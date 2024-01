Biden et Austin ne se sont pas parlé depuis la sortie de l’hôpital du secrétaire à la Défense lundi

Washington

CNN

—



Le président Joe Biden n’a pas parlé au secrétaire à la Défense Lloyd Austin depuis il est sorti de l’hôpitala annoncé mardi la Maison Blanche, un jour après la libération d’Austin.

« Non, bonne question. Merci pour la question”, a répondu Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, à un journaliste qui lui demandait si les deux hommes s’étaient parlé. “Nous sommes évidemment heureux d’apprendre sa libération.”

Austin a été libéré du centre médical militaire national Walter Reed lundi, deux semaines après avoir été admis pour des complications suite à un traitement contre un cancer de la prostate.

Austin a fait face à de fortes critiques bipartites pour avoir omis de signaler son hospitalisation à Biden, aux membres du Congrès et même aux membres de son propre entourage pendant plusieurs jours. Biden et le reste du monde n’ont pas eu connaissance de son diagnostic de cancer de la prostate pendant près d’un mois après le premier diagnostic d’Austin début décembre.

Son hospitalisation intervient alors que les États-Unis sont confrontés à de multiples crises internationales à enjeux élevés qui nécessitent l’attention du secrétaire à la Défense, notamment les attaques des Houthis contre des navires commerciaux en mer Rouge et la guerre entre Israël et le Hamas, qui menace de se transformer en un conflit régional plus large.

Austin a reconnu les préoccupations concernant la transparence et a assumé l’entière responsabilité du manque de communication dans une déclaration. Biden a déclaré la semaine dernière que Austin a fait preuve d’une erreur de jugement en ne l’informant pas de son hospitalisation, mais a réitéré qu’il avait toujours confiance en son secrétaire à la Défense.

Jean-Pierre a déclaré que Biden et Austin avaient parlé la semaine dernière et qu’elle n’avait rien à partager sur la date à laquelle ils parleraient à nouveau, mais a déclaré qu’Austin avait « été très engagé et impliqué dans ce que nous voyons au Moyen-Orient ». maintenant.”

« Nous sommes très heureux d’apprendre sa libération et [are] j’ai hâte qu’il revienne au Pentagone », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé plus tard à quelle fréquence Biden parlait avec Austin, Jean-Pierre a répondu que les deux se parlaient « souvent » et « régulièrement », mais qu’elle n’avait pas « une cadence régulière pour parler ».

« Depuis les niveaux supérieurs du ministère de la Défense et également du (Conseil de sécurité nationale) – et évidemment du Département d’État – ils sont en communication constante avec leurs homologues, ou avec les personnes avec lesquelles ils traitent régulièrement. “, a déclaré Jean-Pierre. “En ce qui concerne le président, ils parlent régulièrement, mais ils ne savent pas exactement à quelle fréquence.”

Austin travaillera à distance « pendant un certain temps » avant de retourner au Pentagone, a indiqué le Pentagone dans un communiqué annonçant sa sortie de l’hôpital. Il a un « accès complet » aux capacités de communication sécurisées.

Ses médecins ont déclaré lundi qu’il « devrait se rétablir complètement ».