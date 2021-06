Biden et Boris Johnson parlent d’assouplissement des voyages, de la Charte de l’Atlantique et du Brexit

FALMOUTH, Angleterre – Le président Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont mesurés en personne jeudi pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions.

Et malgré les craintes que Biden garde une rancune évidente contre le leader britannique parfois controversé et imprévisible pour son soutien enthousiaste aux politiques populistes de l’ancien président Donald Trump – ainsi que des tensions latentes sur ce que le Brexit pourrait signifier pour la paix en Irlande du Nord – le premier grand des deux dirigeants moment sur la scène mondiale a semblé prendre un départ mutuellement acceptable – du moins en public.

« C’est magnifique. Je ne veux pas rentrer à la maison », a déclaré Biden alors que lui et Johnson, rejoints par leurs épouses Jill Biden et Carrie Symonds, respectivement, se tenaient sur une terrasse surplombant la baie de St. Ives, une majestueuse étendue de plage qui ressemble vers les promontoires accidentés de cette partie du sud-ouest de l’Angleterre. Le sommet du Groupe des Sept, une réunion des nations industrialisées les plus riches du monde, a lieu ici du 11 au 13 juin. La pandémie de coronavirus et le changement climatique font partie des sujets de discussion.

« Fantastique de vous voir », a déclaré Johnson. Mais au-delà des plaisanteries, il y avait aussi de la substance à leurs entretiens.

Voici les principaux points à retenir :

Assouplissement des restrictions de voyage liées au COVID-19

Biden et Johnson ont lancé un nouveau groupe de travail sur les voyages qui formulera des recommandations politiques sur l’ouverture en toute sécurité des voyages internationaux entre le Royaume-Uni. et nous

Avant l’épidémie de coronavirus, plus de 4,5 millions d’Américains visitaient le Royaume-Uni chaque année et plus de cinq millions de ressortissants britanniques se rendaient aux États-Unis chaque année. C’est plus que n’importe quel autre pays.

Inspiré par Churchill et Roosevelt : une nouvelle « Charte de l’Atlantique »

La création du groupe de travail sur les voyages a été annoncée dans le cadre d’une large « Charte de l’Atlantique » visant à « relever les plus grands défis de notre temps » de la défense mondiale au changement climatique, a déclaré le bureau de Johnson. La charte s’inspire d’une déclaration commune historique faite par le Premier ministre Winston Churchill et le président Franklin D. Roosevelt en 1941, définissant leurs objectifs pour le monde d’après-guerre.

Biden « solide comme un roc » sur l’accord du Vendredi saint

Lors de leur réunion, Biden devait faire pression sur Johnson sur l’impact du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, sur l’accord du Vendredi saint, le traité de paix en Irlande du Nord. L’Irlande du Nord est restée une partie du Royaume-Uni après le Brexit, mais l’Irlande est dans l’UE et le commerce sans friction – commerce sans frontières – à travers le bloc politique de l’UE a partiellement garanti la stabilité à la frontière irlandaise pendant plusieurs décennies. Le gouvernement de Johnson a eu du mal à trouver une alternative acceptable pour l’UE et l’Irlande est un problème qui tient à cœur à Biden en raison de ses liens familiaux avec la nation.

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré lors d’un briefing sur Air Force One avant l’atterrissage du président au Royaume-Uni mercredi que « toute mesure qui met en péril ou sape l’accord du Vendredi saint ne sera pas bien accueillie par les États-Unis ».

Sullivan a ajouté: « Le président (n’émettra pas) de menaces ou (d’) ultimatum … (il) a été très clair sur sa croyance solide en l’accord du Vendredi saint comme fondement de la coexistence pacifique en Irlande du Nord. L’accord doit être protégé . »

Des doses de vaccins pour le monde

Plus tard, Biden annoncera que les États-Unis ont acheté 500 millions de doses de vaccin COVID-19 de Pfizer pour en faire don à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine et prendre d’autres mesures pour vaincre le virus dans le monde.

Les États-Unis et d’autres pays riches ont subi des pressions pour partager leur excédent de vaccins avec le reste du monde. Les doses que les États-Unis donnent seront distribuées par le biais de l’alliance mondiale pour les vaccins connue sous le nom de COVAX, avec 200 millions à partager cette année et les 300 millions restants à donner au cours du premier semestre 2022.