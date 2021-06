Biden est en passe de manquer l’objectif de vaccination à 70% contre le Covid d’ici le 4 juillet, selon un responsable de la Maison Blanche – RT USA News

Les États-Unis seraient en passe de rater l’objectif du président Joe Biden de 70 % des adultes du pays vaccinés contre Covid-19 d’ici le jour de l’indépendance.

Un responsable anonyme de la Maison Blanche a déclaré mardi aux journalistes que le pays n’atteindrait pas l’objectif de faire vacciner 70% des adultes américains contre le coronavirus avec au moins une dose. Cependant, le responsable a également déclaré qu’au moins 70% des adultes de plus de 30 ans ont reçu au moins une dose.

La Maison Blanche ferait une annonce officielle sur le but manqué mardi.





Quelque 65,4% des Américains de plus de 18 ans ont actuellement reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tandis qu’un peu moins de 60% ont reçu les deux doses.

Un total de 53,4% de la population américaine a été vacciné avec au moins une dose, et 45,2% ont été vaccinés avec deux.

Biden a annoncé le plan en mai, déclarant publiquement, «Notre objectif d’ici le 4 juillet est d’avoir 70 % des adultes américains ayant reçu au moins une injection et 160 millions d’américains complètement vaccinés.

« Cela signifie donner des tirs à près de 100 m – certains premiers tirs, d’autres seconds tirs – au cours des 60 prochains jours » a-t-il noté, ajoutant que « la lumière au bout du tunnel devient de plus en plus brillante. »

Un peu plus de 150 millions d'Américains ont été complètement vaccinés à l'heure actuelle – 10 millions de moins que l'objectif de Biden avec un peu moins de deux semaines avant le 4 juillet.





