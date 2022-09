Biden envisage de limiter le droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU

Le discours du dirigeant américain à l’Assemblée générale a également dépeint la Russie comme une menace impériale à laquelle l’Occident doit faire face.

S’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi, le président américain Joe Biden a accusé la Russie d’impérialisme et de chercher à effacer l’Ukraine en tant qu’État, tout en insistant sur le fait que les États-Unis ne recherchent pas le conflit, mais uniquement la coopération. Biden a également approuvé l’élargissement du Conseil de sécurité de l’ONU et la limitation des pouvoirs de veto de ses membres permanents.

“La Russie a violé sans vergogne les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, pas plus importants que l’interdiction claire faite aux pays de prendre le territoire de leur voisin par la force”, Biden a déclaré, accusant Moscou de tenter de “Effacer un État souverain de la carte.”

Il a également insisté sur le fait que “Personne n’a menacé la Russie” et que le président russe Vladimir Poutine a fait “menaces nucléaires manifestes contre l’Europe” et a montré un “mépris téméraire pour les responsabilités du régime de non-prolifération” dans le discours à la nation diffusé plus tôt dans la journée.

Poutine a déclaré que la Russie était prête à utiliser sa dissuasion nucléaire pour défendre son territoire contre les armes de destruction massive, mais n’a pas nommé de cibles spécifiques.

« Si les nations peuvent poursuivre leurs ambitions impériales sans conséquences, alors nous mettons en péril tout ce que représente cette institution », Biden a déclaré à l’ONU, ajoutant que les États-Unis souhaitaient voir le conflit en Ukraine “mettre fin à des conditions justes … que vous ne pouvez pas saisir le territoire d’une nation par la force.”

Sans demander ouvertement l’expulsion de la Russie de l’ONU ou du Conseil de sécurité, Biden a déclaré que ses membres devraient “défendre constamment la Charte” et “s’abstenir d’utiliser le veto sauf dans des situations rares et extraordinaires.” Washington veut également augmenter le nombre de membres du CSNU, à la fois permanents et tournants, avec «des nations que nous soutenons depuis longtemps», il a dit.

Biden a accusé la Russie de « faire sortir des mensonges » sur la cause des pénuries alimentaires, insistant sur le fait que les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés “explicitement” permet à Moscou d’exporter de la nourriture et des engrais sans limitation. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que l’Occident a sanctionné toutes les expéditions russes et bloqué les assurances, empêchant ainsi la cargaison d’atteindre sa destination.

Le président américain a également appelé les pays du monde à ne pas limiter les exportations ou “magot” aliments. Une douzaine de pays – par exemple l’Inde, l’Indonésie, le Koweït et la Turquie – ont imposé des contrôles à l’exportation cette année, en réponse aux pénuries alimentaires, que Biden a imputées à la Russie et à Moscou – aux sanctions occidentales.

Le dirigeant américain a également insisté sur le fait que Washington ne cherchait pas le conflit, n’obligeait personne à choisir entre s’allier aux États-Unis ou à un autre pays, et défendait les investissements dans les infrastructures non pas pour créer une dépendance, mais pour accroître l’autosuffisance.