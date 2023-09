Biden entre dans l’histoire en se joignant aux travailleurs unis de l’automobile en grève sur la ligne de piquetage

Le président Joe Biden est devenu mardi le premier président de l’histoire à se tenir aux côtés des travailleurs syndiqués en grève sur la ligne de piquetage.

Il a rejoint le piquet de grève des United Auto Workers dans le comté de Wayne, dans le Michigan, 12 jours après le début de la grève contre les trois plus grands constructeurs automobiles du pays.

Biden s’est longtemps présenté comme le président « le plus pro-syndical » de l’histoire des États-Unis. Mardi, il a mis ces paroles en pratique en participant à un piquet de grève avec des membres de l’UAW en grève contre Ford, General Motors et Stellantis, qui fabriquent des véhicules Chrysler, Dodge et Jeep.

« Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez beaucoup abandonné et les entreprises étaient en difficulté », a déclaré Biden aux travailleurs à l’aide d’un mégaphone. « Maintenant, ils se portent incroyablement bien et vous devriez vous en sortir incroyablement bien aussi. »

La visite de Biden fait suite à une invitation du chef de l’UAW, Shawn Fain, à rejoindre les grévistes sur la ligne de piquetage.

Les entreprises savent comment remédier à cette situation », a déclaré Fain. Actualités CBN dans une récente interview. « Le public est de notre côté et les membres de l’UAW sont prêts à se lever. »

Le syndicat a étendu la grève à plus de 20 États, ses membres exigeant une augmentation de 40 % des salaires, des avantages sociaux plus élevés et une semaine de travail de quatre jours et 32 ​​heures.

« Personne ne veut être ici, nous voulons travailler, nous voulons fournir des pièces à nos clients et à nos concessionnaires, mais il arrive un moment où il faut tracer une ligne dans le sable », a déclaré Steve Frisque, président de UAM, section locale 722.

L’année dernière, les PDG de Ford, General Motors et Stellantis ont gagné entre 21 et 29 millions de dollars, soit environ 300 fois le salaire moyen d’un employé, selon Le journal de Wall Street.

« Cela semble un peu déséquilibré », a déclaré à CBN News Patrick Penfield, professeur de pratique de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Syracuse.

« Je pense aussi que vous savez qu’ils fabriquent tellement plus de voitures du point de vue de la rentabilité qu’il est probablement temps, vous savez, de pouvoir rémunérer équitablement les travailleurs, vous savez, pour leurs efforts », a-t-il déclaré.

Penfield a déclaré à CBN News qu’il pensait que les revendications de l’UAW étaient justifiées et que les travailleurs avaient le dessus, étant donné un fonds de grève de 825 millions de dollars qui pourrait soutenir les travailleurs pendant des semaines.

« Je ne pense pas qu’ils obtiendront tout, mais je pense qu’ils en obtiendront une bonne majorité. Parce que je pense que pour les constructeurs automobiles, c’est une situation sans issue », a poursuivi Penfield. « Ils doivent produire plus de voitures et c’est justement à cause de toutes les ventes refoulées qu’ils ont du point de vue de la demande. »

L’ancien président Donald Trump prévoit de s’adresser aux travailleurs syndiqués du Michigan mercredi, sautant le débat primaire du GOP de ce soir-là en Californie. À Détroit, il prononcera un discours aux heures de grande écoute devant les membres actuels et anciens du syndicat, y compris les membres de l’UAW.

