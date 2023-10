Biden envisage de se rendre en Israël alors que le conflit avec le Hamas s’intensifie : NPR

basculer la légende Evan Vucci/AP

Le président Biden prévoit de se rendre à Tel Aviv mercredi, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken, un voyage destiné à témoigner du plein soutien des États-Unis à la réponse d’Israël aux attaques du Hamas. Israël se prépare à lancer une attaque terrestre contre le Hamas à Gaza.

Biden se rendra également à Amman mercredi, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique lundi soir. Biden rencontrera le roi Abdallah, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à cette étape, a déclaré Kirby.

Biden a offert son soutien sans réserve à Israël alors que ce pays est encore sous le choc des attaques brutales des militants du Hamas contre des civils israéliens. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués. Le Département d’État a déclaré que 30 citoyens américains se trouvaient parmi eux et que plus d’une douzaine d’Américains sont toujours portés disparus. Les responsables américains ont déclaré qu’ils pensaient qu’au moins quelques Américains étaient retenus en otage par le Hamas.

Le Pentagone a déployé un groupe de frappe de porte-avions dans la région dans un but de dissuasion. Il existe une forte inquiétude quant à la possibilité que le conflit se propage, ce que Biden et son administration veulent éviter.

Dans une interview avec CBS 60 minutes diffusé dimanche, Biden a déclaré qu’il pensait qu’il était nécessaire qu’Israël « élimine les extrémistes » du Hamas et du Hezbollah. Mais il a ajouté qu’il pensait que ce serait « une grave erreur » de la part d’Israël d’occuper Gaza.

Cette semaine, la Maison Blanche devrait envoyer une nouvelle demande de financement au Congrès qui comprendrait une aide militaire supplémentaire pour Israël ainsi qu’une nouvelle demande d’aide militaire et économique pour l’Ukraine. Le sort de cette demande est incertain en raison de la crise de leadership à la Chambre des représentants, où les Républicains ont été incapables de choisir un candidat à la présidence capable d’obtenir les 217 voix nécessaires pour remporter un vote en salle.

Biden est fier de ses décennies d’expérience en politique étrangère – et se vante de la coalition qu’il a bâtie pour soutenir l’Ukraine dans sa défense contre la Russie. En février, il a effectué une visite surprise à Kiev, voyageant de nuit à bord d’un train blindé à travers la campagne ukrainienne, pour déclarer que les États-Unis seraient là pour soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.

Biden envoie désormais un signal similaire avec cette visite en Israël, un autre allié des États-Unis en guerre pour son intégrité territoriale. Mais les pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments à Gaza – et le nombre croissant de victimes civiles dues aux frappes israéliennes – rendent la situation instable. Biden a réclamé un corridor humanitaire pour permettre à l’aide d’entrer et aux civils de quitter Gaza, mais ces pourparlers ont été difficiles.

Un nouveau sondage NPR/PBS NewsHour/Marist indique qu’une majorité d’Américains souhaitent que les États-Unis expriment un fort soutien à Israël. Et Biden l’a fait, gagnant les éloges, même de la part des critiques en Israël et aux États-Unis. Mais le sondage ne trouve pas que Biden obtienne beaucoup de crédit politique pour cela.