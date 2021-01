Boris Johnson s’adresse au président élu des États-Unis en novembre

Joe Biden pense qu’une relation rapiécée avec Boris Johnson aidera à décider du « destin du monde » alors que le président élu se rendra au Royaume-Uni pour sa première visite à l’étranger en dehors de l’Amérique du Nord, ont déclaré des sources au Telegraph.

Un ami proche de M. Biden a déclaré que les dirigeants enterreraient les divergences sur le Brexit, les responsables britanniques ayant déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le Royaume-Uni soit l’une des premières destinations étrangères, dans ce qui serait un coup d’État diplomatique majeur pour M. Johnson.

M. Biden doit être assermenté mercredi. Des sources qui seraient étroitement impliquées dans toute visite ont encerclé le sommet du G7 en juin, organisé au Royaume-Uni, comme date potentielle pour le voyage du nouveau président à travers l’Atlantique.

M. Biden s’est opposé au Brexit et ressent une forte loyauté envers sa maison ancestrale en Irlande. Il a averti à plusieurs reprises l’année dernière, y compris directement à M. Johnson, que l’accord du Vendredi saint ne devait pas devenir une « victime du Brexit ».

Mais un ami de M. Biden a déclaré au Telegraph: « Boris est un conservateur, Joe est un modéré [Democrat] donc je pense qu’ils peuvent s’en remettre. Je pense qu’ils finiront par s’entendre.

«Le point de vue de Joe sera qu’ils auront le destin du monde sur leurs épaules, donc il voudra surmonter toutes les différences politiques.

« Je pense qu’il y aura plus d’empathie qu’entre Boris et Donald Trump. Boris semblait s’entendre avec Trump, mais je ne sais pas s’il l’a vraiment fait. »

M. Johnson et M. Trump semblaient avoir développé tout un rapport

Le Telegraph comprend que Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, espère se rendre à Washington dans les semaines à venir, les restrictions de Covid-19 le permettant.

L’ambassadrice du Royaume-Uni à Washington, Dame Karen Pierce, devrait assister à l’inauguration de M. Biden mercredi.

La priorité de M. Biden de lutter contre la pandémie chez lui signifie qu’un voyage en Europe avant l’été est peu probable.

« Je ne pense pas qu’il se rendra ailleurs avant le G7, sauf peut-être au Canada », a déclaré au Telegraph une source gouvernementale britannique bien placée.

M. Biden devrait effectuer un deuxième voyage au Royaume-Uni cette année pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow à l’automne.

Une source du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les allégations d’un conflit de personnalité entre M. Biden et M. Johnson étaient « exagérées ».

« J’ai beaucoup d’espoir », a déclaré la source. « Je ne vais pas prétendre que ça va être simple. Il y aura toujours des différences. Mais fondamentalement, nous allons dans la même direction.

« Biden veut se réengager avec le monde. La Grande-Bretagne a gardé le siège de l’Amérique au chaud dans certaines de ces institutions multilatérales. »

Dans une interview exclusive dans The Telegraph, le premier ambassadeur de l’UE en Grande-Bretagne et ancien ambassadeur américain Joao Vale de Almeida a déclaré que l’élection de M. Biden a un grand « potentiel de coopération » entre l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis, déclarant: « Nous devons travailler avec d’autres partenaires. Nous ne pouvons pas le faire seuls. »

