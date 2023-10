Biden et DNC ​​lèvent 71 millions de dollars au troisième trimestre

Alors qu’ils se présentaient à la réélection, le président de l’époque, Donald Trump, et le Comité national républicain ont collecté une somme plus importante, 125 millions de dollarsau cours du troisième trimestre de 2019. Ils avaient alors 156 millions de dollars en banque.

L’équipe de Biden a apporté un cheveu de plus que le près de 70 millions de dollars Le président de l’époque, Barack Obama, et le DNC ont augmenté leurs cotisations au troisième trimestre 2011. Cependant, les plafonds de contribution sont plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a plus de dix ans. L’effort pro-Obama a bénéficié d’un plus grand nombre de donateurs, soit plus de 606 000 personnes, au cours de cette période de collecte de fonds.

Les collaborateurs de Biden ont exprimé leur confiance dans leur collecte de fonds et leur armée de petits donateurs. Ils ont déclaré que 34 % de leur « univers de donateurs » est composé de nouveaux contributeurs depuis la candidature présidentielle de Biden en 2020. Les donateurs ont versé un total de 843 000 contributions à Biden, au DNC et à leurs comités au cours des mois de juillet, août et septembre, ont-ils déclaré, et 97 % de ces dons étaient inférieurs à 200 dollars.

« La collecte de fonds de ce trimestre et les liquidités historiques témoignent de l’enthousiasme et du soutien très réels que le président Biden et le vice-président Harris continuent de développer pour leur candidature à la réélection », a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Biden, dans un communiqué. « Nous sommes particulièrement fiers de nos efforts visant à accroître de manière exponentielle notre base de donateurs locaux, avec désormais plus de cent mille Américains qui se sont inscrits pour faire un don de manière récurrente d’ici le jour du scrutin. »

La campagne Biden a déclaré que son concours « Rencontrez les présidents » mettant en vedette Biden et Obama était son concours le plus réussi depuis 2020, rapportant près de 2,5 millions de dollars. Sa marchandise « Dark Brandon » était également lucrative, les tasses du mème et les vidéos directes de Biden les vantant ayant permis de récolter près de 2 millions de dollars depuis août.

Les responsables de la campagne Biden ont fait preuve de prudence en comparant ses chiffres du troisième trimestre à ceux de Trump en 2019, arguant que l’opération de collecte de fonds de l’ancien président a dépensé une grande partie de l’argent pour réunir le montant qu’elle a réalisé.

Le troisième trimestre de l’année est souvent une période plus lente pour la collecte de fonds pour les candidats. Mais Biden et DNC ​​ont conservé à peu près le même niveau sur cette période avec leur récolte de 72 millions de dollars au dernier trimestre.

Bien que Biden ait eu du mal à collecter des fonds dans le passé, il a rapporté un montant record en 2020 alors qu’il se présentait contre Trump.

Trump, désormais le favori du Parti Républicain pour affronter Biden dans un match revanche, a annoncé que son comité conjoint de collecte de fonds a levé près de 46 millions de dollars au troisième trimestre de cette année. Cet argent est partagé entre sa campagne et le comité d’action politique de Save America. Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a déclaré avoir rapporté 15 millions de dollars.

Les comités conjoints de collecte de fonds qui sont pris en compte dans les chiffres de l’équipe Biden sont le Biden Victory Fund, le Biden Action Fund et le Democratic Grassroots Victory Fund. La campagne Biden l’a dit, le DNC et ces entités ont organisé 75 collectes de fonds depuis le lancement de la candidature à la réélection du président en avril, dont 37 au cours du dernier trimestre.