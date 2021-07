Biden enverra des Marines pour garder l’ambassade américaine en Haïti, mais dit qu’un déploiement plus large « n’est pas à l’ordre du jour pour le moment »

« Nous n’envoyons que des Marines américains à notre ambassade » s’assurer « rien n’est détraqué » Biden a déclaré lors d’un point de presse jeudi. « Mais l’idée d’envoyer des forces américaines en Haïti n’est pas à l’ordre du jour en ce moment. »

L’annonce intervient après que la Maison Blanche ait semblé exclure l’envoi de troupes, ce qui avait été demandé par le gouvernement intérimaire d’Haïti dans les jours qui ont suivi le meurtre de Moise par des hommes armés la semaine dernière.

Le ministre haïtien des élections, Mathias Pierre, a répondu aux commentaires du président, déclarant à l’Associated Press que le pays est dans une « fragile » et que les soldats pourraient être utilisés pour la sécurité avant les élections prévues pour septembre. Il a également suggéré que Biden pourrait toujours opter pour une mission américaine plus importante au-delà de la garde de l’ambassade à Port-au-Prince.

« Ce n’est pas une porte fermée. L’évolution de la situation déterminera l’issue », dit Pierre, ajoutant « En attendant, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour stabiliser le pays, revenir à un environnement normal et organiser des élections tout en essayant de trouver un accord politique avec la plupart des partis politiques. »

Plus tôt jeudi, le Pentagone a reconnu que « un petit nombre » des assassins de Moise ont reçu une formation américaine dans le passé. À l’époque, tous étaient des soldats des forces armées colombiennes, qui ont longtemps entretenu des liens militaires étroits avec Washington. Alors que le ministère de la Défense n’a pas précisé combien ont été formés, le gouvernement haïtien a affirmé que 28 mercenaires étrangers ont effectué le coup présidentiel, dont deux haïtiens-américains et le reste des ressortissants colombiens. Près de deux douzaines de suspects ont été placés en garde à vue, tandis que plusieurs ont été tués dans des échanges de tirs avec la police et au moins cinq autres sont toujours en fuite.

Certains des Colombiens impliqués auraient été embauchés par une entreprise de sécurité basée en Floride, la CTU, et transportés par avion vers la République dominicaine voisine quelques jours avant que Moise ne soit tué.

La révélation du Pentagone est intervenue quelques jours seulement après que la Drug Enforcement Administration des États-Unis a déclaré que l’un des suspects du meurtre avait auparavant travaillé comme agent « source confidentielle » pour l’agence. Un responsable anonyme de l’application des lois a déclaré plus tard à Reuters que le suspect en question était l’un des Américains d’origine haïtienne, mais a ajouté qu’il n’était pas un informateur actif lorsque Moise a été abattu à son domicile la semaine dernière.

En plus du prochain déploiement des Marines, Washington a envoyé des agents du FBI, du Département de la sécurité intérieure et d’autres agences fédérales pour aider les autorités haïtiennes dans leur enquête. Alors que l’enquête est en cours, un médecin d’origine haïtienne basé en Floride a été arrêté dimanche, soupçonné d’avoir organisé l’assassinat avec l’intention d’assumer la présidence. Le chef de la sécurité du palais présidentiel d’Haïti, Dimitri Herard, a également été arrêté jeudi dans le cadre de l’enquête, selon un procureur haïtien, bien qu’il ne soit pas clair à quelles charges il pourrait faire face.

Des troupes américaines ont été envoyées en Haïti à plusieurs reprises au cours du siècle dernier, les déploiements les plus récents étant liés aux secours en cas de catastrophe. En 1915, cependant, les Marines américains se sont emparés de la capitale haïtienne et ont continué à occuper le pays pendant près de 20 ans après qu’une foule en colère a traîné le président haïtien Vilbrun Guillaume Sam de l’ambassade de France et l’a battu à mort. Washington a effectivement dirigé Haïti à travers une junte militaire pendant la durée de la mission, qui a vu deux rébellions importantes qui ont été écrasées par les forces américaines. Des milliers d’Haïtiens révoltés ont été tués dans les soulèvements, tandis que les allégations d’exécutions extrajudiciaires, de travail forcé et de torture étaient répandues.

