Biden envoie Blinken en Israël en signe de soutien

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’envole mercredi pour Israël pour montrer son soutien au pays alors qu’il lance une campagne offensive majeure dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas en réponse à une vague d’attaques transfrontalières meurtrières perpétrées par le groupe militant. Le plus haut diplomate américain devrait rencontrer de hauts responsables israéliens pour recevoir une mise à jour sur la situation sécuritaire et s’enquérir de ce que les États-Unis peuvent fournir d’autre à Israël alors qu’il s’efforce de reprendre le contrôle de sa frontière, de libérer les otages et de détruire la capacité opérationnelle du Hamas après l’attentat. attaques surprises perpétrées par des hommes armés qui ont infligé le jour le plus sanglant des 75 ans d’histoire d’Israël.

« Ce sera un message de solidarité et de soutien », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, décrivant l’essentiel du voyage.

Depuis l’invasion du Hamas samedi matin et le massacre de civils israéliens, Blinken a multiplié les appels avec ses homologues du Moyen-Orient dans le but d’amener les alliés et partenaires des États-Unis à envoyer un message clair à l’Iran, au Hezbollah et aux Palestiniens de Cisjordanie. s’abstenir d’entrer dans le conflit.

« Nous avons téléphoné au sein de notre gouvernement au cours des dernières 24 heures, engageant tout le monde dans la région et bien au-delà », a déclaré dimanche Blinken à CNN, « à la fois pour nous assurer qu’il y a un soutien à Israël et que chaque pays utilise tous les efforts possibles pour faire reculer le Hamas et empêcher que la situation ne dégénère. »

Les responsables israéliens ont adressé plusieurs demandes spécifiques à Washington en réponse à l’offensive militaire du Hamas, notamment un réapprovisionnement en intercepteurs de missiles sol-air Iron Dome, des bombes de petit diamètre, des munitions pour mitrailleuses et une coopération accrue en matière de partage de renseignements, en particulier dans le sud du Liban, selon des responsables américains proches des demandes.

« La direction du président Biden était de s’assurer que nous fournissons à Israël tout ce dont il a besoin en ce moment pour faire face aux attaques du Hamas », a déclaré Blinken.

Le Pentagone a envoyé le porte-avions USS Gerald R. Ford, le croiseur de classe Ticonderoga USS Normandy et quatre destroyers en Méditerranée orientale. Elle a également envoyé des munitions en Israël.

Blinken « parlera des ressources supplémentaires que nous pouvons leur fournir », a déclaré Miller aux journalistes.

Le secrétaire d’État a défendu à plusieurs reprises le droit d’Israël à se défendre face aux appels des Nations Unies et d’autres acteurs à réduire les tensions et à désamorcer la situation. Le Département d’État a supprimé ce week-end un message sur les réseaux sociaux qui exhortait toutes les parties « à s’abstenir de toute violence et de toutes représailles ».

« Le monde devrait être révolté par ce qu’il a vu », a déclaré Blinken à ABC News.

Mardi, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que 20 Américains étaient portés disparus, mais on ignore combien d’entre eux ont été pris en otage. Biden a demandé aux responsables de partager des renseignements et de déployer une équipe d’experts en otages en Israël pour aider à la réponse. Biden a déclaré que 14 Américains figuraient parmi les morts.