Biden entame un voyage abrégé à l’étranger alors que la date limite du plafond de la dette approche

Le président Biden se rend au Japon pour le sommet du G-7, mais a choisi de réduire les visites prévues en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie alors que la date limite pour parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette se profile.

« Le président Biden reviendra aux États-Unis dimanche après l’achèvement du sommet du G-7 afin d’être de retour pour des réunions avec les dirigeants du Congrès afin de s’assurer que le Congrès prend des mesures avant la date limite pour éviter un défaut », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. communiqué de presse mardi expliquant l’annulation des escales prévues en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie.

Biden assistera toujours au sommet du G-7 qui doit avoir lieu de vendredi à dimanche, où la Maison Blanche s’attend à ce que les nations discutent d’une série de problèmes mondiaux, y compris le « soutien indéfectible du groupe à l’Ukraine ».

Mais des visites très attendues en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Quad Summit en Australie ont été rayées du calendrier afin que Biden puisse reprendre plus rapidement les négociations sur le plafond de la dette alors qu’un défaut potentiel se profile début juin.

« Le président s’est entretenu avec le Premier ministre Albanese plus tôt dans la journée pour l’informer qu’il reporterait son voyage en Australie », a indiqué la Maison Blanche. « Il a également invité le Premier ministre pour une visite d’Etat officielle à un moment à convenir par les équipes. »

La Maison Blanche a déclaré que l’administration « s’était également entretenue avec l’équipe du Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée » pour expliquer la situation, bien qu’il ne soit pas clair si le voyage prévu serait reporté.

Biden a appelé les législateurs des deux parties à se réunir dans les négociations sur le plafond de la dette, la Maison Blanche notant que les négociations bipartites sur la question ont abouti à des compromis à plusieurs reprises auparavant.

« Le président a clairement indiqué que les membres du Congrès des deux partis et des chambres doivent s’unir pour empêcher le défaut, comme ils l’ont fait 78 fois auparavant », a déclaré la Maison Blanche. « Le président et son équipe continueront de travailler avec les dirigeants du Congrès pour parvenir à un accord budgétaire qui puisse parvenir au bureau du président. »

Les négociations urgentes ont écourté un voyage dont la Maison Blanche espérait qu’il aiderait à affirmer l’engagement américain dans le Pacifique au milieu des tensions accrues dans la région. L’alliance Quad des États-Unis, de l’Australie, du Japon et de l’Inde espère combattre l’influence et la menace croissantes posées par la Chine.

Biden retournera plutôt à Washington après avoir été critiqué par certains dirigeants du Congrès selon lesquels le président serait à l’étranger pendant une période cruciale de négociations.

« Revitaliser et revigorer nos alliances et faire progresser des partenariats comme le Quad reste une priorité clé pour le président », a déclaré la Maison Blanche. « C’est essentiel pour notre capacité à faire avancer nos objectifs de politique étrangère et à mieux promouvoir la stabilité et la prospérité mondiales. Nous sommes impatients de trouver d’autres moyens de nous engager avec l’Australie, le Quad, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les dirigeants du Forum des îles du Pacifique dans les années à venir. année. »

Les républicains ont appelé à des réductions des dépenses dans le cadre de tout accord visant à relever le plafond de la dette, bien que bon nombre des réductions demandées se soient heurtées à une résistance féroce de la part des démocrates.

Si toutes les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord d’ici début juin, les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette, ce qui, selon certains économistes, entraînerait un ralentissement économique brutal.