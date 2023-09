Biden est une menace pour la démocratie | Actualités, Sports, Emplois

Le président Joe Biden se présente comme le sauveur de la démocratie. « Je défendrai, protégerai et lutterai toujours pour notre démocratie », a-t-il déclaré lors d’un événement de campagne la semaine dernière à New York. Il le dit depuis quatre ans. C’est un mensonge flagrant. Il est le roi de la censure, faisant taire ses détracteurs comme un despote et tentant même de défendre son régime de censure devant la Cour suprême.

Lors d’événements de collecte de fonds à forte valeur ajoutée la semaine dernière, de Manhattan à la Silicon Valley, Biden s’est vanté que la survie de la démocratie dépend de sa réélection face aux républicains MAGA. Il réitèrera ce thème à nouveau jeudi à Phoenix.

Mais la démocratie dépend d’un libre marché des idées. Biden est en train de détruire ce marché. Lui et son équipe ont orchestré un vaste programme de censure, contraignant les plateformes médiatiques telles que X (anciennement Twitter), Instagram, Facebook et YouTube à supprimer les opinions qui contestent l’administration sur tout, depuis la sécurité des vaccins et les prix de l’essence jusqu’aux méfaits de la famille Biden.

Le 11 septembre, la Cour d’appel du cinquième circuit a déclaré la Maison Blanche Biden coupable d’avoir menacé et contraint les responsables des médias sociaux à faire ce que la Constitution interdit au gouvernement fédéral de faire seul : censurer le public. Les juges ont statué que le fait d’intimider ces entreprises pour qu’elles accomplissent le sale boulot de l’administration viole le premier amendement tout autant que si le gouvernement muselé directement le public.

Le Cinquième Circuit a émis une injonction interdisant à la Maison Blanche de Biden, au chirurgien général, aux Centers for Disease Control and Prevention et au FBI d’essayer de « contraindre ou d’encourager de manière significative les sociétés de médias sociaux à supprimer… les contenus contenant une liberté d’expression protégée ».

Sans se laisser décourager, l’équipe Biden s’est adressée à la Cour suprême pour lutter contre cette limite à la censure. Il est plus facile d’être réélu si vous parvenez à faire taire vos critiques.

Le juge Samuel Alito a suspendu l’ordonnance du cinquième circuit jusqu’à aujourd’hui, le 27 septembre, date à laquelle la Cour devrait prendre de nouvelles mesures.

Pendant ce temps, Biden contourne l’interdiction de la censure gouvernementale prévue par le premier amendement en déplaçant son chien d’attaque sur les réseaux sociaux, Rob Flaherty, de la Maison Blanche à son équipe de campagne. Flaherty, qui a largement orchestré l’opération de censure de la Maison Blanche, agira désormais à partir d’un nouveau perchoir, non gouvernemental.

Les avocats de Biden ont fait valoir devant le tribunal que les plateformes technologiques prenaient leurs propres décisions. C’était un mensonge, et les juges l’ont vu clairement.

Les preuves montrent que Biden a menacé les plateformes de médias sociaux de réglementations punitives, telles que l’abrogation de l’immunité de responsabilité en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communications et l’application de réglementations antitrust, si les plateformes ne faisaient pas ce qu’il voulait.

En 2020, le candidat Biden a déclaré à un comité de rédaction du New York Times que l’immunité prévue à l’article 230 devrait être révoquée parce que des sociétés de médias comme Facebook n’ont pas réussi à censurer les publicités politiques de son rival Donald Trump le critiquant.

Après sa victoire, Biden a émis des exigences de censure arrogantes, ressemblant davantage à un despote qu’à un croyant en la démocratie.

Le 6 février 2021, Flaherty a envoyé un e-mail à Twitter pour supprimer immédiatement un message parodiant Finnegan, la fille adulte de Hunter Biden. Twitter s’est conformé.

Au fil du temps, l’opération de censure a évolué vers des réunions régulières entre les responsables de Biden et les employés techniques, des rapports de suivi des plateformes sur leur conformité aux diktats de Biden et des portails spéciaux par lesquels l’administration Biden pouvait demander une action immédiate.

Le New York Times décrit la bataille juridique contre la censure de Biden comme un défi à « la capacité du gouvernement à lutter contre les récits faux et trompeurs sur la pandémie, le droit de vote et d’autres questions qui se propagent sur les réseaux sociaux ».

Faux. La Dame Grise présume que l’on peut faire confiance au gouvernement pour décider de ce qui est faux.

En réalité, il s’agit de protéger les droits du premier amendement de millions d’Américains de publier leurs opinions et d’accéder librement à celles des autres.

C’est aussi une question d’avenir de la démocratie. Si le système de censure de Biden survit à l’examen de la Cour suprême – une issue peu probable – la démocratie s’en portera pire.

Attendez-vous à ce que Biden continue de répéter l’affirmation selon laquelle il défend la démocratie. Il est bien plus facile pour lui de faire campagne contre une fausse menace que de s’attaquer à de vrais problèmes comme l’économie et l’immigration, où ses taux d’approbation ne dépassent pas les 30 %, selon un récent sondage Washington Post-ABC News.

La censure de Biden et le combat qu’il mène pour continuer à museler le public – au diable la Constitution américaine – montrent qu’il n’est pas un champion de la démocratie. Les juges du Cinquième Circuit n’y croyaient pas. Et vous ne devriez pas non plus.







