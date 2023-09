Biden est pris entre alliés alors que le Canada accuse l’Inde d’assassinat

WASHINGTON — Un jour après avoir promis de « défendre la démocratie », le président Joe Biden a évoqué mercredi l’Inde et l’Arabie saoudite lors d’une série de réunions aux Nations Unies – non pas pour exprimer des inquiétudes quant à la répression de la part de l’un ou l’autre, mais pour les saluer pour avoir aidé à établir un nouveau corridor économique. « Je pense que c’est un gros problème », a-t-il déclaré.

Peut-être qu’aucun pays ne reflète actuellement plus que l’Inde et l’Arabie saoudite les arbitrages difficiles et délicats de la politique étrangère de Biden. Il s’est donné pour priorité de courtiser les deux nations dans le cadre de ses efforts pour contrer la Russie et la Chine, même si l’Inde a régressé dans sa démocratie et que l’Arabie saoudite n’en a jamais eu au départ.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

L’actualité de la semaine a illustré à quel point cette tension est aiguë. Le gouvernement indien a été accusé d’avoir orchestré l’assassinat d’un opposant politique sur le sol canadien, laissant Biden coincé entre l’un des plus anciens amis des États-Unis et le nouvel ami qu’il cultive. Et la rumeur est apparue que les envoyés de Biden négociaient un nouveau traité de défense avec l’Arabie saoudite, mettant de côté sa propre histoire d’assassinats extraterritoriaux.

Bien que Biden n’ait abordé aucun des deux sujets, la Maison Blanche a répondu mercredi aux accusations du Premier ministre Justin Trudeau contre l’Inde avec une sagesse étudiée. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de Biden, a déclaré que l’administration était « profondément préoccupée » par ces allégations et a déclaré que « les faits devraient mener les enquêteurs là où ils le peuvent et que les auteurs de cette attaque doivent être traduits en justice ».

Mais il a souligné les liens américains avec l’Inde. « Je peux simplement vous dire que notre relation avec l’Inde reste d’une importance vitale non seulement pour la région de l’Asie du Sud mais bien sûr pour l’Indo-Pacifique », a déclaré Kirby aux journalistes. Puis, peu après le briefing, le conseil a envoyé par courrier électronique une déclaration d’une autre porte-parole, Adrienne Watson, disant : « Cibler des dissidents dans d’autres pays est absolument inacceptable et nous continuerons à prendre des mesures pour lutter contre cette pratique. »

L’assassinat au Canada a suscité des doutes quant à l’action de Biden en Inde, à un moment où il donne de plus en plus la priorité au renforcement des partenariats plutôt qu’à un plaidoyer acharné en faveur de la démocratie. Il vient de se rendre en Inde ce mois-ci et, sur le chemin du retour, il s’est arrêté à Hanoï pour consolider une relation stratégique avec le Vietnam, un État communiste à parti unique, avec à peine une mention de la répression dans ce pays. Son administration vient de signer un nouvel accord économique et sécuritaire avec Bahreïn, une monarchie étroitement contrôlée. Et la semaine dernière, il a approuvé une aide militaire de 235 millions de dollars à l’Égypte, gelée depuis deux ans pour des raisons de droits de l’homme.

« Ils parlent beaucoup de l’importance de la démocratie », a déclaré mercredi Sarah Margon, qui était la candidate initiale de Biden au poste de secrétaire d’État adjointe à la démocratie, aux droits de l’homme et au travail. « Des initiatives importantes ont été développées pour soutenir la démocratie. Mais au bout du compte, nous constatons que soutenir et maintenir la démocratie n’atteint pas le même niveau que d’autres préoccupations géopolitiques.»

Biden, qui a qualifié la « bataille entre la démocratie et l’autocratie » de lutte déterminante de cette époque, s’est récemment éloigné de ce cadre. Bien qu’il ait utilisé une version de cette formulation 11 fois l’année dernière, il ne l’a fait que quatre fois cette année et pas au cours des deux derniers mois, selon une recherche effectuée sur Factba.se, un service qui enregistre les déclarations présidentielles.

Lors de son discours annuel devant l’Assemblée générale des Nations Unies mardi, Biden n’a pas utilisé l’expression démocratie contre autocratie, comme il l’avait fait dans son discours au forum mondial il y a un an. Et plutôt que de présenter la guerre en Ukraine comme une bataille pour la démocratie, il en a parlé en termes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de liberté face à la domination étrangère.

Sa principale référence à la démocratie dans son discours de mardi est venue condamner une série de récents coups d’État en Afrique. « Nous défendrons la démocratie – notre meilleur outil pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde », a-t-il déclaré. « Et nous nous efforçons de montrer comment la démocratie peut avoir des effets bénéfiques sur la vie des gens. »

Même certains de ses propres conseillers ont longtemps considéré la dichotomie noir et blanc trop simpliste et diplomatiquement contraignante, en particulier à une époque où Biden s’est concentré sur la construction d’alliances pour résister à l’agression de la Russie et de la Chine. En fait, il a conclu qu’il avait besoin de l’aide de certains autocrates réels ou en herbe pour combattre des autocrates plus grands et plus dangereux. Si cela signifie se ménager des relations amicales avec l’Inde et l’Arabie Saoudite, entre autres, qu’il en soit ainsi.

La fureur au Canada suite à la fusillade de Hardeep Singh Nijjar, un leader de la communauté sikh, en Colombie-Britannique en juin, ressemble à un écho étrange de l’assassinat orchestré par l’Arabie Saoudite de Jamal Khashoggi, un dissident et journaliste saoudien vivant aux États-Unis, au consulat du royaume à Istanbul en 2018. Dans les deux cas, un gouvernement considéré comme un ami américain a été accusé d’avoir commis l’assassinat d’un critique sur le sol d’un allié de l’Otan.

Trudeau a imputé la fusillade à des « agents du gouvernement indien » et a expulsé un diplomate indien décrit comme le chef de l’agence de renseignement de New Delhi au Canada. L’Inde a qualifié Nijjar, qui préconisait la création d’un État sikh à partir du territoire indien, de terroriste recherché, mais a nié l’accusation de Trudeau et expulsé un diplomate canadien en réponse.

Dans le passé, les États-Unis se sont joints à leurs alliés pour riposter contre des adversaires qui complotaient pour assassiner des opposants réfugiés dans leur pays. Le président Donald Trump a expulsé 60 diplomates russes en 2018 après que des agents de Moscou ont utilisé un agent neurotoxique pour tenter de tuer Sergei Skripal, un ancien officier des renseignements russes dissident, sur le sol britannique (bien que Trump ait ensuite exprimé sa colère envers ses collaborateurs après avoir été incité à le faire).

Contrairement à l’Arabie saoudite ou à la Russie, l’Inde est depuis longtemps une démocratie prospère avec des points de vue divers et solides débattus au parlement et dans les médias. Mais l’espace de liberté s’est rétréci ces dernières années sous Modi, un nationaliste hindou qui s’était vu interdire l’entrée aux États-Unis en raison du massacre de musulmans dans l’État où il était alors ministre en chef.

Même si Biden a offert à Modi un dîner d’État très convoité à la Maison Blanche en juin, les médias indiens sont sous pression, les figures de l’opposition font face à des menaces juridiques et les suprémacistes hindous jouissent de l’impunité pour attaquer les mosquées et harceler les minorités religieuses. Lors de la réunion du Groupe des 20 organisée par Modi ce mois-ci, il a recouvert New Delhi de centaines de panneaux d’affichage et d’affiches représentant son propre visage, ce qui remettrait en question le culte de la personnalité dans n’importe quel État autoritaire.

La négociation d’un éventuel traité de défense mutuelle avec l’Arabie saoudite, ressemblant à des pactes militaires avec le Japon et la Corée du Sud, s’inscrit dans un effort plus large visant à transformer les relations de l’Amérique avec le royaume. Biden espère parvenir à un accord visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, et le prince héritier Mohammed ben Salmane souhaite un engagement plus fort en matière de sécurité de la part de Washington dans le cadre de tout accord.

Le prince héritier Mohammed a laissé entendre mercredi que des progrès étaient en cours vers une normalisation. « Chaque jour, nous nous rapprochons », a-t-il déclaré à Fox News. Le sujet a également été au cœur d’une réunion tenue par Biden avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a également présenté des prévisions optimistes concernant « une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite », comme il l’a appelé. « C’est quelque chose à notre portée », a déclaré le dirigeant israélien aux journalistes.

L’idée d’un rapprochement avec Riyad contredit la promesse électorale de Biden de 2020 de faire de l’Arabie saoudite un « paria » en raison du meurtre de Khashoggi, qui a été tué et démembré, selon la CIA, sur ordre du prince héritier Mohammed, souvent appelé MBS. Biden a partagé une poignée de main amicale lors d’une brève conversation avec le prince héritier Mohammed en marge de la récente réunion du Groupe des 20 à New Delhi, abandonnant le coup de poing plus lointain pour lequel le président avait opté lors de sa visite à Djeddah un an plus tôt.

Comme pour l’Inde, le Vietnam et d’autres pays avec lesquels Biden a cherché à renforcer ses relations, le sous-texte de la démarche visant à renforcer les liens avec l’Arabie saoudite est la Chine et la Russie. L’administration Biden veut non seulement mettre fin à des générations de conflits entre Israël et ses voisins arabes, mais aussi ancrer plus fermement le royaume producteur de pétrole dans l’orbite américaine.

Certaines voix clés représentant la réforme démocratique sont absentes des délibérations de l’administration. Trente-deux mois après son entrée en fonction, Biden n’a toujours pas de secrétaire d’État adjoint confirmé par le Sénat pour superviser la promotion de la démocratie depuis que la confirmation de Margon a été bloquée par les républicains.

Et le président n’a jamais nommé un remplaçant permanent à Shanthi Kalathil, son coordinateur de la Maison Blanche pour la démocratie et les droits de l’homme, qui a démissionné début 2022, laissant vacant un poste de rang égal à celui d’influents conseillers sur le Moyen-Orient et l’Indo-Pacifique qui ont orchestré la sensibilisation dans des pays comme l’Arabie saoudite et l’Inde.

Tom Malinowski, ancien représentant démocrate du New Jersey, a déclaré qu’il y avait « un réalisme et une clarté admirables » dans la vision de la démocratie contre l’autocratie que Biden avait précédemment articulée, une vision qui semblait sapée par la conclusion d’un accord de sécurité permanent avec un pays où tout le pouvoir est confié à une famille royale irresponsable.

« Le problème de donner un engagement de défense juridiquement contraignant à l’Arabie saoudite – ce que nous ne sommes même pas prêts à faire pour l’Ukraine – n’est pas seulement que cela éroderait l’autorité morale de notre position », a-t-il déclaré. « C’est que MBS est si agressivement du côté des autres puissances autoritaires – aidant la Russie économiquement tout en nuisant aux consommateurs américains, en brisant toute ouverture démocratique dans le monde arabe, et en essayant même de corrompre la politique américaine. »

Biden et ses conseillers insistent sur le fait qu’il reste attaché à la démocratie et aux droits de l’homme, même dans les pays avec lesquels il souhaite travailler. « J’en ai parlé à toutes les personnes que j’ai rencontrées », a-t-il déclaré aux journalistes à Hanoï.

vers 2023 La société du New York Times