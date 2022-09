Biden est le 13e et dernier président américain à rencontrer la reine Elizabeth

WASHINGTON (AP) – Avec la mort de la reine Elizabeth II, Joe Biden a acquis la distinction d’être le 13e et dernier président américain à rencontrer la femme dont le règne a duré sept décennies.

La reine, décédée jeudi dans sa résidence d’été en Écosse à l’âge de 96 ans, avait rencontré tous les présidents américains depuis Dwight Eisenhower, à l’exception de Lyndon Johnson, qui ne s’est pas rendu en Grande-Bretagne pendant sa présidence.

Elle était encore princesse lorsqu’elle rencontra le président Harry Truman à Washington.

Tous les anciens présidents américains vivants – Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump – se sont joints à Biden pour pleurer son décès et envoyer ses condoléances à sa famille.

Biden et la première dame Jill Biden ont déclaré que “l’héritage de la reine occupera une place importante dans les pages de l’histoire britannique et dans l’histoire de notre monde”.

Obama et son épouse, Michelle, ont rappelé que la reine les avait accueillis, le premier président noir et la première dame des États-Unis, sur la scène mondiale « à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire ».

Biden a rencontré la reine pour la première fois en 1982 en tant que sénateur américain voyageant au Royaume-Uni avec une délégation du Congrès. Il l’a vue pour la dernière fois en 2021, plusieurs mois après être devenu président, lorsqu’il a assisté à un sommet des dirigeants mondiaux dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Elle s’est mêlée aux dirigeants du Groupe des Sept lors d’une réception qu’elle et d’autres membres de la famille royale ont organisée dans une forêt tropicale couverte. Après le sommet, les Bidens se sont rendus au château de Windsor, près de Londres, à l’invitation de la reine pour une audience privée.

La reine était une princesse de 25 ans lorsqu’elle est venue à Washington en 1951 et est restée avec Truman et sa famille. Elle a rencontré Herbert Hoover en 1957, plus de 20 ans après avoir quitté ses fonctions.

Voici les faits saillants de certaines de ses rencontres, des deux côtés de l’étang, avec d’anciens présidents américains :

JOE BIDEN

Biden et ses lunettes de soleil aviateur de marque ont rencontré la reine au château de Windsor par un après-midi étouffant de juin 2021.

Biden est sorti d’une voiture noire portant ses lunettes de soleil, est monté sur une estrade couverte où la reine attendait et, avec sa femme, a posé avec la reine pendant que les hymnes nationaux des deux pays jouaient.

Après avoir fait le tour de la cour pour inspecter la garde d’honneur, il entra dans le château pour prendre le thé.

De retour à l’aéroport, Biden a déclaré aux journalistes que la reine était “très aimable” et lui avait posé des questions sur les dirigeants de la Chine et de la Russie.

Bien qu’il soit généralement mal vu de discuter de ses entretiens privés avec la reine, Biden a poursuivi.

“Je ne pense pas qu’elle sera insultée, mais elle m’a rappelé ma mère”, a-t-il déclaré.

Biden a déclaré qu’il avait également invité la reine à visiter la Maison Blanche.

L’ATOUT DE DONALD

Trump et la reine se sont rencontrés en juillet 2018 au château lors d’une visite en Grande-Bretagne qui a attiré de grandes manifestations anti-Trump dans le centre-ville de Londres, notamment le hissage d’un ballon représentant Trump dans une couche.

Il a été critiqué pour avoir enfreint le protocole en marchant brièvement devant la reine – au lieu d’être à ses côtés – et en lui tournant le dos alors qu’ils passaient en revue une garde d’honneur.

Trump a dit plus tard qu’il pensait à sa défunte mère, Mary Anne, qui est née en Écosse et qui aimait la famille royale, quand lui et sa femme, Melania, ont siroté du thé avec la reine.

Le commentaire ultérieur de Trump selon lequel la reine lui aurait dit que le Brexit – la rupture de la Grande-Bretagne avec l’Union européenne – était complexe a également fait sensation. La plupart des chefs d’État ne révèlent pas leurs conversations privées avec la reine. Elle ne discute pas non plus de questions politiques.

Les Trump et la famille royale se sont à nouveau rencontrés lors de la commémoration du jour J en 2019.

BARACK OBAMA

Obama et la reine ont eu leur première de trois réunions en avril 2009 lors d’une réception pour les dirigeants mondiaux participant au sommet du Groupe des 20 nations à Londres.

C’est là que la première dame Michelle Obama a enfreint le protocole en mettant brièvement un bras autour du dos de la reine alors qu’elle compatissait à propos de ses pieds endoloris. C’est généralement un non-non de toucher la reine, mais elle a rendu le geste de Mme Obama.

La reine a invité les Obamas pour une visite d’État en 2011 qui comprenait un séjour de deux nuits au palais de Buckingham et un somptueux banquet en l’honneur du président.

Alors qu’Obama portait un toast à la reine, il n’a pas manqué un battement lorsque le groupe a supposé qu’une pause dans ses remarques signifiait qu’il avait conclu et lancé une interprétation de “God Save the Queen”. Obama a continué à parler sur la musique jusqu’à ce que le groupe se calme.

Les couples se sont revus en 2016 lorsque Obama a rendu visite à la reine au château de Windsor un jour après son 90e anniversaire lors d’un autre passage à travers l’Europe.

GEORGE W. BUSH

Bush détestait les affaires étouffantes et formelles, mais il a enfilé un smoking blanc à queue-de-pie après que la reine ait tout mis en œuvre pour un dîner d’État en son honneur au palais de Buckingham en novembre 2003.

Quelques années plus tard, le lapsus de Bush a provoqué des ondulations de rire lors d’une cérémonie d’accueil à la Maison Blanche pour la reine, qui était en tournée aux États-Unis en mai 2007.

Trébuchant sur une ligne dans son discours, Bush a déclaré que la reine avait dîné avec plusieurs de ses prédécesseurs et avait aidé les États-Unis à «célébrer son bicentenaire en 17-…» Bush s’est rattrapé et a corrigé la date à 1976, et s’est arrêté pour voir si elle s’était offensé.

“Elle m’a donné un regard que seule une mère pouvait donner à un enfant”, a déclaré Bush avec un sourire.

La reine a ensuite renversé la vapeur avec Bush avec son toast lors d’un dîner qu’elle a organisé pour le président à l’ambassade britannique à Washington.

“Je me demandais si je devais commencer ce toast en disant:” Quand j’étais ici en 1776 “”, a-t-elle dit en riant.

BILL CLINTON

La reine a accueilli Clinton et sa femme, Hillary, à bord de son yacht royal, Britannia, en juin 1994.

Le navire, 412 pieds (125 mètres) de long et 55 pieds (17 mètres) de large, a été amarré à la base navale de Portsmouth et était la base pour les Clinton alors qu’ils assistaient au dîner de la reine à Guildhall pour les dirigeants des nations alliées dont les troupes ont participé à l’invasion du jour J en Normandie 50 ans plus tôt.

Les Clinton ont passé une nuit à bord du bateau. Le lendemain, le Britannia a transporté Clinton vers le porte-avions USS George Washington alors qu’il se préparait à traverser la Manche, de Portsmouth à la Normandie, pour les célébrations de l’anniversaire du jour J.

GEORGE HW BUSH

L’une des images les plus mémorables de la troisième visite d’État du monarque aux États-Unis est survenue en 1991, lorsque seul son chapeau violet à rayures blanches pouvait être vu au-dessus des microphones lorsqu’elle a pris la parole lors d’une cérémonie d’arrivée sur le terrain de la Maison Blanche.

Quelqu’un a oublié d’ajuster le pupitre après que Bush, beaucoup plus grand, ait parlé.

La reine est restée forte et a continué, faisant plus tard la lumière sur l’incident en ouvrant un discours à une réunion conjointe du Congrès.

“J’espère que vous pourrez me voir aujourd’hui d’où vous êtes”, a-t-elle déclaré impassible. Bush s’est excusé plus tard et a dit qu’il se sentait mal de ne pas avoir fait un pas pour qu’elle puisse se tenir debout.

RONALD REAGAN

Reagan et la reine se sont liés par un amour mutuel de l’équitation.

Ils ont roulé côte à côte lors d’une visite de 8 miles (13 kilomètres) d’une heure sur le terrain du château de Windsor lorsque Reagan lui a rendu visite en juin 1982. Reagan a été le premier président à dormir dans la maison historique de la famille royale britannique, un Domaine du XIe siècle surplombant la Tamise.

Pendant leur séjour aux États-Unis en 1983, le monarque et Philip ont séjourné avec la présidente et la première dame Nancy Reagan dans leur ranch de Santa Barbara, en Californie. Elle voulait à nouveau monter à cheval, mais un orage ne le lui permettait pas. Les Reagan ont servi un déjeuner composé d’aliments de base régionaux, notamment des enchiladas, des piments rellenos, des haricots frits, des tacos, du riz et du guacamole.

Ils ont également organisé un dîner d’État pour la reine à San Francisco au MH de Young Memorial Museum.

JIMMY CARTER

La reine a accueilli Carter en mai 1977 lors de son premier voyage à l’étranger lors d’un dîner pour les dirigeants de l’OTAN au palais de Buckingham. À un moment donné, alors que Carter se tenait avec la reine et d’autres invités, il remarqua l’arrivée de la reine mère.

Toujours le gentleman du Sud, Carter s’est détaché, l’a prise par la main et l’a escortée jusqu’à la file d’invités rassemblés.

Le producteur d’arachides de Géorgie sans fioritures devenu président a mangé de la mousse de poulet dans une assiette en or et semblait excité par son dîner entre la reine et sa sœur, la princesse Margaret, et en face de son fils, le prince Charles, le prince Philip et la reine mère .

Gérald FORD

Ford a organisé un dîner de gala pour les Britanniques en 1976 pour marquer le bicentenaire de la Révolution américaine. La reine était resplendissante dans un diadème incrusté de diamants qui scintillait pour une foule composée de diplomates, d’athlètes vedettes et de célébrités telles que Cary Grant et Julie Harris.

L’ambiance s’est évaporée lorsque Ford a conduit la reine sur la piste de danse tandis que la chanson “The Lady Is a Tramp” résonnait dans toute la salle à manger d’État.

Les écrivains de l’Associated Press Danica Kirka à Londres et Nancy Benac à Washington et la chercheuse AP Jennifer Farrar à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Darlene Superville, Associated Press