains, le S-400 de fabrication russe est censé être capable d’engager un plus large éventail de cibles, à des distances plus longues et contre plusieurs menaces simultanément. Malgré les avertissements des États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN, la Turquie a accepté la première des quatre batteries de missiles en juillet 2019. Une semaine plus tard, le Les États-Unis ont retiré la Turquie, un partenaire financier et industriel, du programme F-35.

Un système de missile sol-air russe S-400. Sergueï Malgavko | TASS via Getty Images

En raison du retrait de la Turquie du programme F-35, le géant américain de la défense Lockheed Martin a proposé à d’autres clients les avions initialement prévus pour rejoindre l’arsenal d’Ankara. En octobre, des informations ont fait surface selon lesquelles l’armée turque avait commencé à tester le système S-400. Les départements de la Défense et de l’État ont condamné l’essai de missile apparent au large de la côte turque de la mer Noire. « Les États-Unis ont exprimé au gouvernement turc, aux plus hauts niveaux, que l’acquisition de systèmes militaires russes tels que le S-400 est inacceptable », a écrit la porte-parole du département d’État de l’époque, Morgan Ortagus, dans un communiqué envoyé par courrier électronique à l’époque. . « Les États-Unis ont été clairs sur notre attente selon laquelle le système S-400 ne devrait pas être opérationnalisé », a-t-elle ajouté.

Un avion de chasse F-35 est vu alors que la Turquie prend livraison de son premier avion de chasse F-35 lors d’une cérémonie à Forth Worth, Texas, États-Unis, le 21 juin 2018. Deux de ces avions destinés à la Turquie n’ont pas encore quitté le sol américain. Atilgan Ozdil | Agence Anadolu | Getty Images