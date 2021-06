Biden EPA va étendre les protections et renverser la règle Trump

L’Environmental Protection Agency et l’armée américaine ont annoncé mercredi leur intention d’augmenter le nombre de voies navigables américaines protégées par la Clean Water Act.

Cette décision renverserait une règle adoptée l’année dernière par l’administration Trump, qui limitait les plans d’eau pouvant bénéficier d’une protection fédérale. L’administration Biden souhaite étendre les protections aux cours d’eau plus petits comme les ruisseaux, les fossés et les zones humides qui alimentent de plus grands plans d’eau.

L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, a déclaré dans un communiqué que la politique de l’administration Trump avait entraîné une « dégradation environnementale significative ».

L’EPA et l’armée ont déclaré avoir découvert que la règle Trump réduisait considérablement la protection de l’eau potable, un problème majeur alors que l’Ouest américain est aux prises avec une grave sécheresse et des pénuries d’approvisionnement en eau.

Au Nouveau-Mexique et en Arizona, les agences ont constaté que la quasi-totalité des plus de 1 500 cours d’eau évalués n’étaient pas juridictionnels et ne pouvaient donc pas bénéficier de la protection du gouvernement fédéral.

Jaime Pinkham, secrétaire adjoint par intérim de l’Army for Civil Works, a déclaré que la règle Trump avait entraîné une réduction de 25% des « déterminations des eaux qui seraient autrement protégées ».

La règle adoptée sous Trump, connue sous le nom de règle de protection des eaux navigables, a annulé une tentative précédente de l’administration Obama de fournir une définition plus large des « eaux des États-Unis » en vertu de la Clean Water Act.

L’EPA et l’Army Corps of Engineers examineront les dernières données scientifiques et l’impact du changement climatique sur les eaux américaines au cours du nouveau processus d’élaboration de règles, selon un communiqué de presse.

« Nous nous engageons à établir une définition durable des » eaux des États-Unis « sur la base des précédents de la Cour suprême et en tirant les leçons de la réglementation actuelle et précédente », a déclaré Regan.

Le ministère de la Justice dépose actuellement une requête demandant le renvoi de la règle, selon le communiqué.