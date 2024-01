Biden est prêt à tourner la page vers une confrontation avec Trump. Son chemin vers la réélection ne sera pas facile.

Washington

CNN

—



Le président Joe Biden a officiellement tourné la page mercredi des élections générales, en prévision d’une course contre l’ancien président Donald Trump qui mettra à l’épreuve sa capacité à redynamiser les éléments clés de sa coalition gagnante dans une course que son équipe considère comme rien de moins qu’un combat pour la démocratie. lui-même.

La campagne estime que les résultats de la primaire du New Hampshire étaient suffisants pour indiquer que Trump serait le candidat républicain. Alors que le coup de départ retentissait, les contours des efforts et des défis de Biden pour reconstituer les blocs électoraux critiques qui l’avaient propulsé au pouvoir devenaient plus clairement visibles.

Le chemin de Biden vers la victoire ne sera pas facile. Ses conseillers de campagne reconnaissent volontiers que la course sera extrêmement serrée cette année et affirment que leurs efforts s’accéléreront au cours des prochaines semaines. Il fait face à un parti qui, selon les sondages, aurait préféré un autre candidat. Et les divisions au sein de sa coalition, notamment à propos de la guerre à Gaza, sont de plus en plus visibles dans l’opinion publique.

Mardi, ces ruptures ont été clairement mises en évidence lors d’un discours prononcé en Virginie sur le droit à l’avortement – ​​une question par ailleurs galvanisante pour les démocrates. Biden a été interrompu plus d’une douzaine de fois par des manifestants contre la guerre à Gaza, qui ont finalement été noyés par des partisans encourageant Biden. Quelques heures plus tard, il était prévu qu’il remporte la course aux primaires du New Hampshire, même si son nom ne figurait pas sur le bulletin de vote.

Mercredi, il a obtenu le soutien clé du syndicat United Auto Workers, qui avait initialement renoncé à soutenir Biden en raison des inquiétudes concernant sa poussée vers les véhicules électriques. Ce soutien était une justification après les appels de Biden aux membres des syndicats et aux électeurs de la classe ouvrière – y compris une visite sur une ligne de piquetage de l’UAW l’année dernière. Cette annonce pourrait avoir son plus grand effet dans le Michigan, que Biden a remporté par 3 points en 2020.

Et jeudi, deux événements viseront à renforcer la position de Biden sur les questions économiques, sur lesquelles il s’est avéré extrêmement difficile de gagner du terrain au cours de l’année écoulée. Il se rendra sur le champ de bataille du Wisconsin pour vanter les investissements dans les infrastructures tandis que sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen, établira un contraste rare avec Trump dans un discours majeur.

La série d’engagements illustre les opportunités et les défis auxquels Biden est confronté alors qu’il se lance dans une compétition contre un adversaire qu’il a ouvertement qualifié de menace pour la démocratie, mais que certains sondages montrent avec une petite avance à l’échelle nationale.

Alors que la campagne commence sérieusement, l’équipe présidentielle se dit prête à se battre.

“En politique, vous courez comme si vous étiez déprimé lorsque vous gagnez ou lorsque vous perdez”, a déclaré mercredi le coprésident de la campagne Biden, Cedric Richmond. “Nous allons courir comme si nous étions en retard.”

Les conseillers de Biden avaient hâte d’affronter Trump en tête-à-tête, estimant que leur argument de choix est plus facile à faire valoir lorsqu’il est considéré comme ayant bloqué l’investiture.

Ils ont considéré le discours chargé de griefs de Trump mardi soir – dans lequel il s’est plaint de la décision de Nikki Haley de rester dans la course et a insulté son choix vestimentaire – comme un exemple parfait de l’écran partagé qu’ils espèrent voir fréquemment affiché au cours des prochaines années. mois, alors que l’ancien président promet de mener une campagne de représailles. Les responsables de la campagne ont également analysé les résultats de l’Iowa et du New Hampshire, trouvant des signes de malaise parmi les indépendants à propos de Trump et confrontés à un déficit d’enthousiasme chez certains républicains.

“Il a du mal à se faire accepter par ces circonscriptions clés qui décideront en fin de compte des élections de novembre”, a déclaré le directeur adjoint de la campagne, Quentin Fulks.

Biden semble être confronté à un problème similaire avec certains groupes de démocrates qui restent furieux de sa gestion de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Les manifestants lors de l’événement de mardi en Virginie du Nord ont crié « Génocide Joe » et déployé des drapeaux palestiniens, reflétant le malaise de certains progressistes quant à la manière dont le président a géré le conflit. Il est désormais devenu courant que les événements publics de Biden soient interrompus par des manifestations similaires – notamment lorsqu’il acceptait le soutien de l’UAW mercredi – bien que le nombre de manifestants lors du discours sur l’avortement ait été plus élevé que précédemment.

L’année dernière, Biden a rencontré des dirigeants arabo-américains à la Maison Blanche qui l’ont appelé à approuver un cessez-le-feu à Gaza. Ses conseillers affirment qu’il ne considère pas la guerre à Gaza sous un angle politique, mais en tant que commandant en chef.

Mercredi, il a eu une « conversation très respectueuse » avec des membres de l’UAW qui ont soulevé la question de Gaza, selon la représentante Debbie Dingell, une démocrate du Michigan qui a déclaré que Biden et ses collègues démocrates devraient s’attaquer au sujet.

«Je sais qu’il sait parler aux gens. C’est une question dont nous allons devoir parler et traiter. Cela va être un contraste et nous devons rappeler les faits aux gens », a-t-elle déclaré dans l’émission « The Lead with Jake Tapper » de CNN, soulignant la promesse de Trump de rétablir une interdiction d’entrée pour les personnes originaires de pays à majorité musulmane.

Dingell a déclaré que Biden serait en fin de compte utile à ses collègues démocrates, y compris dans le Michigan. Mais elle a dit qu’il y avait un long chemin à parcourir.

« Je pense que le président Biden va finalement aider les gens à gagner. Nous devons retrousser nos manches, nous devons travailler dur, nous devons éduquer les gens sur les problèmes », a-t-elle déclaré. “C’est long d’ici novembre.”

La nervosité des démocrates concernant les perspectives de réélection de Biden couve depuis des mois, conduisant à des conversations anxieuses entre les dirigeants des partis et les donateurs sur la force et la structure de sa campagne à l’approche des élections générales.

C’est en partie ce qui a influencé la décision, annoncée mardi, de déplacer deux conseillers clés de l’aile ouest de la Maison Blanche vers la campagne de Biden. On s’attendait depuis longtemps à ce que Jen O’Malley Dillon et Mike Donilon jouent un rôle essentiel dans les efforts de réélection de Biden, peu importe où ils se trouvaient, et ces décisions n’étaient guère surprenantes. Mais les stratèges et les donateurs s’inquiétaient de plus en plus du fait que la puissance de feu politique du président était centrée sur la Maison Blanche et non sur son quartier général de campagne à Wilmington, dans le Delaware.

« Beaucoup de gens, parmi les démocrates, diraient que ce sont de très bonnes décisions. Cela va être une campagne vraiment difficile. Et il est difficile de faire deux tâches à la fois », a déclaré David Axelrod, ancien conseiller principal du président Barack Obama et analyste politique principal de CNN. “Ils ont besoin de leur présence à 100 % dans cette campagne et de leur interaction avec les différents éléments de la campagne.”

Les principaux démocrates ont déclaré que bon nombre des réalisations de Biden – y compris les nouvelles lois sur les infrastructures et l’industrie manufacturière, l’allègement de la dette étudiante et l’allégement du Covid-19 – n’ont pas encore été concrétisées par les électeurs, ce qui a entraîné une baisse des taux d’approbation et un mécontentement des électeurs.

«Toutes ces choses constituent des succès législatifs sans précédent. Il faut remonter jusqu’à Lyndon Johnson pour trouver quelque chose qui s’en rapproche », a déclaré le représentant Jim Clyburn de Caroline du Sud, un allié de premier plan de Biden dont le soutien a contribué à relancer la candidature de Biden aux primaires de 2020. “Nous devons faire un meilleur travail pour pénétrer cela parce que la désinformation est grande.”

Les alliés de Biden voient les signes d’un changement à venir. La confiance des consommateurs s’améliore, l’inflation ralentit et les salaires augmentent, tout cela apportant un optimisme au sein de l’aile ouest et du siège de campagne quant au fait que la vision des Américains sur l’économie pourrait bientôt rattraper les indicateurs qui ont longtemps été positifs.

Il reste à voir comment ou si le président pourra faire bouger les choses avec les Américains en matière d’économie. Après des mois de voyages, d’annonces politiques et de publicités de campagne, les électeurs ont toujours des perceptions négatives de la gestion de l’économie par Biden, moins d’un tiers des électeurs déclarant approuver son approche.

Biden a exprimé en privé sa frustration face au fait que certaines des améliorations d’infrastructure qu’il tente de vendre aux électeurs ont mis du temps à se matérialiser physiquement.

Mais les équipes de Biden pensent qu’une chose qui aidera à centrer leurs arguments est une course plus claire entre Biden et Trump. L’émergence de Trump en tant que candidat républicain probable a conduit à un regain de confiance au sein de l’équipe de campagne de Biden, pensant qu’une fois que les électeurs auront vu le choix qui s’offre à eux, ils se souviendront du tumulte et des divisions qui ont contribué à la défaite de Trump en 2020.

Comme tous les présidents sortants, Biden a parfois eu du mal à sortir de la bulle de la Maison Blanche. Les derniers mois de 2023 ont été consacrés à la guerre menée par Israël contre le Hamas. À un moment donné, Biden a déclaré à ses collègues démocrates qu’il consacrait jusqu’à 75 % de son temps à s’occuper de questions étrangères.

L’équipe du président a expérimenté de nouvelles façons d’utiliser son temps. En plus de ses discours sur ses politiques, il a commencé à intensifier sa politique de vente au détail, en visitant des stands de milkshakes et des cafés pour rencontrer des gens dans des contextes plus intimes.

Il fera campagne en Caroline du Sud ce week-end avant les primaires de l’État, la première compétition officielle du processus primaire du DNC. Des compétitions démocratiques suivront au Nevada et au Michigan.

Avec son nom sur un bulletin de vote pour la première fois cette saison électorale, ces États fourniront des indices précoces sur les forces et les faiblesses de Biden avant la montée difficile à venir.