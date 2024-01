Biden et Abbott ont préparé le terrain pour l’un des plus grands combats d’immigration entre l’État et le gouvernement fédéral depuis plus d’une décennie

La querelle entre l’administration Biden et l’État du Texas au sujet de la frontière sud a ouvert la voie à l’une des plus grandes luttes contre l’immigration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État depuis plus d’une décennie.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a récemment demandé à ses autorités de saisir les propriétés de la ville le long de la frontière sud, arrêtant ainsi des migrants traversant illégalement pour intrusion, ce à quoi le gouvernement fédéral s’est fermement opposé. L’administration Biden a ensuite demandé à la Cour suprême d’intervenir, arguant que le Texas outrepassait son autorité, déclenchant une bataille juridique que la Haute Cour n’avait pas connue depuis 2012.

« Les tribunaux estiment traditionnellement que les États n’ont qu’un rôle limité à jouer lorsqu’il s’agit de faire respecter nos lois sur l’immigration. Le Texas remet désormais en question cette hypothèse traditionnelle et nous devrons voir comment les tribunaux se prononceront sur cette question importante », a déclaré Stephen W. Yale-Loehr, professeur de droit de l’immigration à Cornell, dans une interview avec la Daily Caller News Foundation.

En 2012, la Cour suprême a statué dans un cas connu sous le nom d’Arizona c. États-Unis, selon lequel les États ne peuvent pas appliquer les lois sur l’immigration après que l’État a tenté de prendre les choses en main. (EN RELATION : Un tribunal de l’État bleu a libéré un migrant illégal accusé de viol sur une personne handicapée)

La prise de contrôle de Shelby Park à Eagle Pass par le Texas a conduit au Département de la sécurité intérieure (DHS) de l’administration Biden. en disant Le Texas a empêché les agents de la patrouille frontalière d’intervenir suite à la noyade d’une mère migrante et de deux de ses enfants dans le fleuve Rio Grande le 13 janvier.

Il a été découvert plus tard que les autorités fédérales avaient informé le Texas des noyades après qu’elles se soient produites, selon un document déposé le 15 janvier par le ministère de la Justice. Cour suprême. (EN RELATION : EXCLUSIF : Voici comment les passeurs turcs utilisent les médias sociaux pour aider les « citoyens de tous les pays » à atteindre la frontière américaine)

L’administration Biden et le Texas se sont également disputés sur la question de savoir si l’État avait le droit ou non d’ériger des barbelés barbelés le long de la frontière sud, si les autorités de l’État pouvaient ou non arrêter les migrants pour entrée illégale et si Abbott pouvait ou non bouées placé dans le Rio Grande.

Étant donné que la composition de la Haute Cour a changé depuis l’affaire de l’Arizona, où la Cour suprême a statué 5-3 en faveur du gouvernement fédéral, il y a une chance d’espérer pour le cas d’Abbott, de Yale-Loehr et du South Texas College of Le professeur de droit Josh Blackman a déclaré Josh Blackman au DCNF.

“La question est maintenant que nous avons trois juges différents à la Cour suprême, que nous sommes à la Cour et que l’affaire de l’Arizona avec la Cour suprême actuelle règle de la même manière et je soupçonne que le Texas espère qu’avec des juges plus conservateurs à la Cour suprême maintenant, ils pourraient être en mesure d’aboutir à un résultat différent de celui de l’Arizona », a déclaré Yale-Loehr.

Bien que l’affaire de l’Arizona ait été une victoire pour le gouvernement fédéral, elle laisse encore des questions en suspens quant à savoir si l’État a une quelconque autorité en matière d’infractions liées à la frontière, a déclaré Blackman.

“L’affaire de l’Arizona a été plus ou moins une victoire pour le gouvernement fédéral, mais certaines parties de l’opinion du juge Kennedy disaient que nous ne décidons pas de certaines questions et que l’une des questions sur lesquelles il n’a pas tranché était de savoir si l’État pouvait réellement prendre des décisions. une infraction pour violer la loi fédérale. En d’autres termes, c’est un délit d’État si vous êtes entré illégalement dans le pays. Le tribunal a déclaré que nous ne définissons pas cela maintenant », a déclaré Blackman.

« Je suis assez convaincu que si le même problème se posait aujourd’hui avec ce tribunal actuel, le résultat ne serait pas le même, le juge Kennedy avait un vote décisif à l’époque, en 2012. Je pense que la doctrine n’exclut pas carrément le Texas. Je pense qu’il y a encore une certaine marge de manœuvre et que le tribunal pourrait tracer une voie différente », a déclaré Blackman.

