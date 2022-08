Biden est sur une lancée que tout président apprécierait. Est-ce un tournant ?

Mais cette version sauve certains des éléments les plus importants pour les démocrates, et c’est encore beaucoup plus que ce que M. Biden semblait susceptible d’obtenir il y a quelques semaines à peine, lorsque les pourparlers apparemment sans fin avec M. Manchin semblaient s’effondrer une fois pour toutes. . Lorsqu’elle est combinée avec le plan de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars adopté quelques semaines seulement après l’entrée en fonction de M. Biden et le programme d’infrastructure bipartisan de 1 billion de dollars approuvé plus tard cette année-là, la succession de plans de dépenses s’ajoute à l’une des affirmations les plus vastes du gouvernement dans le âge moderne.

Les responsables de la Maison Blanche ont noté les lignes directrices des différents packages – le plan de secours original de Covid comprenait des dépenses de santé, tout comme le plan d’infrastructure comprenait des fonds pour les initiatives climatiques, qui sont ensuite intégrées dans le dernier package. Quel que soit l’impact politique, ont soutenu les responsables, le président avait obtenu un héritage important.

Et même au milieu des critiques républicaines, certaines des réalisations ont été bipartites, tout comme M. Biden l’a promis en tant que candidat. Il présentera deux d’entre eux cette semaine avec des cérémonies de jardin de roses consécutives pour signer la mesure sur les semi-conducteurs mardi et le projet de loi sur la fosse de combustion mercredi.

C’est une bizarrerie du destin que la période la plus fructueuse de M. Biden en tant que président ait coïncidé avec sa lutte pour secouer Covid. D’une part, son isolement forcé l’a tenu à l’écart de la route et hors de la vue du public, mais il a également eu le temps de passer des appels téléphoniques avec les législateurs après des mois de voyage en Europe, en Asie et au Moyen-Orient qui l’avaient éloigné de son domicile. efforts.

Depuis la résidence de la Maison Blanche, selon des aides, M. Biden a passé une dizaine d’appels aux sénateurs démocrates au cours des derniers jours avant l’adoption du paquet climat-santé, les atteignant parfois dans le vestiaire. Son personnel a livré des biscuits de la Maison Blanche à des sénateurs fatigués. Steven J. Ricchetti, le conseiller de M. Biden, a maintenu un canal ouvert vers M. Manchin ; Ron Klain, le chef de cabinet de la Maison Blanche, est resté en contact avec le sénateur Chuck Schumer de New York, le leader démocrate, une fois par jour et parfois plus souvent.

M. Ricchetti et Louisa Terrell, la directrice des affaires législatives de la Maison Blanche, sont restés toute la nuit à la Maison Blanche pendant le week-end pour surveiller le vote marathon au Sénat et tenir M. Biden au courant.