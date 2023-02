Biden envisage un accord frontalier qui expulserait les non-Mexicains vers le Mexique

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden négocie un accord avec le Mexique qui pourrait permettre aux autorités américaines d’effectuer pour la première fois des expulsions à grande échelle de non-Mexicains de l’autre côté de la frontière, selon quatre responsables américains actuels et anciens familiers avec les discussions. Alors que les restrictions frontalières d’urgence liées à la pandémie doivent expirer ce printemps et que la législation sur l’immigration est bloquée au Congrès, les responsables de Biden s’apprêtent à mettre en œuvre un nouveau modèle d’application avant l’élection présidentielle. Leur plan permettrait à des centaines de milliers de migrants d’entrer légalement aux États-Unis, tout en menaçant de graves conséquences pour ceux qui ne respectent pas les règles.

La capacité de renvoyer rapidement des déportés non mexicains de l’autre côté de la frontière pourrait être une percée pour les responsables de Biden qui affirment qu’un nombre record de passages illégaux ont été alimentés par leur incapacité à renvoyer les migrants dans leur pays d’origine. Doris Meissner, la plus haute responsable américaine de l’immigration sous l’administration Clinton, a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun précédent d’expulsions massives de non-Mexicains vers le Mexique. Elle a déclaré que les mesures pourraient « changer la donne ».

“Je pense que nous sommes dans une nouvelle ère et un nouveau territoire”, a-t-elle déclaré.

Les responsables américains et mexicains ont déclaré que les deux pays n’étaient pas parvenus à un accord sur les expulsions. Mais le plan en discussion renforcerait les mesures que le Département de la sécurité intérieure s’apprête à annoncer dès la semaine prochaine pour sanctionner les demandes d’asile des demandeurs d’asile qui entrent illégalement aux États-Unis ou qui ne demandent pas de protection dans les pays qu’ils traversent en route vers la frontière américaine. Les mesures créeront une “présomption contre l’éligibilité à l’asile”, a déclaré l’administration à la Cour suprême lors d’un briefing cette semaine, lorsque des frontaliers illégaux menacés d’expulsion affirment craindre d’être persécutés dans leur pays d’origine.

Depuis mars 2020, le gouvernement américain a renvoyé de nombreux non-Mexicains au Mexique en vertu de la loi sur la santé publique du titre 42. Mais les responsables de l’administration Biden affirment que les expulsions formelles créeront les conséquences juridiques dont ils ont besoin pour dissuader les passages illégaux. L’approche plus sévère sera probablement opposée par les organisations de défense des immigrés et certains démocrates.

Les responsables du DHS ont refusé de répondre aux questions sur les pourparlers avec le Mexique. Mais les expulsions seraient effectuées en utilisant le processus accéléré connu sous le nom de «renvoi accéléré», selon les avis du Federal Register et les responsables connaissant les plans. qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à en parler publiquement. Les avis publiés par le DHS le mois dernier font de multiples références au Mexique acceptant les « expulsions » américaines, le terme du gouvernement pour les expulsions, lorsque les restrictions frontalières du titre 42 liées à la pandémie expirent.

Les responsables américains de l’immigration ont parfois cherché à envoyer les déportés vers d’autres pays lorsque leur pays d’origine refuse de les accepter, mais pas à l’échelle envisagée par l’administration Biden. Le programme «Remain in Mexico», créé par l’administration Trump en 2019, obligeait des milliers de demandeurs d’asile à attendre hors du territoire américain pendant que leurs demandes étaient traitées. Mais il n’a pas renvoyé les candidats au Mexique en tant que déportés.

Lorsque la pandémie de coronavirus a déclenché une urgence de santé publique, les restrictions frontalières du titre 42 sont devenues le principal outil d’application du gouvernement américain à la frontière. L’administration Biden cherche à lever ces restrictions mais a été bloquée devant un tribunal fédéral. La Cour suprême doit entendre les plaidoiries dans l’affaire le mois prochain.

Les responsables de Biden affirment que les restrictions du titre 42 ont encouragé les passages à niveau illégaux, car les contrevenants ne font pas face à des conséquences juridiques en cas de tentatives répétées. Ils soutiennent également qu’un nombre record de migrants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela sont arrivés au cours des deux dernières années parce que les relations tendues des États-Unis avec ces pays limitent considérablement la capacité des États-Unis à procéder à des expulsions.

Le pivot de l’immigration montre que Biden est confronté à la dure réalité de la politique frontalière

Le Mexique n’est pas confronté aux mêmes restrictions. Les responsables du DHS ont déclaré que leur collaboration avec le Mexique était conforme à la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection signée par les États-Unis en 2022, lorsque 21 pays de l’hémisphère occidental se sont engagés à élargir la coopération et à lutter contre la contrebande.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont interdit les migrants le long de la frontière mexicaine près de 2,4 millions de fois – un record – au cours de l’exercice 2022 du gouvernement. Les républicains ont battu Biden au cours des deux dernières années sur des scènes chaotiques à la frontière sud. Alors que la Maison Blanche se prépare à ce que ces attaques s’intensifient avant les élections de 2024, les responsables de Biden s’orientent vers une approche plus stricte qui utiliserait certaines mesures longtemps recherchées par les extrémistes frontaliers.

Le Mexique est la cheville ouvrière du plan. Les autorités là-bas ont longtemps résisté à reprendre les déportés américains qui ne sont pas citoyens mexicains, mais le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador a démontré une large volonté d’aider Washington avec des mesures de contrôle aux frontières, des accommodements qui lui ont valu un effet de levier sur d’autres aspects de la relation américano-mexicaine. rapports.

Les autorités mexicaines ont été catégoriques sur le fait qu’elles n’accepteraient pas le type d’arrangement connu sous le nom d’accord de “pays tiers sûr” qui permettrait aux États-Unis d’y envoyer tous les demandeurs d’asile. Le plan d’expulsion en cours de discussion serait différent, permettant aux autorités mexicaines de garder le contrôle sur des éléments clés, tels que les nationalités des personnes soumises à des expulsions formelles, selon des responsables connaissant l’arrangement.

Les responsables de Biden affirment que des expulsions accélérées sont nécessaires pour orienter les migrants vers de nouvelles voies légales et les éloigner des passeurs prédateurs. Les candidats sont dirigés vers une application en ligne, CBP One, leur permettant de planifier un rendez-vous d’asile à un point d’entrée américain ou de demander un permis de deux ans pour vivre et travailler aux États-Unis par le biais du processus de libération conditionnelle.

Les candidats à la libération conditionnelle ont besoin d’un parrain américain, mais s’ils sont acceptés, ils peuvent se rendre aux États-Unis par avion et recevront une autorisation de travail accélérée. Le statut de libération conditionnelle est renouvelable et les migrants acceptés peuvent tenter de demander l’asile ou un autre statut légal une fois arrivés aux États-Unis, selon les responsables du DHS.

“Nous innovons beaucoup dans ce département”, a déclaré le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, aux journalistes lors d’une conférence de presse ce mois-ci. “Il s’agit d’une approche très nouvelle pour construire des voies légales et sûres fondées sur un point fondamental – qui s’est historiquement avéré vrai – que les gens attendront si nous leur fournissons une voie légale et sûre pour venir ici.”

Les défenseurs des immigrés affirment que le dernier plan de Biden privera les demandeurs d’asile de la possibilité de plaider pleinement leur cause. Ils disent que de nombreux nouveaux arrivants se remettent encore d’une évasion traumatisante de leur pays d’origine et pourraient faire face à un péril imminent au Mexique.

Heidi Altman, directrice des politiques au National Immigrant Justice Center, une organisation à but non lucratif qui fournit des services juridiques aux immigrants, a déclaré que l’administration Biden “priorise la rapidité à la justice et à l’équité”.

“Si l’administration va dans cette direction, elle le fait en sachant très clairement qu’elle renverra des personnes dans des situations dangereuses”, a-t-elle déclaré. « Les migrants qui sont renvoyés au Mexique sont extrêmement et particulièrement vulnérables au viol, aux agressions, aux enlèvements et à d’autres violences. Cela a été si bien documenté. L’administration sait que c’est une réalité.

Après l’administration a enregistré plus de 251 000 arrestations à la frontière en décembre, le total le plus élevé jamais enregistré, les États-Unis et le Mexique ont annoncé le 5 janvier un accord permettant au DHS de renvoyer au Mexique jusqu’à 30 000 migrants de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela par mois.

Les responsables américains ont également annoncé qu’ils permettraient à 30 000 migrants par mois des quatre pays d’atteindre légalement les États-Unis en utilisant la « libération conditionnelle » et le processus de demande en ligne.

Près de 80 démocrates à la Chambre et au Sénat ont envoyé une lettre à Biden le 26 janvier critiquant sa décision d’étendre le titre 42 et l’exhortant à abandonner les restrictions d’asile proposées obligeant les migrants à chercher protection dans un autre pays le long de leur route vers les États-Unis.

“Alors que nous applaudissons la création de nouvelles voies légales pour les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens sur le modèle des programmes de libération conditionnelle existants pour les Vénézuéliens, il est décevant que ces voies se fassent au détriment du droit légal de demander l’asile à la frontière sud”, a déclaré le ont écrit les législateurs.

Mais les responsables de Biden affirment que les mesures annoncées le 5 janvier fonctionnent. Les traversées illégales de migrants en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela ont chuté de 97% après que le Mexique a commencé à reprendre les frontaliers de ces pays, a déclaré le président mardi lors de son discours sur l’état de l’Union.

Les migrants de ces pays sont techniquement «expulsés» en vertu du titre 42 de la loi sur la santé publique, mais ne font pas face à des conséquences juridiques. En revanche, dans le cadre de l’accord d’expulsion du Mexique en cours de discussion, un migrant non mexicain qui entre illégalement aux États-Unis sans demander de rendez-vous en ligne pourrait être arrêté, détenu aux États-Unis, expulsé vers le Mexique, banni des États-Unis pendant cinq ans. ans, et menacés d’accusations de crime et d’une peine de prison plus longue s’ils tentent une deuxième entrée non autorisée.

L’administration Biden a déclaré que le Mexique pourrait se retirer des accords de migration si les tribunaux fédéraux bloquaient ses nouvelles mesures. Un groupe de 20 représentants de l’État dirigé par le procureur général du Texas, Ken Paxton (à droite), a déposé une plainte le 24 janvier pour contester l’utilisation élargie par l’administration de l’autorité de libération conditionnelle. Les États soutiennent que la libération conditionnelle est censée être utilisée avec parcimonie, au cas par cas, et non pour créer un système de visa parallèle pour des centaines de milliers d’immigrants supplémentaires par an. Les responsables de l’État du GOP ont qualifié le programme de “sans loi” et ont déclaré que le gouvernement fédéral n’avait pas pris en compte l’impact financier que les nouveaux immigrants auraient sur leurs États.

Mais l’administration Biden a déclaré que l’extension de la libération conditionnelle est essentielle aux efforts visant à renforcer l’application des frontières.

“Ces processus de libération conditionnelle ont été essentiels à la décision du Mexique de commencer à accepter l’expulsion [under Title 42] ou la suppression [under Title 8] des non-ressortissants de ces quatre pays qui tentent d’entrer aux États-Unis par la frontière sud sans se prévaloir des nouvelles voies », a déclaré le ministère de la Justice à la Cour suprême, qui évalue un défi connexe par les États cherchant à empêcher Biden de lever le titre 42 .

Les responsables mexicains n’ont pas voulu commenter leur volonté d’accepter les expulsions officielles, ni la nature de leurs conversations avec leurs homologues américains sur les futurs accords de migration.

“Il y a des conversations en cours sur les différents scénarios compte tenu de l’évolution du paysage juridique, politique et de la mobilité humaine”, a déclaré Roberto Velasco, directeur général du ministère mexicain des Affaires étrangères pour l’Amérique du Nord, dans un communiqué. “Jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise sur les prochaines étapes de notre coopération migratoire.”

Velasco a déclaré que le Mexique donnerait la priorité à “l’ouverture de nouvelles voies sûres, légales et ordonnées pour les migrants et à s’attaquer aux causes profondes de la migration”.

L’un des principaux défis à un accord d’expulsion est une loi mexicaine qui empêche les déportés non mexicains d’être envoyés au Mexique, reflet des appréhensions de longue date que les États-Unis pourraient tenter d’imposer leurs problèmes d’immigration à leur voisin du sud. Les autorités mexicaines ont contourné cette loi avec les expulsions du titre 42 en arguant que les migrants expulsés n’ont pas officiellement quitté le territoire mexicain. Mais un tel argument pourrait être plus difficile à faire valoir avec les expulsions.

Les responsables ont discuté de la possibilité que les expulsions puissent être considérées comme des retours volontaires, si les migrants sont convaincus qu’ils n’ont effectivement aucune chance d’obtenir l’asile aux États-Unis et devraient plutôt retourner au Mexique.

López Obrador fait depuis longtemps pression pour que les États-Unis créent davantage de voies légales pour les travailleurs temporaires et migrants. Son administration était disposée à accepter une augmentation des expulsions vers le Mexique en vertu du titre 42 uniquement en conjonction avec la croissance du programme de libération conditionnelle offrant à davantage de migrants la possibilité de vivre et de travailler temporairement aux États-Unis.

Les analystes pensent qu’un compromis similaire pourrait être possible à la suite du titre 42, le Mexique étant potentiellement disposé à accepter les expulsions de migrants non mexicains si plus de créneaux – et plus de nationalités – sont ajoutés au programme de libération conditionnelle. Ces programmes remplissent les objectifs du Mexique et pourraient réduire le nombre de migrants qui attendent le long de la frontière nord du Mexique et embauchent des passeurs.