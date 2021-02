Biden est sur le point de signer une déclaration de catastrophe majeure pour le Texas

Un homme cherche des informations sur son téléphone portable alors qu’il se repose au George R. Brown Convention Center le 17 février 2021, à Houston. | Thomas Shea / AFP via Getty Images

Voici ce que fait le gouvernement fédéral pour aider le Texas.

Le président Joe Biden se prépare à signer une déclaration de catastrophe majeure pour le Texas, qui a été dévasté par la combinaison d’une énorme tempête hivernale et d’un réseau électrique public non préparé qui a provoqué des pannes d’électricité généralisées pour des millions de personnes dans tout l’État.

« Je vais signer cette déclaration une fois qu’elle sera devant moi », a déclaré Biden aux journalistes vendredi. «Comme je l’ai dit lorsque je me suis présenté, je vais être président pour toute l’Amérique – tous. Il n’y a ni rouge ni bleu.

Biden s’est entretenu avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott, jeudi soir, mais son administration a été en contact avec des responsables du Texas et des gouverneurs des États voisins également touchés par la tempête hivernale depuis la semaine dernière. Les responsables de l’administration de Biden ont déclaré qu’ils avaient rapidement approuvé les demandes d’Abbott et d’autres gouverneurs de déclarations d’urgence fédérales dans leurs États, ce qui permet à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) d’obtenir une assistance fédérale aux résidents touchés.

Une déclaration d’urgence fédérale est utile aux États, mais le montant total de l’aide fédérale qu’elle apporte est plafonné à 5 millions de dollars. Le président signant une déclaration d’urgence majeure élargit le type d’assistance que le gouvernement fédéral peut fournir aux États souffrant des effets d’une catastrophe naturelle. Il autorise l’assistance aux personnes touchées ainsi qu’aux gouvernements des États et locaux pour les travaux d’urgence et la réparation des installations endommagées. Il débloque également une aide à l’atténuation des risques, en obtenant un financement supplémentaire pour les États, les municipalités et les organisations à but non lucratif qui s’efforcent de sauver les vies et les biens des résidents touchés.

Il y a aussi la question de savoir si le Congrès passera des fonds supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe. Même avant que la catastrophe du Texas ne frappe, les démocrates de la Chambre avaient mis 50 milliards de dollars pour la FEMA dans leur dernier projet de loi de secours pour Covid-19, a déclaré jeudi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Pelosi a déclaré qu’elle s’attend à ce que la Chambre vote sur ce projet de loi d’ici la fin de la semaine prochaine.

S’adressant aux journalistes jeudi, un responsable de la Maison Blanche a noté qu’en raison de la pandémie de Covid-19, les équipes de la FEMA ont déjà été intégrées aux responsables des urgences au Texas et dans d’autres États.

« Il y a beaucoup de familiarité parmi les personnes impliquées dans la nécessité de travailler sur ces questions maintenant parce qu’elles travaillent ensemble depuis un certain temps sur la réponse COVID », a déclaré jeudi la conseillère à la sécurité intérieure Liz Sherwood-Randall aux journalistes, ajoutant que la coordination existante a été utile lors de cette catastrophe naturelle.

Jeudi, Sherwood-Randall a ajouté que la FEMA avait fourni 60 générateurs électriques et un soutien supplémentaire en carburant à des installations telles que des hôpitaux, des maisons de retraite et des usines de traitement de l’eau. L’agence fédérale fournit également 60 000 couvertures en laine et en coton, 225 000 repas et autres fournitures après leur demande par Abbott, a-t-elle déclaré.

On ne sait pas exactement quand Biden signera une déclaration d’urgence majeure. Cela pourrait arriver dès vendredi, mais le président se rend également au Michigan pour un voyage déjà prévu. Biden a déclaré qu’il prévoyait de se rendre au Texas la semaine prochaine.

«Je ne veux pas être un fardeau», a déclaré Biden, notant qu’un président qui se rend dans n’importe quel État signifie beaucoup plus de planification de la sécurité et de travail pour les autorités nationales et locales. «Lorsque le président atterrit dans une ville d’Amérique, il a une longue queue.»

La crise immédiate au Texas est passée, mais une autre se profile

Même si le Texas a remis ses centrales électriques en marche et a rétabli le courant pour la plupart des résidents, l’État a encore un long chemin à parcourir pour se rétablir complètement.

Des millions de Texans sont aux prises avec des maisons et des biens endommagés en raison de l’éclatement des tuyaux et des conduites d’eau. Environ 13 millions de résidents du Texas – environ la moitié de la population totale de l’État – sont toujours invités à faire bouillir leur eau pour tuer les bactéries avant de la boire. Et la perte de puissance et de chaleur lors d’une énorme tempête hivernale a été mortelle; 47 personnes au Texas et dans les États voisins sont mortes à la suite de la tempête – 30 rien qu’au Texas, selon un décompte du Washington Post.

Au-delà des pertes en vies humaines, la tempête et les pannes de courant ont laissé de nombreuses maisons gravement endommagées, selon le Texas Tribune. Lors d’une conférence de presse, Abbott a averti que les tuyaux éclatés et les dégâts d’eau qui en résultaient pourraient être un énorme problème pour les propriétaires et les locataires. Une déclaration d’urgence fédérale majeure pourrait ouvrir des fonds fédéraux aux particuliers pour les aider à assumer les coûts de réparation et de reconstruction de leur maison.

«Faites aligner les plombiers et travaillez avec votre compagnie d’assurance à l’avance», a déclaré Abbott lors d’une récente conférence de presse.

De nombreux résidents séjournent dans des hôtels et beaucoup d’autres auront probablement besoin d’une aide fédérale et d’un abri temporaire avant de pouvoir rentrer chez eux et évaluer les dommages. Et les températures hivernales froides auxquelles de nombreux Texans ne sont pas habitués ne sont pas encore terminées; Les températures du vendredi soir dans certaines parties du Texas devraient chuter en dessous de 32 degrés, selon le Service météorologique national.

Les Texans ont de nombreux jours et mois de reconstruction devant eux. Biden déclarant une déclaration d’urgence majeure est une première étape majeure pour les aider.