Biden éprouve de légers symptômes après avoir été testé positif

Le président a reçu plusieurs doses du vaccin Pfizer-BioNTech et son dernier vaccin, un deuxième rappel, a eu lieu le 30 mars. Mais même les doses de rappel offrent peu de défense contre l’infection, en particulier avec les versions les plus récentes du virus. Le peu de protection qu’ils offrent diminue brusquement et rapidement, selon plusieurs études.

M. Biden et les Américains de son âge et plus ont constitué des parts de plus en plus importantes de ceux qui meurent de Covid ces derniers mois. Le virus a profité de la baisse de l’immunité causée par de longs délais depuis que les personnes âgées ont reçu leurs vaccinations précédentes.

Début juin, quatre fois plus d’Américains âgés de 75 à 84 ans mouraient chaque semaine du virus par rapport aux personnes deux décennies plus jeunes, selon les données du CDC

On ne sait pas exactement comment M. Biden a été infecté et les responsables de la Maison Blanche ont refusé de fournir des informations détaillées sur les personnes avec lesquelles il était en contact ces derniers jours. Il est difficile de déterminer exactement comment ou quand une personne a été exposée et infectée par le virus.

Les responsables ont déclaré que le précédent test viral du président avait eu lieu mardi, lorsqu’il avait eu un résultat négatif. Mme Jean-Pierre et M. Jha ont déclaré que le président est “régulièrement” testé mais ont refusé de dire à quelle fréquence ou d’expliquer pourquoi il n’est pas testé tous les jours.

M. Jha a déclaré: “Je ne pense pas vraiment qu’il y ait un énorme avantage à tester, comme, tous les jours.”

M. Biden a eu une série d’appels rapprochés avec le coronavirus avant d’être infecté. En mars, il a assisté à un gala avec le Premier ministre irlandais Micheal Martin, qui a quitté l’événement après avoir été testé positif. Les responsables ont déclaré à l’époque que pendant le gala, M. Biden et M. Martin n’avaient pas été en contact étroit, ce que le CDC définit comme étant à moins de 6 pieds de quelqu’un pendant au moins 15 minutes sur une période de 24 heures.