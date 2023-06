Biden envoie Sullivan à Tokyo pour des entretiens avec des responsables du Japon, des Philippines et de la Corée du Sud

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden envoie cette semaine à Tokyo le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, pour des entretiens avec ses homologues du Japon, des Philippines et de Corée du Sud.

Sullivan participera également à « la toute première réunion trilatérale des conseillers japonais, philippins et américains à la sécurité nationale » pendant son séjour au Japon, a annoncé mardi le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche dans un communiqué.

La Maison Blanche a fourni peu de détails sur la visite de deux jours de Sullivan qui commence jeudi, affirmant que Sullivan et ses homologues « discuteront des moyens d’approfondir la collaboration sur un certain nombre de problèmes régionaux et mondiaux clés ».

La visite de Sullivan intervient après que des navires des garde-côtes américains, japonais et philippins ont organisé des exercices d’application de la loi dans les eaux proches de la mer de Chine méridionale contestée au début du mois. Washington a intensifié ses efforts pour renforcer les alliances en Asie dans un contexte de rivalité de plus en plus tendue avec la Chine.

Washington ne revendique aucunement la mer de Chine méridionale stratégique, où la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei sont enfermés dans des affrontements territoriaux tendus depuis des décennies. Mais les États-Unis affirment que la liberté de navigation et de survol et la résolution pacifique des différends dans la voie navigable très fréquentée sont dans leur intérêt national.

La Maison Blanche a confirmé les voyages de Sullivan après Biden lors d’une réception à la Maison Blanche pour les chefs des missions diplomatiques américaines mardi a fait une remarque désinvolte selon laquelle l’ambassadeur Rahm Emanuel, l’envoyé américain au Japon, n’était pas sur place parce qu’il se préparait pour La visite de Sullivan.

Les relations américano-chinoises ont été tendues tout au long du mandat de Biden. La Chine a lancé des exercices militaires autour de Taïwan après que la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, D-Californie, a visité l’île gouvernée démocratiquement que la Chine revendique comme la sienne.

Les relations se sont encore tendues au début de cette année après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois qui avait traversé les États-Unis. Pékin a également été irrité par l’escale du président taïwanais Tsai Ing-wen aux États-Unis en avril, qui comprenait un engagement avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif.

Et samedi, la Maison Blanche a confirmé que la Chine exploitait une base d’espionnage à Cuba depuis un certain temps et qu’elle avait été modernisée en 2019 sous la surveillance de l’administration Trump.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré lundi que l’administration Trump avait le « même accès » aux renseignements sur les opérations d’espionnage de la Chine que l’administration Biden.

D’anciens responsables de l’administration Trump, dont l’ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, ont repoussé l’affirmation selon laquelle la base d’espionnage cubaine avait été mise à niveau sous leur surveillance.

« L’administration (Biden) prétend que la base était là en 2019 sinon avant, tout ce que je peux dire, c’est que j’étais à la Maison Blanche pendant une partie de 2019, je n’en étais certainement pas au courant », a déclaré John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de l’ère Trump. a déclaré mardi dans une interview sur la chaîne POTUS de SiriusXM. « Je pense que je m’en serais souvenu s’il avait traversé mon bureau. »

La Maison Blanche a confirmé la base après qu’un Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que la Chine et Cuba étaient parvenus à un accord de principe pour construire une station d’écoute électronique sur l’île.

Malgré les tensions avec Pékin, l’administration s’est empressée de relancer les communications de haut niveau avec Pékin.

Le secrétaire d’État Antony Blinken prévoit une visite en Chine le 18 juin pour rencontrer de hauts responsables, selon des responsables américains, qui se sont exprimés vendredi sous couvert d’anonymat car ni le département d’État ni le ministère chinois des Affaires étrangères n’ont encore confirmé le voyage. Blinken devait se rendre en Chine en février, mais ces pourparlers ont été abandonnés après l’incident du ballon espion.

Sullivan est actuellement en Inde pour rencontrer des responsables avant la visite d’État du Premier ministre Narendra Modi à Washington pour une visite d’État la semaine prochaine.

