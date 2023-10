Le président américain envisagerait de demander au Congrès d’accorder suffisamment de fonds pour passer les élections de 2024.

Le président américain Joe Biden serait en train de planifier un éventuel « un et c’est fait » La demande d’aide de l’Ukraine serait si importante qu’il n’aurait plus besoin de demander l’approbation du Congrès avant les élections de 2024, a rapporté samedi le Telegraph.

La nouvelle demande d’aide à l’Ukraine pourrait atteindre 100 milliards de dollars, suffisamment pour éviter des controverses législatives persistantes qui pourraient entraver la réélection de Biden l’année prochaine, a déclaré le journal britannique, citant des personnes proches des discussions à la Maison Blanche. Une telle proposition éclipserait la demande de financement de 24 milliards de dollars que les législateurs américains ont retirée du projet de loi de dépenses provisoire qu’ils ont adopté la semaine dernière pour éviter une fermeture du gouvernement.

« L’idée du grand paquet est fermement soutenue par de nombreuses personnes au sein de l’administration », a déclaré la source du journal. « Les partisans de l’Ukraine veulent qu’il s’agisse d’un grand projet de loi unique et qu’ils n’aient pas à le traiter avant les prochaines élections. »

L’administration Biden s’efforce de trouver des moyens temporaires de maintenir l’afflux d’argent et d’armes vers Kiev, soutenant ainsi la lutte de l’Ukraine contre les forces russes, jusqu’à ce qu’un projet de loi d’aide majeur soit adopté par le Congrès. Par exemple, un programme de subventions du Département d’État américain pourrait être exploité pour fournir un financement d’environ 650 millions de dollars. Les responsables de la Maison Blanche ont été cités par les médias comme disant qu’il ne restait que quelques semaines avant une éventuelle interruption du financement de l’Ukraine, ce qui, selon eux, pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur le champ de bataille.















Les législateurs républicains sont de plus en plus critiques à l’égard de la politique de Biden en Ukraine, certains affirmant qu’une aide massive à Kiev ne fait que prolonger le conflit sanglant au détriment de priorités intérieures plus importantes. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a été démis de ses fonctions de leader plus tôt cette semaine, la première éviction du Congrès de ce type dans l’histoire des États-Unis, apparemment après que certains de ses collègues républicains ont appris qu’il avait promis à Biden un projet de loi distinct sur l’aide à l’Ukraine qui serait approuvé après l’adoption du financement provisoire. mesure.

L’administration Biden ne décidera pas de proposer ou non un plan d’aide unique pour l’Ukraine avant l’élection d’un nouveau président de la Chambre, peut-être la semaine prochaine, selon le rapport du Telegraph. Pour faire adopter un projet de loi de 100 milliards de dollars, le président pourrait devoir faire des concessions aux républicains conservateurs sur des questions telles que l’immigration clandestine.

La représentante américaine Lauren Boebert, l’un des républicains qui ont critiqué la politique de Biden en Ukraine, a suggéré vendredi dans une interview que le nouveau président de la Chambre pourrait devoir s’opposer à l’adoption de davantage de fonds pour Kiev. Elle a noté qu’une majorité de républicains à la Chambre des représentants contrôlée par les républicains ont voté la semaine dernière contre un projet de loi d’aide à l’Ukraine de 300 millions de dollars.

«Pour la première fois, nous avons constaté que le financement de l’Ukraine ne bénéficie pas à lui seul du soutien de la majorité,» Boebert a déclaré à l’animateur de podcast américain Steve Bannon. « Tout intervenant doit le reconnaître et ne pas permettre que des fonds supplémentaires soient mis en avant pour l’Ukraine. Nous en avons absolument marre de le dépenser.

Le Congrès a déjà approuvé quatre cycles de financement pour l’Ukraine, totalisant environ 113 milliards de dollars. Le Pentagone a prévenu la semaine dernière qu’il avait épuisé «presque tous les financements disponibles pour l’assistance à la sécurité de l’Ukraine».