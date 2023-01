Biden est de retour en Géorgie après avoir fait profil bas à mi-parcours

ATLANTA (AP) – Au cours de la campagne de mi-mandat de 2022, le président Joe Biden a évité la Géorgie alors que le sénateur Raphael Warnock, comme de nombreux autres démocrates des États du champ de bataille, a tenté de se distancier de la Maison Blanche au milieu d’une économie inflationniste et des cotes d’approbation en retard du président .

Maintenant que Warnock a obtenu son premier mandat complet et Biden soutenu par les résultats électoraux meilleurs que prévu des démocrates, le sénateur souhaite la bienvenue au président en Géorgie et dans la plus célèbre église noire d’Amérique.

Le président doit prendre la parole dimanche à l’église baptiste d’Ebenezer dans le cadre du week-end de vacances de Martin Luther King Jr. Les aides de Biden et Warnock ont ​​déclaré que l’invitation avait été lancée par le sénateur, qui pendant plus de 17 ans a dirigé l’église où King a autrefois prêché. La Maison Blanche a qualifié le discours prévu de Biden de «sermon», notant qu’il deviendrait le premier président américain en exercice à prendre la parole dans le cadre des offices réguliers du dimanche matin de l’église.

La conseillère principale de la Maison Blanche, Keisha Lance Bottoms, ancienne maire d’Atlanta, a déclaré que Biden utiliserait son temps à la chaire de Warnock pour “réfléchir à la vie et à l’héritage du Dr King et aux moyens d’avancer ensemble”. Elle a déclaré qu’il couvrira un certain nombre de questions mais mettra l’accent sur les droits de vote et la législation connexe qui a langui sur Capitol Hill au cours des deux premières années au pouvoir de Biden.

“Le président a été très clair sur le fait que le vote, le droit de vote, l’accès au vote est un élément essentiel de notre démocratie”, a déclaré Bottoms.

King, le leader des droits civiques assassiné en 1968 après avoir alimenté l’adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965, aurait célébré son 94e anniversaire dimanche. Biden suivra son apparition à Ebenezer en assistant à la conférence du National Action Network du révérend Al Sharpton sur le droit de vote à Washington lundi, le jour férié fédéral qui célèbre l’anniversaire de King.

L’arrêt du président à Ebenezer est ostensiblement un voyage officiel, pas politique. Mais le moment se démarque alors que le président tente de stabiliser son équilibre après que le procureur général Merrick Garland a annoncé jeudi la nomination d’un avocat spécial pour enquêter sur la façon dont le président a traité les documents classifiés.

Cette décision, qui fait suite à des révélations selon lesquelles certains documents du mandat de Biden en tant que vice-président ont été trouvés dans sa résidence du Delaware et dans un bureau de l’Université de Pennsylvanie qu’il a utilisé, complique, au moins politiquement, une enquête fédérale sur le traitement par l’ancien président Donald Trump de documents classifiés. . Et cela bouleverse une série de victoires pour Biden, qui avait bénéficié d’une baisse de l’inflation, d’une légère augmentation de ses cotes d’approbation et de la juxtaposition d’une Maison Blanche stable avec une majorité républicaine en désarroi.

Le lieu choisi par Biden à Atlanta est particulièrement remarquable alors qu’il envisage une campagne de réélection en 2024 après un cycle de mi-mandat au cours duquel sa portée politique était si limitée. Biden a remporté la Géorgie en 2020 par moins de 12 000 voix sur près de 5 millions de voix. Les observateurs politiques s’attendent à ce que la Géorgie soit à nouveau au cœur des élections générales de 2024, rejoignant la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et l’Arizona en tant que champs de bataille critiques.

“La Géorgie est une bonne première étape pour le président … c’est parfaitement logique”, a déclaré Quentin Fulks, qui a géré la candidature à la réélection de Warnock et fait partie des noms dont on se moque pour un poste de direction dans la campagne 2024 de Biden.

Biden a remporté sa courte victoire en Géorgie sur Trump en 2020 en associant une forte participation noire à une solide performance parmi les électeurs blancs modérés qui penchent vers le républicain mais qui ont été désenchantés par Trump.

Biden dépend de coalitions similaires dans la région des Grands Lacs, mais la Géorgie se distingue par son important électorat noir qui rend l’État essentiel dans la politique primaire démocrate. C’est si important, en fait, que Biden a recommandé que la Géorgie soit incluse en tant qu’État à vote anticipé sur le calendrier des nominations présidentielles du Parti démocrate. Atlanta, quant à elle, est finaliste de la convention 2024 des démocrates.

“Nous avons montré que cela restera un État gagnable pour les démocrates”, a déclaré Fulks. “Cela a été fait lors d’une présidentielle, et maintenant cela a été fait à mi-mandat.”

Bottoms a encadré la visite davantage en termes de gouvernance que de campagne, mais a reconnu l’importance des relations en personne avec les dirigeants et les militants noirs des deux. Lorsque Biden est venu en Géorgie au début de 2022 pour prononcer un discours sur le droit de vote, certains militants ont sauté l’événement, mécontents des efforts de l’administration pour consolider la loi sur les droits de vote après que la Cour suprême a vidé des dispositions clés il y a dix ans.

Bottoms a déclaré que Biden prévoyait de parler avec des dirigeants des droits civiques à l’église. “Il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire qu’à Ebenezer”, a-t-elle déclaré sans donner plus de détails.

Le président et chef de la direction de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré que Biden avait fait du «bon travail» sur les droits civils et de vote étant donné un Sénat étroitement divisé.

Avant janvier, la chambre était à 50-50, le vice-président Kamala Harris offrant aux démocrates un vote décisif. En détenant tous les sièges sortants à mi-mandat et en renversant un siège détenu par le GOP en Pennsylvanie, les démocrates détiennent désormais une majorité de 51 voix contre 49. Mais il faut 60 voix pour faire passer une législation majeure, y compris l’une des lois de vote proposées par les démocrates, nommée en l’honneur du défunt membre du Congrès d’Atlanta John Lewis, l’un des paroissiens de Warnock, et les républicains ne sont tout simplement pas d’accord avec l’expansion du pouvoir fédéral à nouveau sur les élections organisées par l’État. .

“La communauté noire n’abandonne pas”, a déclaré Johnson, attribuant à Biden l’utilisation de décrets exécutifs destinés à accroître l’autorité fédérale pour garantir que les juridictions locales protègent l’accès au vote pour les minorités. “Mais nous avons besoin d’un changement de politique qui ne passe que par le Congrès.”

Bottoms a déclaré que Warnock et Biden avaient eu une “merveilleuse conversation” jeudi soir sur l’importance de leurs projets du dimanche.

C’est un revirement par rapport à la récente campagne, lorsque Warnock prononçait à peine le nom de Biden et même alors mentionnait le président uniquement pour rappeler aux électeurs à quel point il faisait pression sur Biden pour qu’il tienne sa promesse de campagne de 2020 d’alléger le fardeau des prêts étudiants. Warnock a célébré les réalisations démocrates, y compris la confirmation de Ketanji Brown Jackson en tant que première femme noire à la Cour suprême, sans créditer Biden. Lorsque Warnock a finalement demandé l’aide de Biden lors d’une campagne de quatre semaines, c’était pour faire la une d’une collecte de fonds – dans le Massachusetts, sans la présence de Warnock.

Fulks a déclaré que le président comprenait depuis le début.

“Aucun candidat ne peut jamais dépasser complètement l’environnement national, (et) il n’y avait aucun doute lorsque nous avons commencé cette course que les Géorgiens voulaient un Sénat républicain”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’analyse de la campagne d’un électorat probable à mi-mandat en Géorgie.

“Pour nous, ce n’était pas tant, ‘Le président Biden est-il populaire?’ ou “N’est-il pas populaire?”, A poursuivi Fulks. «Il gardait cette course sur la Géorgie et le sénateur Warnock. C’était le calcul.

