Démêler les programmes, les règlements et les règles conçus pour exclure les demandeurs d’asile ne posera pas seulement un défi politique majeur pour le président élu Joe Biden, mais cela impliquera probablement de recalibrer un appareil fédéral au cours des quatre dernières années. a été utilisé pour essayer d’empêcher la majorité des immigrants de ne pas venir.

Biden s’est engagé à adopter une approche plus humanitaire garantissant «la dignité des migrants» et «leur droit légal de demander l’asile», selon son site Internet de transition. Il prévoit d’inverser les politiques de Trump telles que les protocoles de protection des migrants – un programme qui a renvoyé plus de 65000 demandeurs d’asile au Mexique – et souhaite envoyer davantage d’agents d’asile à la frontière pour traiter les cas.

Lorsque l’épidémie de coronavirus a commencé aux États-Unis, l’administration Trump a effectivement fermé la frontière aux immigrants, obligeant de nombreux demandeurs d’asile à renoncer à leurs demandes, à traverser illégalement ou à envoyer leurs enfants seuls. Les quelque 25000 personnes qui attendent toujours le MPP sont dispersées à travers le Mexique, et le retrait du programme signifierait probablement qu’elles seraient autorisées à venir aux États-Unis pour leurs auditions, l’une des nombreuses conséquences complexes de l’inversion de la politique. des quatre dernières années.

«Tirer sur une ficelle peut rapidement devenir compliqué», a déclaré Stephanie Leutert, directrice de la Mexico Security Initiative à l’Université du Texas à Austin. «C’est politique après politique empilée l’une sur l’autre. Chacun d’entre eux prendra une très longue série de mesures pour se détendre de manière responsable. Si vous voulez un accès équitable à l’asile pour toute personne arrivant à la frontière, vous devez balayer et recommencer. «

La possibilité de revenir aux politiques de l’époque d’Obama, permettant potentiellement aux demandeurs d’asile de disparaître dans le pays avant que leur cas ne soit jugé, confond les forces de l’ordre fédérales sur l’immigration. Ils prédisent que les réseaux de passeurs passeraient en hyper propulsion, déclenchant une nouvelle vague d’immigration illégale.

« Nous pouvons nous attendre à un afflux », a déclaré Brandon Judd, président du Conseil national de patrouille frontalière. «Nous pouvons nous attendre à ce que la pandémie se propage. Je ne pense pas que ce soit spéculatif, je pense que c’est un fait pur et simple. «

Le président Barack Obama a dirigé la première vague de familles pour la plupart d’Amérique centrale forcées de fuir vers le sud-ouest américain. Au départ, il a emprisonné des réfugiés dans des centres de détention comme moyen de dissuasion et en a déporté des millions.

Au cours d’une vague de migration similaire, Trump a également tenté de dissuader les masses avec des programmes tels que MPP et ses politiques de «tolérance zéro» qui incluaient la séparation de la famille.

Biden a déclaré qu’il cherchait un autre moyen de mettre fin à la « détention de longue durée » et s’est engagé à discuter de « solutions de réinstallation régionale » avec les dirigeants étrangers. L’ancien vice-président a travaillé avec l’Amérique centrale après être devenu un habitué d’Obama lors de la crise migratoire des enfants de 2014.

« L’administration Trump travaillait sur une solution plus large, mais elle était entièrement basée sur la limitation et le refus des revendications légitimes », a déclaré Doris Meissner, ancienne commissaire du US Immigration and Naturalization Service et chercheur principal au Migration Policy Institute. «Ce que j’attends d’un gouvernement Biden, c’est d’annuler ces efforts plus larges à la frontière d’une manière qui reconnaît qu’il peut y avoir des revendications légitimes, mais cela doit être fait de manière ordonnée et conduire à un changement des circonstances qui conduisent le migration. «

L’épouse de Biden, Jill, a visité le campement de Matamoros, au Mexique, où des centaines de migrants ont vécu en attendant l’asile, apportant des tamales et des cadeaux de Noël l’année dernière. Elle a décrit la scène comme déchirante et un contraste vivant avec la promesse symbolique du drapeau américain.

Nancy Avilés n’oubliera pas ce jour-là. Le migrant salvadorien a retenu les paroles de Jill Biden comme un psaume. La femme de 40 ans a déclaré avoir quitté son pays en 2019 avec ses deux enfants après que des membres de gangs aient assassiné son mari. Pendant le temps qu’ils attendent pour une audience, le fils d’Avilés a eu deux anniversaires et sa fille de 18 ans. Leur date de mars au tribunal a été annulée.

« Les anniversaires ne sont pas des célébrations ici », a déclaré Aviles. « Ils nous rappellent combien de temps nous attendons l’espoir. »

La pandémie de coronavirus a plongé le camp dans l’obscurité, laissant les demandeurs d’asile dans les limbes. Le cubain Joel Fernandez Cabrera était prudemment optimiste sur le fait que la victoire de Biden signifiait que le président élu ne les oublierait pas.

« La lumière est revenue au camp », a déclaré le joueur de 52 ans. Biden s’est engagé envers ceux d’entre nous coincés dans MPP. Nous espérons qu’il tient ses promesses. «

À Nogales, au Mexique, l’Initiative de la frontière Kino a aidé cette année 499 migrants en attente de MPP. Le groupe a mené des manifestations le long du mur frontalier de Trump et prévoit de demander plus directement à l’administration Biden de mettre fin au MPP.

Dans le nord du Mexique, les maires et les gouverneurs des États frontaliers se sont prononcés contre le programme depuis le début. Ces responsables ont déclaré que leurs États n’avaient pas les ressources nécessaires pour soutenir des dizaines de milliers de migrants qui attendraient le long de la frontière pendant des mois à la fois, suggérant qu’ils n’avaient pas les ressources pour les protéger. Le gouvernement fédéral mexicain n’a offert pratiquement aucun soutien à ces États pour aider les demandeurs d’asile bloqués.

Les experts disent que le succès de Biden dépendra de la coopération mexicaine et de sa propre capacité à mettre en place des programmes d’asile et à protéger les migrants.

« Il est difficile pour nous le long de la frontière d’accueillir autant de personnes, en particulier au milieu d’une pandémie, si nous n’avons pas les ressources pour les soutenir », a déclaré Maki Ortiz, maire de Reynosa, de l’autre côté de la frontière de McAllen, au Texas. « Ces migrants fournissent également une opportunité au groupe du crime organisé de les recruter. »

Plus tôt cette année, un rapport de Human Rights Watch a trouvé «au moins 32 cas d’enlèvement ou de tentative d’enlèvement de demandeurs d’asile dans le cadre du programme MPP – principalement par des organisations criminelles – entre novembre 2019 et janvier 2020». Plusieurs demandeurs d’asile ont été retrouvés noyés dans le Rio Grande.

Le gouvernement mexicain a déclaré publiquement qu’il n’acceptait pas la mise en œuvre du MPP, mais qu’il n’avait d’autre choix que de l’accepter. Mais Tonatiuh Guillén López, un ancien chef de l’immigration mexicaine, a contesté cela, affirmant que le programme était le produit de négociations bilatérales.

Guillén, qui a démissionné après la mise en œuvre du MPP et qui est maintenant professeur à l’Université nationale autonome du Mexique, a déclaré qu’il était déçu par ce que le programme disait sur l’agenda du gouvernement mexicain.

« Les migrants – y compris les migrants mexicains – n’étaient pas une priorité de la politique nationale, et moins que jamais », a-t-il déclaré.

L’administration Trump soupçonnait que les migrants avaient fait des demandes d’asile non sincères parce qu’ils savaient qu’il faudrait des années pour que leurs cas soient résolus. La solution du gouvernement américain était de garder la grande majorité des gens hors des frontières américaines et de nommer davantage de juges d’immigration pour traiter les affaires. Le nombre de demandeurs d’asile refusés a augmenté.

Biden a proposé d’ajouter beaucoup plus d’agents d’asile à la frontière pour traiter efficacement les affaires, augmenter le nombre de juges de l’immigration pour éliminer les arriérés et investir dans la gestion des affaires afin de garantir que les familles entrant dans le pays assistent à tous leurs jours d’audience.

Mais Meissner a déclaré qu’il pourrait aller plus loin pour restaurer un système d’asile significatif en donnant à ces agents le pouvoir de juger du bien-fondé d’une affaire.

«Les juges de l’immigration ne sont souvent pas aussi bien formés aux conditions dans le pays que les responsables de l’asile», a-t-elle déclaré. «Les affaires qui sont approuvées ne doivent pas être soumises au tribunal de l’immigration et les gens peuvent reprendre leur vie. Le système commence alors à se corriger et commence à envoyer un signal sur les types de choses qui sont méritoires et qui seront approuvées. «

Leutert, de l’Université du Texas, a déclaré que le plan d’asile du président élu laissait de nombreuses questions sans réponse.

«Que faites-vous des milliers de personnes qui voient leurs revendications rejetées ou rejetées? Qui va en premier? », Dit-elle.« Rouvrez-vous les choses à tout le monde ou à des groupes spécifiques?

Judd, du National Border Patrol Council, a déclaré que ses membres avaient leurs propres questions sur la sécurité des agents et sur un possible retour à des politiques qui, selon eux, encouragent les passeurs et les cartels à mettre les gens en danger.

« Le gouvernement ne nous a pas écoutés », a déclaré Judd à propos de la présidence d’Obama. «Il y a une raison pour laquelle nous n’avons jamais soutenu personne avant Trump. Il est arrivé au point où nous n’avions pas le choix. Il a abordé les problèmes que nous avons portés à leur attention. Nous ne l’avions jamais vu auparavant. «