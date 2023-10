Biden « envisage » une visite en Israël pour montrer sa solidarité

Biden a déclaré à ses collaborateurs qu’il était intéressé à y aller, car sa présence démontrerait un fort soutien américain après que le Hamas a tué plus de 1 300 Israéliens et pris environ 150 otages, dont des Américains. Mais la probabilité d’une escalade des hostilités pourrait signifier que tout futur voyage aurait lieu à un moment particulièrement précaire de la guerre en développement.

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité, a déclaré que « nous n’avons aucun nouveau voyage à annoncer », mais n’a jamais nié qu’un voyage était en préparation.

Les collaborateurs de la Maison Blanche notent que Biden a déjà fait des voyages audacieux, notamment sa visite à Kiev en février, alors que la guerre avec la Russie faisait rage. Cette visite a été considérée par de nombreux collaborateurs comme l’un des moments forts de sa présidence. Biden, 80 ans, s’est également rendu ailleurs dans la région – en Pologne et en Lituanie – pour démontrer l’engagement des États-Unis à défendre les démocraties dans le monde entier.

Mais si le voyage vers la capitale ukrainienne impliquait un voyage secret en train de 10 heures, celui vers Israël serait, à certains égards, encore plus compliqué.

En février dernier, les États-Unis avaient demandé à la Russie de ne pas interférer avec le voyage et Moscou, peut-être conscient des représailles américaines, n’a pas tenté d’arrêter le président, bien que les sirènes des raids aériens se soient déclenchées alors que Biden et Volodymyr Zelenskyy parcouraient les rues de Kiev. . Le Hamas, un groupe que les États-Unis ont désigné comme organisation terroriste, serait plus susceptible de lancer une attaque provocatrice contre un président en déplacement, selon l’un des responsables.

Et une visite de sénateurs américains à Tel Aviv cette semaine a souligné le danger. Le groupe de législateurs, dont faisait partie le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a dû se réfugier dans un abri anti-aérien lorsque les sirènes d’avertissement ont retenti. Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se sont toutefois rendus en Israël la semaine dernière sans complications majeures.

Le débat sur le voyage aurait également lieu dans le contexte de l’inquiétude croissante de l’administration Biden face à l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza, sur fond de bombardements intensifs et de siège de l’enclave par Israël.

On s’attend à ce qu’Israël lance une offensive terrestre dans les prochains jours, les experts prédisant que des semaines de guerre urbaine entraîneraient inévitablement la mort de milliers de civils innocents. Les responsables à Gaza affirment que plus de 2 600 Palestiniens ont déjà été tués lors des frappes de représailles israéliennes au cours de la semaine dernière.