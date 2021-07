JOE Biden a été qualifié de « faible » contre Vladimir Poutine après que des centaines d’entreprises américaines ont été touchées par une cyberattaque « colossale » avant le 4 juillet.

Le leader de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a tweeté samedi : « Vous vous souvenez quand le président Biden a donné à Poutine une liste de choses qui étaient censées être interdites pour les cyberattaques ? Ce qu’il aurait dû dire, c’est que TOUTES les cibles américaines sont interdites. »

🇺🇸 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires du 4 juillet

Joe Biden a été qualifié de « faible » contre Vladimir Poutine Crédit : Getty Images

Biden et Poutine sont vus ici en Suisse le 16 juin Crédit : AP

Le républicain a ajouté : « Biden est doux envers le crime et faible envers Poutine. »

Biden avait déclaré que la communauté du renseignement « ne savait pas si la Russie était à blâmer » pour l’attaque de ransomware.

Atterrissant dans le Michigan samedi, le président a déclaré: « Nous ne sommes pas sûrs que ce soient les Russes. J’ai demandé à la communauté du renseignement de me donner une plongée profonde sur ce qui s’est passé, et je saurai mieux demain. »

Mais il a averti : « Si c’est en connaissance de cause et/ou en conséquence de la Russie, alors j’ai dit à Poutine que nous répondrons.

Il vient comme…

Biden a ajouté: « J’ai dirigé toutes les ressources du gouvernement pour aider à la réponse si nécessaire. »

John Hammond, de la société de sécurité Huntress Labs, a déclaré que le gang REvil, un important syndicat de ransomware russophone, semble être à l’origine de l’attaque.

Qualifiant cela d' »attaque colossale et dévastatrice de la chaîne d’approvisionnement », Hammond a déclaré que les criminels visaient un fournisseur de logiciels appelé Kaseya.

Ils ont ensuite utilisé son package de gestion de réseau pour diffuser le ransomware via des fournisseurs de services cloud, a déclaré Hammond.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy a tweeté samedi Crédit : Twitter

Au moins 200 entreprises américaines ont été paralysées vendredi

D’autres chercheurs sont d’accord avec cette évaluation.

James Shank, de la société de renseignement sur les menaces Team Cymru, a déclaré « qu’il est raisonnable de penser que le moment était prévu » pour coïncider avec le 4 juillet.

Au moins 200 entreprises ont été paralysées vendredi, selon un chercheur en cybersécurité dont l’entreprise répondait à l’incident.

L’Agence fédérale de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a déclaré vendredi soir dans un communiqué qu’elle surveillait de près la situation et travaillait avec le FBI pour recueillir plus d’informations sur son impact.

On voit les deux présidents se saluer lors de leur rencontre le mois dernier Crédit : AFP

C’est après que des centaines d’entreprises américaines ont été touchées par une cyberattaque « colossale » avant le 4 juillet Crédit : Reuters

CISA a exhorté toute personne susceptible d’être affectée à « suivre les conseils de Kaseya pour arrêter immédiatement les serveurs VSA ».

Kaseya exécute ce qu’on appelle un administrateur système virtuel, ou VSA, qui est utilisé pour gérer et surveiller à distance le réseau d’un client.

Biden a déclaré le mois dernier qu’il avait donné à Poutine une liste de 16 entités américaines qui sont « interdites ».

S’adressant aux journalistes, il a déclaré: « J’ai parlé de la proposition selon laquelle certaines infrastructures critiques devraient être interdites aux attaques – point final – par cyber ou par tout autre moyen.

Biden avait déclaré avoir donné à Poutine une liste de 16 entités américaines « hors limite »

« Je leur ai donné une liste – 16 entités spécifiques; 16 définies comme des infrastructures critiques selon la politique américaine, du secteur de l’énergie à nos systèmes d’approvisionnement en eau. »

Cela est survenu à la suite de deux cyberattaques contre Colonial Pipeline et le transformateur de viande JBS Holdings.

Les deux sociétés auraient payé des millions de dollars de rançons pour retrouver l’accès à leurs systèmes, rapporte Fox News.

Mais les commentaires de Biden ont suscité des inquiétudes chez certains experts qui ont déclaré qu’ils souhaitaient que la Russie pirate tout élément d’infrastructure américaine que le président n’a pas nommé, sans subir de répercussions.

Lors de sa conférence de presse le mois dernier, Poutine a affirmé que les États-Unis étaient à l’origine de la plupart des piratages.

« Des sources américaines, il s’ensuit que la plupart des cyberattaques dans le monde sont menées depuis le cyber royaume des États-Unis », a déclaré Poutine.

Actif depuis avril 2019, le groupe connu sous le nom de REvil fournit un ransomware-as-a-service.

Cela signifie qu’il développe un logiciel paralysant le réseau et le loue à ceux qui infectent des cibles et gagnent la part du lion des rançons.

REvil fait partie des gangs de ransomware qui volent les données des cibles avant d’activer le ransomware, renforçant ainsi leurs efforts d’extorsion.

Le paiement moyen d’une rançon au groupe était d’environ un demi-million de dollars l’année dernière, a déclaré la société de cybersécurité Palo Alto Networks dans un récent rapport.

Certains experts en cybersécurité ont prédit qu’il pourrait être difficile pour le gang de gérer les négociations de rançon, étant donné le grand nombre de victimes – bien que le long week-end de vacances américain puisse lui donner plus de temps pour commencer à travailler sur la liste.