Biden envisage d’invoquer le pouvoir exécutif pour organiser une répression aux frontières avant les élections de 2024

Washington — Le président Biden se demande s’il convient d’invoquer une vaste autorité présidentielle qui a acquis une infamie sous l’administration Trump pour organiser une répression contre les migrants venant à la frontière sud des États-Unisont déclaré à CBS News trois personnes familières avec les plans.

M. Biden pèse en citant une loi datant de 1952 visant à restreindre sévèrement l’accès au système d’asile américain, qui a cédé sous le poids des niveaux records d’arrivées de migrants le long de la frontière avec le Mexique, ont indiqué les sources, demandant l’anonymat pour discuter des délibérations internes du gouvernement.

Cette loi, connue sous le nom d’article 212(f), permet au président de « suspendre l’entrée » des étrangers lorsqu’il est déterminé que leur arrivée n’est pas dans le meilleur intérêt du pays. L’administration Trump a utilisé cette loi à plusieurs reprises, notamment pour interdire l’immigration et les voyages en provenance de certains pays, pour la plupart à majorité musulmane, et pour interdire l’asile aux migrants s’ils entraient illégalement dans le pays.

Si elle est approuvée, la mesure exécutive de M. Biden pourrait être annoncée dans les deux prochaines semaines, ont indiqué les sources. Un responsable de l’administration a déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise quant à savoir si le président prendrait des mesures exécutives pour remédier à la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où les migrants arrivent en plus grand nombre que jamais dans l’histoire américaine.

Toute restriction significative à l’asile se heurterait à de formidables obstacles juridiques et opérationnels. Néanmoins, la publication d’un décret visant à freiner les passages illégaux à la frontière américano-mexicaine pourrait être considérée comme un message politique important de la part de M. Biden avant les élections de 2024. La politique frontalière est l’une des questions les plus controversées de M. Biden, plusieurs sondages montrant qu’une majorité d’Américains désapprouvent sa gestion de l’immigration.

Le décret cimenterait également un changement radical de politique d’immigration de la part de M. Biden, qui s’est engagé à « restaurer » le système d’asile américain peu après son entrée en fonction en 2021. Après des niveaux records d’arrestations de migrants le long de la frontière sud au cours des trois dernières années et une augmentation mécontentement dans les villes dirigées par les démocrates et qui accueillent des migrants, l’administration de M. Biden a adopté certaines restrictions en matière d’asile.

En fait, la Maison Blanche a négocié un accord avec un groupe de sénateurs le mois dernier qui aurait accordé au président le pouvoir de suspendre la loi sur l’asile et d’expulser sommairement les migrants lors de pics d’immigration clandestine. Après avoir insisté sur des changements restrictifs en matière d’asile en échange d’un soutien financier accru aux frontières et d’une aide à l’Ukraine, les législateurs républicains ont rejeté l’accord, estimant qu’il n’était pas assez strict.

Dans un communiqué, le porte-parole de la Maison Blanche, Angelo Fernández Hernández, a déclaré que les législateurs républicains « ont choisi de faire passer la politique partisane avant notre sécurité nationale ».

“Aucune action exécutive, aussi agressive soit-elle, ne peut apporter les réformes politiques significatives et les ressources supplémentaires que le Congrès peut fournir et que les Républicains ont rejetées”, a ajouté Fernández Hernández. “Nous continuons d’appeler le président Johnson et les républicains de la Chambre à adopter l’accord bipartisan pour sécuriser la frontière.”

Si M. Biden décide d’invoquer cette autorité, son administration sera confrontée à d’importants défis opérationnels pour la mettre en œuvre à grande échelle.

L’année dernière, l’administration a adopté une réglementation qui présume que les migrants ne peuvent pas prétendre à l’asile s’ils entrent illégalement aux États-Unis sans avoir cherché protection dans un pays tiers. Mais il n’a pas été en mesure de contrôler tous les migrants qui entrent illégalement aux États-Unis selon ces normes, étant donné le nombre insuffisant d’agents d’asile, de lits de détention et d’autres ressources. Au lieu de cela, la plupart des personnes ayant franchi la frontière ces derniers mois ont été libérées à l’issue de procès qui mettent des années à être résolus en raison d’un arriéré massif de demandes.

Cette décision entraînerait également presque certainement des poursuites judiciaires si elle était mise en œuvre.

Alors que la dernière version de la soi-disant « interdiction de voyager » de l’administration Trump a été confirmée par la Cour suprême, les tribunaux inférieurs ont empêché le gouvernement d’utiliser le pouvoir 212(f) pour rendre la plupart des migrants inéligibles à l’asile à la frontière sud.

On ne sait pas clairement comment l’administration Biden s’attend à ce que ses propres efforts pour invoquer l’autorité 212(f) l’emportent devant les tribunaux. La loi américaine donne aux migrants sur le sol américain le droit de demander l’asile, même s’ils traversent la frontière sans autorisation.

Lee Gelernt, un avocat de l’Union américaine des libertés civiles qui a réussi à convaincre les juges fédéraux de mettre fin à l’interdiction d’asile imposée par l’administration Trump, a indiqué que le gouvernement serait probablement de nouveau poursuivi si M. Biden rendait une ordonnance similaire.

“Un décret refusant l’asile en fonction de l’endroit où l’on entre dans le pays ne serait qu’une autre tentative de la politique exacte que Trump a essayée sans succès et aboutira sans aucun doute à un litige”, a déclaré Gelernt à CBS News.

