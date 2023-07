Biden entame son voyage en Europe : ce qu’il faut savoir

Le président Joe Biden est en Europe cette semaine pour une série de réunions cruciales, dont un sommet de l’OTAN centré sur la politique à long terme de l’Ukraine à Vilnius, en Lituanie. Ces réunions arrivent à un moment critique : elles sont destinées à signaler le soutien durable des États-Unis et des pays de l’OTAN à l’Ukraine et à rallier une OTAN nouvellement élargie alors qu’elle lutte pour s’aligner sur la meilleure réponse à l’action militaire en cours de la Russie.

Le premier arrêt de Biden a eu lieu au Royaume-Uni, où il a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak – et le roi Charles pour la première fois depuis son couronnement. Cette visite sera suivie du sommet de l’OTAN et d’une autre réunion à Helsinki, en Finlande, avec les pays nordiques.

Les membres de l’alliance ont beaucoup à discuter : les questions sur la capacité de l’Ukraine et de la Suède à rejoindre l’OTAN restent en suspens. Et la décision des États-Unis d’envoyer des bombes à fragmentation à l’Ukraine, une arme qui a été interdite par un certain nombre de membres de l’OTAN, devrait également être abordée. Notamment, les pays membres profiteront probablement du sommet pour discuter de ce que pourraient impliquer un financement à long terme et une aide militaire à l’Ukraine.

« La plus grande critique du soutien américain à l’Ukraine est qu’il est à très court terme », déclare Max Bergmann, directeur du programme Europe au Centre d’études stratégiques et internationales. « Et en 2024, en 2025 ? »

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ce que les États-Unis espèrent retirer de ces réunions et de la position du pays à l’approche de celles-ci.

Pourquoi Biden a rendu visite à Rishi Sunak et au roi Charles au Royaume-Uni

Lundi, Biden a rencontré le Premier ministre britannique Sunak et a décrit la relation entre les deux pays comme « solide comme le roc ». La réunion de cette semaine permet à Biden de réaffirmer ses liens avec le Royaume-Uni et marque son sixième avec Sunak au total, bien que son premier au 10 Downing Street.

Réfléchissant à la force durable de notre alliance, les dirigeants ont couvert : Des progrès pour renforcer le partenariat économique ✅ Le développement d’une IA sûre Poursuite du soutien à long terme à l’Ukraine Assurer l’adhésion de la Suède à @OTANhttps://t.co/C75c54mY8T – Premier ministre britannique (@10DowningStreet) 10 juillet 2023

La réunion a atteint plusieurs objectifs : dans cette réunion, Biden a souligné le « soutien indéfectible à l’Ukraine » tout en abordant les divergences concernant les nouvelles armes que les États-Unis envisagent de fournir, a abordé les problèmes liés à l’expansion de l’OTAN et a réitéré la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

La réunion a permis à Biden et à Sunak d’offrir un front uni concernant leur soutien à l’Ukraine, bien qu’ils aient précédemment divergé sur le degré d’explicitation de la capacité du pays à rejoindre l’OTAN. Alors que les deux conviennent que l’Ukraine ne devrait pas adhérer tant que sa guerre avec la Russie n’est pas terminée, le Royaume-Uni a semblé plus favorable aux efforts de l’Ukraine pour le faire, tandis que les États-Unis ont été plus prudents, en raison du risque d’ouverture d’un conflit militaire direct avec la Russie.

« Le Royaume-Uni a été à l’avant-garde du soutien à l’Ukraine », déclare Garret Martin, codirecteur du Transatlantic Policy Institute de l’American University. « Sur cette question, le Royaume-Uni a été un partenaire très important pour pousser l’aiguille et même influencer les États-Unis à escalader. » Dans une récente interview sur CNN, Biden a indiqué qu’il était favorable à fournir une voie à l’Ukraine et à répondre à des conditions supplémentaires, plutôt que de faire entrer le pays dans le groupe à court terme.

« Je ne pense pas qu’il y ait unanimité au sein de l’OTAN sur l’opportunité d’intégrer ou non l’Ukraine dans la famille de l’OTAN maintenant, en ce moment, au milieu d’une guerre », a-t-il déclaré. Sunak a dit que la « place légitime » de l’Ukraine est à l’OTAN.

Les dirigeants ont également évoqué la livraison récente et controversée par les États-Unis de bombes à fragmentation à l’Ukraine. Le Royaume-Uni et plus de 120 autres pays ont signé une convention qui bloque l’utilisation de ces armes en raison de la menace qu’elles représentent pour les civils. Les armes sont connues pour avoir des effets involontaires : les bombes non explosées peuvent exploser des années plus tard lorsqu’elles sont déclenchées accidentellement, blessant ou tuant des civils.

Biden et Sunak « ont discuté des engagements pris par le Royaume-Uni en vertu de cette convention, à la fois de ne pas produire ou utiliser d’armes à sous-munitions et de décourager leur utilisation », a déclaré un porte-parole du Premier ministre, selon Sky News. Sunak a déclaré qu’il avait fait ce qu’il pouvait pour transmettre la position du Royaume-Uni sur les armes ; ils seront transférés en Ukraine comme prévu.

L’adhésion de la Suède à l’OTAN était également à l’ordre du jour. Comme l’a expliqué Jen Kirby de Vox, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a incité la Finlande et la Suède à demander l’adhésion à l’OTAN. La Turquie s’était auparavant opposée aux offres de la Finlande et de la Suède en raison de « ce [President Recep Tayyip Erdogan] vu comme le soutien des pays aux groupes kurdes qu’il considère comme des organisations terroristes, et à cause des embargos sur les armes des pays contre la Turquie », écrit Kirby.

Bien que la Turquie ait résolu ses objections avec la Finlande, qui est devenue le 31e pays de l’OTAN, elle continue de s’opposer à l’adhésion de la Suède. Lundi, Biden et Sunak ont ​​promis de continuer à travailler pour faire entrer la Suède dans l’alliance.

Au-delà de l’OTAN, les deux dirigeants ont également abordé de nouvelles actions sur la Déclaration de l’Atlantique, un accord conclu en juin visant à accroître la coopération sur la fabrication technologique, l’IA et l’énergie propre. Après sa confab avec Sunak, Biden a également rencontré le roi Charles pour la première fois, se concentrant fortement sur leur intérêt mutuel dans les efforts de lutte contre le changement climatique. Les deux hommes se sont entretenus avec des représentants du secteur privé pour discuter de la manière dont les entreprises pourraient faire des investissements qui aident à résoudre le problème.

Ce que Biden attend du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie

Le sommet de l’OTAN de mardi et mercredi est une partie importante du voyage de Biden, au cours duquel il s’entretiendra avec les dirigeants des 31 pays membres de l’alliance. L’objectif ici est d’amener l’ensemble de l’OTAN à s’entendre sur un plan de soutien à l’Ukraine et d’essayer de mettre tout le monde d’accord sur l’élargissement de l’alliance.

L’Ukraine recevra probablement un message sur son éventuelle inclusion dans le bloc plutôt qu’une décision pure et simple sur sa capacité à adhérer. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a précédemment fait pression pour un signal explicite concernant l’invitation de l’Ukraine dans le groupe. Les partisans d’offrir à l’Ukraine une voie plus claire vers l’adhésion à l’OTAN, y compris un certain nombre de pays européens, ont déclaré que cela renforcerait sa sécurité et ses défenses. Ceux qui sont plus prudents à l’heure actuelle, y compris les États-Unis et l’Allemagne, craignent cependant de risquer une confrontation militaire explicite avec la Russie.

« Je pense que l’adhésion de l’Ukraine est plus ouverte, mais il y a des différences cruciales dans la rapidité et la clarté de cette garantie », déclare Martin.

Les pays de l’OTAN devraient également discuter de ce à quoi pourrait ressembler une réponse à plus long terme à l’Ukraine, qu’il s’agisse d’un engagement plus durable en matière d’aide militaire ou de soutien financier. Jusqu’à présent, les pays ont fourni à l’Ukraine suffisamment d’argent et d’armes pour durer quelques mois. Un plan à plus long terme indiquerait à quel point ils sont déterminés à défendre l’Ukraine et permettrait au pays d’élaborer des plans stratégiques plus approfondis.

« L’élément le plus important est que les États membres s’engagent à livrer des armes à l’Ukraine sur une plus longue période », déclare Liana Fix, membre du Council on Foreign Relations. « L’idée est de faire cela sur le long terme et plus formalisé. Cela pourrait prendre quelque chose comme trois à cinq ans, pas seulement dans les trois à cinq prochains mois. »

L’adhésion de la Suède à l’OTAN est une autre question importante sur la table. La Turquie fait face à des pressions notables de la part d’autres pays membres, y compris les États-Unis, pour qu’elle abandonne ses problèmes avec la nation nordique. Plus récemment, la Turquie a laissé entendre qu’elle serait peut-être disposée à le faire si elle se voyait accorder l’adhésion à l’Union européenne, ce qui est peu probable, et autorisée à acheter des avions de combat F-16 aux États-Unis, ce pour quoi Biden a signalé son soutien.

Le conflit autour de l’inclusion de la Suède pointe des clivages au sein du groupe, qu’il sera indispensable d’endiguer pour maintenir l’unité de l’alliance. « Si la Turquie ne change pas, il y a un potentiel pour une véritable rupture dans l’alliance », déclare Bergmann.

Pourquoi les États-Unis organisent une réunion à Helsinki avec les pays nordiques

Après le sommet de l’OTAN, Biden se rend à Helsinki et y sera jeudi. Sa visite est destinée à commémorer l’inclusion de la Finlande dans l’OTAN, et aussi à envoyer un message à Poutine que les États-Unis sont prêts à venir en aide à la Finlande si la Russie viole la frontière que les pays partagent.

Ce sommet comprendra des réunions avec des dirigeants de plusieurs pays nordiques, dont la Norvège, la Suède, la Finlande, l’Islande et le Danemark. Étant donné que la Finlande est désormais membre de l’OTAN, le pays devrait bénéficier d’un soutien accru de la part des pays membres lorsqu’il s’agit de renforcer sa défense le long de sa frontière russe.

D’autres questions comme l’accès aux ressources dans l’Arctique, où la Russie et la Chine se sont établies, sont également sur le point d’être sur la table. « L’Arctique va probablement devenir un élément encore plus important de la concurrence économique et sécuritaire dans les années à venir », déclare Martin.