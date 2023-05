Biden essaie une nouvelle façon d’amener la Chine à réduire ses émissions : la pression économique

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden cherche des moyens de pousser le plus grand pollueur du monde à réduire les émissions de carbone, alors que les rivalités entre les superpuissances engloutissent une relation bilatérale fragile qui pourrait déterminer l’avenir du réchauffement climatique. Depuis que les négociations entre l’envoyé américain pour le climat John F. Kerry et ses homologues chinois sont au point mort en août, les provinces chinoises ont accéléré leurs approbations de nouvelles centrales électriques au charbon, faisant craindre que la Chine ne s’éloigne de ses objectifs climatiques, et non vers eux.

Maintenant, les responsables de l’administration Biden tentent de remettre les pourparlers sur les rails alors même qu’ils explorent également d’autres outils, tels que les tarifs, qui pourraient être liés au niveau d’émissions de produits tels que l’acier et l’aluminium.

Comment naviguer dans les relations avec la Chine a été l’un des principaux objectifs du sommet du Groupe des Sept ce mois-ci. Les dirigeants ont prononcé une multitude de propos durs envers Pékin et ont exhorté les pays qui « ont les capacités et ne font pas encore partie des fournisseurs actuels de financement climatique international » à intensifier et à faire davantage pour aider les pays en développement à investir dans des projets liés au climat. C’était une référence à la Chine et à d’autres acteurs économiquement puissants tels que les pays pétroliers du Moyen-Orient.

Les usines chinoises qui produisent des batteries, des panneaux solaires et d’autres ingrédients clés de la transition énergétique sont si dominantes que tout effort mondial pour réduire les émissions finira par dépendre profondément de Pékin, même si les décideurs américains tentent de ramener la fabrication aux États-Unis dans ce que Les dirigeants du G-7 ont appelé « réduction des risques, pas découplage ».

« Nous ne pouvons finalement pas résoudre le changement climatique sans la Chine. C’est de loin le plus grand émetteur au monde », a déclaré Joanna Lewis, spécialiste de la Chine à l’Université de Georgetown. « Si nous disons simplement, ‘d’accord, nous allons laisser passer cette opportunité de nous engager avec eux de manière constructive’, je ne vois pas comment cela nous aide à résoudre le changement climatique à l’échelle mondiale. »

Une source croissante de tension dans les relations américano-chinoises

Les émissions annuelles de la Chine sont plus du double de celles des États-Unis, et elle devrait dépasser les émissions historiques américaines d’ici 2050, ce qui en fait l’acteur le plus important pour déterminer si le monde peut éviter les pires effets du changement climatique. Le tableau y est mitigé : même si la Chine a approuvé de nouvelles centrales au charbon, elle a également pris des mesures agressives en matière d’énergies renouvelables.

Les partisans de l’engagement avec la Chine sur les questions climatiques – qui sous l’administration Biden a été dirigée par Kerry – soutiennent que la conversation en cours renforce la confiance et permet aux deux nations de travailler ensemble dans des domaines où leurs intérêts s’alignent. Lors d’une conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en 2021, un engagement conjoint américano-chinois de coopérer sur les questions climatiques a contribué à pousser d’autres négociateurs vers un accord final plus ambitieux, ont déclaré des diplomates à l’époque.

Mais à mesure que les attitudes envers la Chine se sont durcies à Washington, l’espace de manœuvre s’est rétréci. Avant l’administration Trump, Pékin et Washington isolaient souvent la diplomatie climatique des tensions ailleurs dans la relation et pouvaient continuer à coopérer sur des questions, ont déclaré des diplomates qui ont travaillé sur les questions climatiques sous l’ancien président Barack Obama. Plus récemment, les questions climatiques sont au cœur de la compétition. L’effort phare de Biden pour lutter contre le réchauffement climatique, la loi sur la réduction de l’inflation, est centré sur la création d’une industrie nationale des énergies renouvelables en grande partie aux dépens des fabricants chinois.

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un environnement géopolitique vraiment complexe. Et je ne pense pas que le gouvernement américain comprenne clairement comment le climat s’inscrit dans sa stratégie globale envers la Chine », a déclaré Kelly Sims Gallagher, professeur à la Fletcher School de l’Université Tufts, qui était conseiller principal sur les questions climatiques chinoises sous Obama.

La Chine, quant à elle, pourrait jouer de l’autre côté de la fracture, en utilisant le climat comme monnaie d’échange pour réaliser d’autres gains dans sa relation globale avec Washington, a-t-elle déclaré.

« Le climat est compris par la Chine comme quelque chose que les États-Unis veulent, et elle utilise le climat comme une source de levier dans la relation à multiples facettes », a-t-elle déclaré.

Cette approche a peut-être conduit au dialogue récurrent ces derniers mois entre Kerry et Xie Zhenhua, l’envoyé spécial de la Chine sur le climat. La Chine a officiellement suspendu toutes les négociations sur le climat après une visite à Taïwan en août de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie). Puis il les a repris avant une conférence de l’ONU sur le climat en novembre. Mais Xie a été confronté à des problèmes de santé et Kerry a déclaré ces derniers mois que les progrès avaient été modérés.

Le rôle de la Chine dans le réchauffement climatique

Les objectifs ne concernent pas uniquement les propres émissions de la Chine. Les décideurs américains ont exhorté la Chine à consacrer plus d’argent au financement des réponses au changement climatique en dehors de ses frontières. Certains experts espèrent également que les mêmes panneaux solaires et batteries bon marché qui frustrent les décideurs américains en matière de politique commerciale pourront être utilisés pour aider les pays moins riches à passer au vert.

La relation plus large a connu un autre revers en février, après qu’un ballon espion chinois a flotté dans l’espace aérien américain, ce qui a conduit le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler un voyage prévu en Chine. Kerry a déclaré ce mois-ci qu’il avait été invité en Chine pour continuer à parler des problèmes climatiques, mais il n’a proposé aucun calendrier pour la discussion.

Entre-temps, la Chine a rapidement approuvé de nouveaux projets d’énergie au charbon. Les gouvernements provinciaux ont donné leur feu vert à plus de centrales électriques au charbon au cours des trois premiers mois de 2023 qu’ils ne l’ont fait pendant toute l’année 2021, a déclaré Greenpeace East Asia le mois dernier. Certaines grandes régions ont été confrontées à des pénuries d’électricité paralysantes ces dernières années, et les gouvernements peuvent également considérer les projets massifs comme un moyen de stimuler l’économie.

La Chine est toujours sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de plafonnement de ses émissions avant 2030 et d’atteinte de zéro émission nette d’ici 2060. Elle a installé une quantité record de capacité d’énergie solaire l’année dernière – et cette année seulement, elle devrait en installer plus que l’ensemble existant capacité solaire des États-Unis. Mais les critiques disent que son climat les plans ne sont pas assez ambitieux et n’éviteront pas les pires conséquences du réchauffement climatique.

Un nouveau type de tarif commercial

Face à des progrès au point mort sur le front diplomatique, l’administration Biden a commencé à explorer d’autres outils pour inciter la Chine à réduire ses émissions et à agir de manière plus ambitieuse sur les questions climatiques, notamment par le biais de tarifs qui seraient liés à l’empreinte carbone des importations chinoises.

L’administration a commencé à travailler sur un projet pilote, proposant à l’Union européenne de s’associer à des tarifs mondiaux sur l’acier et l’aluminium qui imposeraient essentiellement une taxe sur la production à forte intensité de carbone à l’étranger. Cette proposition est en cours de discussion dans le cadre de conversations entre Washington et Bruxelles sur les tarifs de l’ère Trump contre l’acier et l’aluminium européens. Biden a suspendu les tarifs axés sur l’Europe en 2021, mais il ne les a pas annulés, et ils devraient revenir à la fin de l’année en l’absence d’un accord pour trouver une alternative.

Les tarifs axés sur les émissions pourraient être une incitation efficace à long terme pour les fabricants chinois à investir dans des technologies et des recherches plus propres pour réduire les émissions d’acier, d’aluminium et d’autres exportations, a déclaré Philippe Benoit, chercheur au Center on Global Energy Policy de l’Université de Columbia, même si, à court terme, les émissions de la Chine seront probablement motivées par d’autres considérations, telles que le besoin de plus d’électricité.

Mais la proposition américaine a un avenir incertain.

Les dirigeants de l’UE n’ont d’autre choix que de négocier avec les Américains, mais beaucoup sont sceptiques quant à l’approche américaine, qui, selon eux, se sent trop centrée sur la Chine. L’Europe travaille sur son propre ensemble de tarifs liés aux émissions qu’elle prévoit d’introduire progressivement au cours des prochaines années. Ils soutiennent que leur approche sera plus efficace et plus compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Les tarifs liés aux émissions seraient également difficiles à mettre en œuvre pour les décideurs américains, car, contrairement à l’UE, il n’y a pas de prix clair pour les émissions à l’intérieur des États-Unis.

« Nous devons taxer davantage les activités polluantes, mais cela doit être fait de manière non discriminatoire », a déclaré Bas Eickhout, un membre néerlandais du Parlement européen du parti GreenLeft qui a été profondément impliqué dans la réglementation climatique de l’UE. « La proposition américaine est clairement orientée vers la Chine uniquement.

Pékin considère également les tarifs douaniers américains potentiels avec scepticisme, arguant qu’ils sont moins destinés à lutter contre le changement climatique qu’ils ne sont un autre outil dans les efforts de Washington pour freiner le commerce chinois.

Les universitaires chinois ont mis en garde contre un régime croissant de «barrières commerciales vertes» qui menacent de saper la compétitivité des exportations chinoises.

Un tarif « serait principalement destiné à protéger la compétitivité industrielle nationale », a déclaré Sun Yongping, directeur du Centre de recherche sur la gouvernance climatique mondiale de l’Université des sciences et technologies de Huazhong à Wuhan.

S’il était mis en œuvre, l’outil commercial « jeterait une ombre » sur la coopération climatique américano-chinoise et nuirait à la confiance mutuelle en créant des défis pour les exportations chinoises, a-t-il déclaré.

Seul un infime pourcentage de l’acier chinois est exporté vers les États-Unis, mais les droits de douane pourraient avoir un impact substantiel sur les producteurs d’aluminium.

Les tensions géopolitiques avec les États-Unis signifient que « la Chine ne le prendra pas bien, surtout si ce coût supplémentaire du carbone n’est pas imposé également aux producteurs américains », a déclaré Li Shuo, conseiller principal sur le climat pour Greenpeace East Asia.

Peu de personnes au sein de l’administration Biden semblent prêtes à abandonner complètement les pourparlers sur le climat avec la Chine, certains espérant que la dernière invitation à Kerry est le signe d’un regain d’intérêt pour la conclusion d’accords.