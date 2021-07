Biden est prêt pour la fête de la Maison Blanche alors que des millions de personnes se préparent pour des feux d’artifice et des défilés lors des quatrièmes célébrations

ÉNORMES FEUX D’ARTIFICE PRÉVUS LE 4 JUILLET

Deux des plus grands spectacles pyrotechniques du pays se dérouleront au-dessus du National Mall à Washington.

Ils seront également visibles sur un tronçon d’un kilomètre et demi de l’East River à New York, séparant Manhattan des quartiers du Queens et de Brooklyn.

Certains événements classiques du 4 juillet, tels que le célèbre concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan à Coney Island à Brooklyn, restent réduits.

Il s’agit de permettre une distanciation sociale en reconnaissance de la menace continue du coronavirus, qui a tué plus de 600 000 Américains.

La variante plus agressive de Delta en provenance d’Inde a sonné l’alarme sur le potentiel d’une nouvelle augmentation parmi les non vaccinés.