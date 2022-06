Biden et Erdogan s’affronteront au sommet de l’OTAN

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré mardi qu’il avait un os à choisir non seulement avec la Suède et la Finlande alors qu’ils envisageaient de rejoindre l’OTAN, mais a déclaré que le président Joe Biden pouvait s’attendre à une oreille attentive alors que les dirigeants mondiaux se réunissaient à Madrid cette semaine.

Dans une lecture d’un appel que les deux dirigeants mondiaux ont eu avant d’embarquer dans des avions séparés pour l’Espagne, la Maison Blanche a déclaré que Biden était “impatient” de rencontrer Erdogan cette semaine.

Bien que le sommet se concentre sur la réalité changeante de la sécurité posée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’agression ouverte de la Chine dans le Pacifique, le leader turc au franc-parler devrait occuper le devant de la scène.

Erdogan a empêché l’admission immédiate d’Helsinki et de Stockholm dans l’OTAN en raison des allégations selon lesquelles ils auraient hébergé des personnes sympathisantes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’Ankara a qualifié de terroristes.

“Nous allons tenir ensemble ces pourparlers à quatre et voir où ils en sont”, a déclaré Erdogan aux journalistes à l’aéroport, ont rapporté les médias turcs. “Nous ne voulons pas de mots secs, nous voulons des résultats. Nous en avons marre de passer le ballon au milieu de terrain. À partir de maintenant, ils produisent des mots.”

Le PKK a été désigné groupe terroriste par les États-Unis et l’Union européenne. Cependant, le soutien occidental aux groupes affiliés au PKK combattant l’EI en Syrie sous les Forces de protection du peuple (YPG) a suscité une nouvelle colère parmi les dirigeants turcs.

On ne sait pas comment les négociations avec l’OTAN, la Suède, la Finlande et la Turquie ont progressé, mais d’autres querelles de longue date entre la Turquie et d’autres alliés régionaux de l’OTAN se sont glissées dans les négociations en cours.

Ces dernières semaines, la Turquie a affirmé que les bases américaines en Grèce constituaient une menace pour la sécurité turque et a accusé les États-Unis d’utiliser un bœuf vieux de plusieurs décennies entre Athènes et Ankara pour renforcer son propre programme.

“Quand nous posons des questions à leur sujet, vous dites : ‘Ils sont contre la Russie.’ Quelles actions avez-vous montrées contre la Russie à partir de là ? Eh bien, qu’en est-il de ces armes ? [delivered to the YPG]? Contre qui sont-ils utilisés?”, a interrogé Erdogan mardi.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que Biden et Erdogan auront probablement le temps de se rencontrer pour une réunion en tête-à-tête mercredi, bien que rien d’officiel ne soit encore dans les livres.