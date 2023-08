Biden est devenu fou – Trump — RT World News

L’ancien président américain, faisant face à des dizaines d’accusations de crime, a accusé son successeur de persécution politique

L’ancien président américain Donald Trump a qualifié son successeur Joe Biden de fou et d’inepte à la fois dans une diatribe sur sa plateforme Truth Social jeudi, déclarant que la politique du politicien démocrate avait presque détruit le pays.

« Ce que Crooked Joe Biden, qui ne peut pas aligner deux phrases ensemble, a fait à notre pays autrefois grand à travers sa CATASTROPHE Open Borders, peut être considéré comme l’erreur la plus grande et la plus dommageable jamais commise dans l’HISTOIRE des États-Unis », a écrit l’espoir présidentiel républicain, insistant sur le fait que « INVASION » des États-Unis « DOIT ARRÊTER IMMÉDIATEMENT. »

« Notre pays est en train d’être détruit par un homme avec l’esprit, les idées et le QI d’un élève de première année », Trump a continué en majuscules.















Une deuxième volée d’insultes a suivi. Biden était « non seulement stupide et incompétent … il est devenu MAD, un lunatique délirant », a suggéré l’ex-président, citant les politiques « horribles et menaçantes pour l’environnement, les frontières ouvertes et l’armement du DOJ / FBI » de son rival.

Biden a présidé à un flot migratoire sans précédent vers les États-Unis depuis l’annulation de nombreuses politiques d’immigration emblématiques de Trump, avec plus de 7 millions d’étrangers illégaux arrivés depuis son investiture en 2021, selon la Fédération américaine pour la réforme de l’immigration.

Trump a plaidé non coupable jeudi de la dernière série d’actes d’accusation engendrés par le bureau du procureur spécial Jack Smith concernant le traitement présumé inapproprié de documents classifiés, en plus des dizaines d’accusations de crime auxquelles il était déjà confronté. Il a accusé Biden et son ministère de la Justice d’être le fer de lance d’un « chasse aux sorcières » contre lui motivé par un ressentiment personnel et un désir de saborder ses chances aux élections de 2024.

Plus tôt cette semaine, Trump a déclaré à un public en Alabama qu’il nommerait un procureur spécial pour enquêter sur le « La famille criminelle Biden » dès son premier jour de mandat s’il regagne la Maison Blanche.

Malgré le bourbier juridique dans lequel Trump est plongé, lui et Biden feraient face à une course serrée si une revanche du vote de 2020 avait lieu aujourd’hui, avec un sondage du New York Times / Siena College publié la semaine dernière révélant que 43% des répondants soutenaient chaque candidat. Les deux continuent de devancer de loin leurs rivaux dans leurs sondages primaires respectifs, même si les électeurs ont évalué leurs deux défavorables nettement plus haut que leurs favorables dans un sondage Economist-YouGov plus tôt cette semaine.

Alors que les actes d’accusation de Trump ont apparemment galvanisé ses partisans, la cote d’approbation de Biden continue de languir à des niveaux record, selon un sondage IBD / TIPP publié cette semaine. Seuls 38% des Américains ont déclaré approuver les performances du titulaire, et même au sein de son propre parti, son soutien était à la traîne à 65%, les répondants citant des inquiétudes concernant l’inflation, la croissance lente ou inexistante des salaires et la flambée des prix de l’essence pour expliquer leur note. Un sondage réalisé en mai a révélé que près des deux tiers des personnes interrogées pensaient que Biden n’était pas mentalement apte à accomplir un second mandat.