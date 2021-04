Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il priait pour le «bon verdict» dans le cas du policier du Minnesota accusé du meurtre de George Floyd, même après que le juge a exhorté les fonctionnaires à cesser de parler de l’affaire.

S’adressant aux journalistes mardi, Biden a déclaré qu’il avait téléphoné à la famille de Floyd la veille, attendant que le jury soit séquestré pour entamer les délibérations sur l’affaire.

«Ils forment une bonne famille et ils appellent à la paix et à la tranquillité, quel que soit le verdict,» Dit Biden. «Je prie pour que le verdict soit le bon verdict. C’est écrasant, à mon avis. Je ne dirais pas cela à moins que le jury ne soit séquestré maintenant.

Biden a déclaré qu’il n’en avait parlé que parce que le frère de Floyd, Philonise, était apparu sur « Today Show » de NBC plus tôt dans la journée et avait mentionné l’appel. D’après Philonise Floyd, Biden «Sait ce que c’est que de perdre un membre de sa famille … alors il nous faisait juste savoir qu’il priait pour nous et espérait que tout se passerait bien. » L’épouse et la petite fille de Biden ont été tuées dans un accident de voiture en 1972, et son fils Beau est décédé d’un cancer en 2015.

George Floyd est décédé le 25 mai de l’année dernière, alors qu’il était arrêté par Chauvin pour avoir prétendument adopté un faux billet. Les procureurs insistent sur le fait que Chauvin à genoux sur Floyd est ce qui a causé sa mort, tandis que sa défense a soutenu que l’homme afro-américain avait une dose fatale de fentanyl dans son système.

Les remarques de Biden ont alarmé même ses sympathisants dans les médias d’entreprise. «Que diriez-vous d’attendre après le verdict?» a tweeté le vérificateur en chef du Washington Post, Glenn Kessler. «Les personnalités publiques devraient laisser un jury faire leur travail avant de commenter.»

Le jury a entendu toute la preuve. Biden est un peu occupé ces jours-ci, il est donc difficile d’imaginer qu’il avait pu voir et entendre tout ce qu’ils faisaient. Les personnalités publiques devraient laisser un jury faire leur travail avant de commenter. – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 20 avril 2021

Le désir du président de « Bon verdict»Intervient également après que le juge du procès a clairement averti les agents publics de ne pas faire de commentaires à ce sujet.

«Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, en particulier d’une manière qui ne respecte pas l’état de droit, le pouvoir judiciaire et notre fonction.», A déclaré lundi le juge Peter Cahill. «Je pense que s’ils veulent donner leur avis, ils doivent le faire de manière respectueuse [way] et d’une manière conforme à leur serment envers la Constitution de respecter une branche égale du gouvernement. Leur échec à le faire, je pense, est odieux.

Cahill a déclaré cela après avoir rejeté la requête de la défense en annulation du procès en raison des remarques de la membre du Congrès Maxine Waters (D-Californie), qui s’est rendue à Minneapolis et a dit aux émeutiers de «Devenir plus conflictuel» si Chauvin n’est pas reconnu coupable de meurtre.





Le juge a déclaré que la défense pourrait avoir une affaire en appel, mais a rejeté les commentaires de Waters en disant «L’opinion d’une membre du Congrès n’a vraiment pas beaucoup d’importance.«Il n’a pas dit si l’opinion d’un président en exercice pouvait avoir plus d’importance.

À la suite de l’avertissement du juge, cependant, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré publiquement que, quel que soit le verdict, le « Une vraie réalité » qui était «George Floyd a été tué aux mains de la police.»

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey: «Indépendamment de la décision prise par le jury, il y a une vraie réalité, c’est que George Floyd a été tué aux mains de la police. pic.twitter.com/0o7dYty5NQ – Appelant quotidien (@DailyCaller) 20 avril 2021

La mort de Floyd l’année dernière a déclenché des manifestations de Black Lives Matter qui se sont rapidement transformées en émeutes et se sont propagées à travers les États-Unis. Les autorités locales, étatiques et fédérales se préparent à une répétition de la représentation.

Un haut responsable du ministère de la Justice a déclaré à AP, sous couvert d’anonymat, que le DOJ avait envoyé «Animateurs communautaires spécialement formés» au Minnesota avant le verdict.

Le Pentagone a reçu une demande de fonctionnaires de Washington, DC pour les forces de la Garde nationale en cas de «Troubles civils» dans la capitale, a confirmé lundi le porte-parole John Kirby. Le même jour, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden avait un « Gamme de conversations » sur la préparation du verdict à venir.

« Bien sûr, nous laisserons le jury délibérer et nous attendrons que le verdict soit rendu avant d’en dire plus sur nos engagements, » elle a ajouté.

