Biden est mis à l’épreuve par la politique en Israël et chez lui avec le conflit à Gaza : NPR

Le président Biden entretient depuis longtemps un lien profond avec l’État d’Israël – à la fois personnel et politique. Mais la politique dans la région sous le gouvernement israélien actuel – et la politique intérieure au sein de la base de son propre parti démocrate – mettent à l’épreuve ses opinions de longue date.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté à plusieurs reprises les appels en faveur d’un État palestinien, y compris lors de ses remarques cette semaine – alors même que Biden et son administration font pression en faveur d’un accord d’intégration économique régionale qui inclurait une voie vers une solution à deux États.

Pendant ce temps, le soutien indéfectible de Biden à Israël se heurte à une génération de jeunes électeurs. Ils sont plus sceptiques à l’égard du gouvernement israélien et plus sympathiques aux Palestiniens que les électeurs démocrates plus âgés. Et cela signifie que Biden doit composer à la fois avec Netanyahu et avec les fractures au sein de son propre parti alors qu’il cherche à être réélu.



Les liens de Biden avec Israël sont profonds

Le lien de longue date de Biden avec Israël a été éveillé pour la première fois par son père lors de conversations à table sur l’Holocauste, comme le président le raconte souvent.

Lors de son premier voyage diplomatique en Israël en 1973, en tant que sénateur nouvellement élu du Delaware, Biden a rencontré Golda Meir, alors Premier ministre. une rencontre dont il parle encore comme laissant une forte impression.

Il est retourné en Israël à plusieurs reprises. L’ancien diplomate américain Dennis Ross se souvient avoir séjourné à l’hôtel King David à Jérusalem en 2002, pendant la Seconde Intifada. L’hôtel, habituellement animé, était déserté à cause des fréquents attentats-suicides.

“Je suis descendu pour le petit-déjeuner et la salle était complètement vide, à l’exception d’une table, il y avait deux personnes et les deux personnes étaient Joe Biden et Tony Blinken”, a déclaré Ross.

Il a demandé à Biden pourquoi il était là au milieu de cette violence continue. “Biden a dit : ‘C’est précisément le moment où j’ai besoin d’y être'”, se souvient Ross. “Cela m’est resté parce que cela reflète vraiment son attitude envers Israël.”

C’était un message : Israël ne serait pas isolé. Ce ne serait pas seul. Les États-Unis seraient toujours ses amis.

Et c’est un message que Biden porte encore aujourd’hui.

“Aucun autre président américain n’a ce genre d’expérience et d’interactions de plusieurs décennies avec le peuple d’Israël, avec l’idée d’Israël et de l’Etat d’Israël”, a déclaré Aaron David Miller, ancien diplomate du Département d’Etat qui a conseillé les présidents précédents sur la politique au Moyen-Orient. .



L’engagement de Biden envers Israël n’a pas changé. Mais le monde autour de lui a

Biden a maintenu son soutien constant à Israël après les attaques du Hamas du 7 octobre, qui ont fait quelque 1 200 morts parmi les Israéliens. 240 autres personnes ont été prises en otage.

Israël s’est engagé à détruire les dirigeants du Hamas. Mais les pertes civiles palestiniennes ont grimpé. Plus de 24 000 personnes ont été tuées, a déclaré cette semaine le ministère de la Santé de Gaza.

Les appels à un cessez-le-feu se sont multipliés – y compris de la part de certains démocrates. Mais Biden a continué à soutenir l’offensive militaire israélienne.

“Les gens m’ont demandé à plusieurs reprises : il va changer à un moment donné, n’est-ce pas ? Il va prendre le téléphone, il va appeler Netanyahu et il va dire : ‘Assez. Assez déjà'”, a déclaré Miller. “Ma réponse est : ‘Je ne pense pas que ce moment va se produire.’ Cela a été un problème émotionnel pour lui depuis le début. »

Les sondages montrent que les démocrates sont divisés sur le conflit

Les alliés de Biden soulignent que le soutien du président à Israël reflète largement la volonté de la majorité du public américain. La plupart des Américains soutiennent Israël dans le conflit, les sondages ont montré.

“C’est une question où il sent que la politique et ses propres tripes sont au même endroit”, a déclaré Jonah Blank, ancien conseiller en politique étrangère de Biden pendant près d’une décennie au Sénat.

Les sondages montrent également que les démocrates sont divisés. Si Biden montrait davantage de soutien aux Palestiniens, il pourrait s’exposer à davantage de critiques avant les élections.

“Je pense que le président serait politiquement vulnérable face à certains démocrates conservateurs et certainement aux républicains s’il leur permettait de le présenter comme quelqu’un qui n’est pas assez sympathique à ce que les Israéliens ont souffert”, a-t-il déclaré.



Certains démocrates de gauche souhaitent que Biden fasse davantage pour montrer sa sympathie aux Palestiniens qui souffrent. Ils voient Biden serrer Netanyahu dans ses bras et le critiquer rarement en public pour les pertes civiles massives.

Mais ce n’est pas le style de Biden d’interpeller publiquement les personnes avec lesquelles il négocie en privé, a déclaré son ancien conseiller Blank. “Joe Biden estime que les critiques publiques sont contre-productives et plutôt humiliantes”, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Tariq Habash, nommé par Biden au ministère de l’Éducation, a démissionné. Cet Américain palestinien de 33 ans originaire de l’Ohio affirme qu’il ne pouvait plus travailler dans une administration où il estimait que sa propre humanité était sous-estimée.

Habash a déclaré qu’il savait que Biden était un fervent partisan d’Israël, mais il s’est dit toujours déçu que le président n’ait pas bougé. Il s’est dit particulièrement frustré car il a le sentiment que Biden a montré une volonté d’évoluer en matière de politique dans le passé – qu’il s’agisse de l’invasion de l’Irak ou de l’avortement.

“Il a changé ces perspectives”, a déclaré Habash. “Il a admis – contrairement à beaucoup d’autres hommes politiques – qu’on peut se tromper et apprendre du passé, apprendre de ses erreurs.”

Biden paiera-t-il un prix politique en 2024 ?

Au cours de sa campagne électorale, Biden a fait face à des manifestants qui le critiquaient pour son soutien à Israël – notamment lors d’un discours très médiatisé au début du mois.

On lui a demandé cette semaine s’il craignait de perdre des votes sur cette question. Il a fait volte-face, faisant allusion à son probable adversaire, l’ancien président Donald Trump, qui a mis en place des restrictions de voyage pour certains pays à majorité musulmane.

Après s’être entretenu avec Netanyahu vendredi – une conversation qui comprenait une discussion sur la gouvernance d’après-guerre à Gaza – Biden a exprimé son optimisme quant au fait que Netanyahu pourrait éventuellement accepter une solution à deux États « à condition qu’elle soit la bonne ».

L’hypothèse de la Maison Blanche et des alliés de Biden est que le conflit aura pris une tournure très différente au moment où les gens commenceront réellement à voter.

“Je pense que ce qui compte, c’est ce qui se passera ensuite”, a déclaré le sénateur Chris Coons, D-Del., coprésident de la campagne de réélection de Biden et membre de la commission sénatoriale des relations étrangères.

“Je m’attends pleinement à ce qu’il y ait un changement. Il y aura une augmentation de l’aide humanitaire à Gaza, il y aura un changement radical dans le rythme des opérations. [Israel’s] lutte contre le Hamas à Gaza”, a-t-il déclaré.

Coons a exprimé son optimisme quant à la « réconciliation régionale » – les efforts pour forger…