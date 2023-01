Biden envisage d’envoyer des véhicules de combat Bradley alors que l’Ukraine plaide pour des chars

Le président Biden a déclaré mercredi que les États-Unis envisageaient d’envoyer des véhicules de combat Kyiv Bradley alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de plaider pour que les chars occidentaux aident ses forces à combattre sur le front oriental.

Lorsque des journalistes du Kentucky lui ont demandé s’il envisagerait d’envoyer les véhicules à chenilles en Ukraine, Biden a répondu par un simple “Oui”.

Le président n’a pas fourni plus de détails sur le moment ou le nombre de véhicules qui pourraient être envoyés en Ukraine.

Le véhicule de combat Bradley – bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un char – est un véhicule blindé propulsé sur chenilles, équipé d’une tourelle à rotation libre et d’une puissance de feu montée.

Il est également capable de transporter plus de fantassins, d’armes et de communications que de chars et peut manœuvrer rapidement et efficacement sur le champ de bataille.

Bien que le canon du Bradley soit nettement plus petit que celui du char américain M1 Abrams, qui possède un canon de 120 mm par opposition à un canon de 25 mm, soit une différence de portée de tir de 82 000 pieds par rapport à 22 000 pieds.

Bien que les États-Unis aient utilisé des véhicules de combat Bradley dans des zones de guerre au Moyen-Orient, on ne sait pas si Zelenskyy classerait le véhicule comme suffisant compte tenu de son blindage plus léger et de son canon plus petit.

Dans une allocution du jour au lendemain, le président ukrainien a une fois de plus renouvelé ses appels aux chars occidentaux pour aider ses troupes dans des régions comme Donetsk où la guerre terrestre brutale se poursuit.

Les combats se poursuivent également dans d’autres régions, y compris Louhansk, où, selon son gouverneur régional, les troupes ukrainiennes progressent lentement et progressivement “pas à pas”, bien qu’il ait averti que ces avancées “ne se produisaient pas rapidement”, d’abord signalé par Reuters.

Les combats les plus intenses se déroulent toujours autour de la ville de Bakhmut, située sur une route de la chaîne d’approvisionnement russe.

Bien que la Russie gagnerait relativement peu à capturer la ville dévastée qui a été matraquée pendant des mois, cela pourrait aider la Russie à prendre pied plus solidement dans la région et lui permettre de sécuriser les villes voisines.

Les champs de bataille de la région de Donetsk ressemblent à quelque chose d’une représentation de la Première Guerre mondiale avec une guerre de tranchées et des paysages noircis décimés par des bombardements constants.

Les combats à Bakhmut ont été décrits comme un “hachoir à viande” et jeudi, des responsables ukrainiens de la défense ont affirmé que quelque 800 soldats russes avaient été tués en 24 heures, principalement dans la région très contestée.

Fox News Digital n’a pas pu vérifier de manière indépendante les chiffres du nombre de morts mercredi en Ukraine.

“Il n’y a aucune raison rationnelle pour laquelle l’Ukraine n’a pas encore été approvisionnée en chars de type occidental”, a déclaré Zelenskyy dans son discours du soir. “Nous devons mettre un terme à l’agression russe cette année exactement et ne reporter aucune des capacités défensives qui peuvent accélérer la défaite de l’État terroriste.

“Les véhicules blindés occidentaux modernes, les chars de type occidental ne sont qu’une de ces capacités clés”, a-t-il ajouté.

La France est devenue le premier pays occidental à s’engager à envoyer des chars ukrainiens, bien que l’on ne sache pas quand Kyiv peut s’attendre à recevoir les chars légers AMX-10 RC de fabrication française.

Les États-Unis ont déjà fourni à l’Ukraine 2 000 véhicules de combat, dont 477 véhicules protégés contre les embuscades et plus de 1 200 Humvees.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.