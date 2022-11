Biden enhardi, les Démocrates poussent à l’interdiction des armes semi-automatiques

WASHINGTON (AP) – Quand le président Joe Biden parle de le « fléau » de la violence arméesa réponse incontournable est de se concentrer sur les armes semi-automatiques.

L’Amérique l’a entendu des centaines de fois, y compris cette semaine après des fusillades au Colorado et en Virginie : le président veut inscrire dans la loi une interdiction des armes à feu de grande puissance qui ont la capacité de tuer de nombreuses personnes très rapidement.

“L’idée que nous autorisons toujours l’achat d’armes semi-automatiques est malade. Juste malade », a déclaré Biden le jour de Thanksgiving.

Après le massacre de samedi dernier dans une discothèque gay de Colorado Springs, il a déclaré dans un communiqué : « Quand déciderons-nous que nous en avons assez ? … Nous devons promulguer une interdiction des armes d’assaut pour retirer les armes de guerre des rues américaines.

Une telle décision est encore loin dans un Congrès étroitement divisé. Mais Biden et les démocrates se sont de plus en plus enhardis à faire pression pour un contrôle plus strict des armes à feu – et ce, sans conséquences électorales claires.

La Chambre dirigée par les démocrates a adopté une loi en juillet pour relancer une interdiction des années 1990 sur certaines armes semi-automatiques, avec le soutien vocal de Biden. Et le président a imposé l’interdiction des armes presque partout où il a fait campagne cette année.

Pourtant, lors des élections de mi-mandat, les démocrates ont gardé le contrôle du Sénat et les républicains n’ont pu revendiquer que la plus faible majorité à la Chambre depuis deux décennies.

Le discours dur sur les armes à feu fait suite à l’adoption en juin d’un projet de loi bipartisan historique sur les armes à feu, et il reflète les progrès constants que les défenseurs du contrôle des armes à feu ont réalisés ces dernières années.

“Je pense que le public américain attendait ce message”, a déclaré le sénateur Chris Murphy, D-Conn., qui a été le principal défenseur du Sénat pour un contrôle plus strict des armes à feu depuis le massacre de 20 enfants dans une école de Newtown, Connecticut en 2012. “Il y a eu une soif de la part des électeurs, en particulier des électeurs swing, des jeunes électeurs, des parents, d’entendre les candidats parler de la violence armée, et je pense que les démocrates sont enfin en train de rattraper le public.”

Un peu plus de la moitié des électeurs veulent voir la politique nationale sur les armes à feu rendue plus stricte, selon AP VoteCast, une enquête approfondie menée auprès de plus de 94 000 électeurs à l’échelle nationale pour l’Associated Press par NORC à l’Université de Chicago. Environ 3 personnes sur 10 souhaitent que la politique sur les armes à feu reste telle quelle. Seuls 14 % préfèrent des lois plus souples sur les armes à feu.

Il y a des clivages partisans clairs. Environ 9 démocrates sur 10 veulent des lois plus strictes sur les armes à feu, contre environ 3 républicains sur 10. Environ la moitié des républicains veulent que les lois sur les armes à feu restent telles quelles et seulement un quart souhaitent que les lois sur les armes à feu soient rendues moins strictes.

Lorsque les politiciens parlent d’armes semi-automatiques, ils parlent généralement de fusils semi-automatiques qui peuvent tirer 30 coups rapidement sans recharger. En comparaison, la plupart des agents du département de police de New York portent une arme de poing semi-automatique qui tire 15 coups.

Autrefois interdites aux États-Unis, les armes à feu de grande puissance sont désormais l’arme de choix des jeunes hommes responsables de bon nombre des fusillades de masse les plus dévastatrices. Le Congrès a autorisé les restrictions mises en place pour la première fois en 1994 sur la fabrication et la vente des armes à expirer une décennie plus tard, incapable de rassembler le soutien politique pour contrer le puissant lobby des armes à feu et rétablir l’interdiction des armes.

Lorsqu’il était gouverneur de Floride, l’actuel sénateur républicain Rick Scott a signé des lois sur le contrôle des armes à feu à la suite de fusillades de masse au lycée Marjory Stoneman Douglas et dans une boîte de nuit à Orlando. Mais il s’est toujours opposé à l’interdiction des armes semi-automatiques, arguant comme beaucoup de ses collègues républicains que la plupart des propriétaires d’armes à feu utilisent leurs armes légalement.

“Les gens font ce qu’il faut, pourquoi retirerions-nous leurs armes?” a demandé Scott alors que le Sénat négociait une législation sur les armes à feu l’été dernier. “Ça n’a aucun sens.”

Il a déclaré que davantage de conseils en santé mentale, d’évaluations d’étudiants en difficulté et d’application de la loi sur le campus avaient plus de sens.

“Concentrons-nous sur les choses qui changeraient réellement quelque chose”, a déclaré Scott.

Les responsables de l’application des lois réclament depuis longtemps des lois plus strictes sur les armes à feu, arguant que la disponibilité de ces armes rend les gens moins sûrs et rend leur travail plus dangereux.

Mike Moore, chef du département de police de Los Angeles, le troisième plus grand du pays, a déclaré qu’il était logique de parler d’armes à feu lorsque la violence armée augmente dans tout le pays et de réfléchir à ce que le gouvernement peut faire pour rendre les rues plus sûres. Il est reconnaissant que Biden en parle autant.

“Ce n’est pas un cas unique”, a déclaré Moore à propos de la fusillade à Colorado Springs. “Ces choses évoluent tout le temps, dans d’autres villes, à tout moment un autre incident se produit. C’est impérieux pour le gouvernement fédéral, pour nos législateurs, de sortir et d’apporter ce changement », a-t-il déclaré.

Au cours des six derniers mois, il y a eu une fusillade dans un supermarché à Buffalo, New York ; un massacre d’écoliers à Uvalde, Texas ; et la fusillade du 4 juillet contre des fêtards à Highland Park, dans l’Illinois.

Mardi, six personnes ont été abattues dans un Walmart en Virginie.

La législation que Biden a signée en juin aidera, entre autres, les États à mettre en place des lois «drapeau rouge» qui permettent aux autorités de prendre plus facilement des armes à des personnes jugées dangereuses.

Mais une interdiction des armes semi-automatiques n’a jamais été sur la table.

Un seuil de 60 voix au Sénat signifie que certains républicains doivent être à bord. La plupart s’y opposent fermement, arguant que ce serait trop compliqué, d’autant plus que les ventes et les variétés d’armes à feu ont proliféré. Il existe beaucoup plus de types de ces armes – et beaucoup plus d’armes elles-mêmes – aujourd’hui qu’en 1994, lorsque l’interdiction a été promulguée par le président Bill Clinton.

“Je préfère ne pas essayer de définir tout un groupe d’armes comme n’étant plus à la disposition du public américain”, a déclaré le sénateur républicain Mike Rounds du Dakota du Sud, qui est un chasseur et possède plusieurs armes, dont certaines ont été transmises à travers sa famille. “Pour ceux d’entre nous qui ont grandi avec des armes à feu dans le cadre de notre culture, et nous les utilisons comme des outils – nous sommes des millions, des centaines de millions – qui les utilisent légalement.”

Dans de nombreux États où les interdictions ont été promulguées, les restrictions sont contestées devant les tribunaux, renforcées par une décision de la Cour suprême en juin élargissant les droits des armes à feu.

“Nous sommes assez confiants, même en dépit des arguments avancés par l’autre côté, que l’histoire et la tradition ainsi que le texte du deuxième amendement sont de notre côté”, a déclaré David Warrington, président et avocat général de la National Association for Gun Rights. .

Biden a joué un rôle déterminant dans l’obtention de l’interdiction des années 1990 en tant que sénateur. La Maison Blanche a déclaré que pendant qu’elle était en place, les fusillades de masse avaient diminué et qu’à son expiration en 2004, les fusillades avaient triplé.

La réalité est compliquée.

Les données sur l’efficacité sont mitigées et on a le sentiment que d’autres mesures qui ne sont pas aussi lourdes politiquement pourraient en réalité être plus efficaces, a déclaré Robert Spitzer, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de New York-Cortland et auteur de “The Politics du contrôle des armes à feu.

Politiquement, l’interdiction a déclenché une réaction violente, même si la loi finale était une version de compromis du projet de loi initial, a-t-il déclaré.

“La communauté des armes à feu était furieuse”, a déclaré Spitzer.

L’interdiction a été accusée dans certains cercles d’avoir perdu le contrôle du Congrès par les démocrates en 1994, bien que des recherches ultérieures aient montré que la perte était probablement davantage liée à des candidats conservateurs forts et bien financés et aux limites des districts, a déclaré Spitzer.

Pourtant, après que le démocrate Al Gore, qui soutenait des lois plus strictes sur les armes à feu, ait perdu contre le républicain George W. Bush en 2000, les démocrates ont largement reculé sur la question jusqu’à la fusillade de Sandy Hook en 2012. Même après cela, ce n’était pas un sujet de campagne. jusqu’à la mi-mandat 2018.

Maintenant, les partisans du contrôle des armes à feu voient des progrès.

«Le fait que le peuple américain ait élu un président qui a longtemps été un partisan ferme et indéfectible des lois audacieuses sur la sécurité des armes à feu – et a récemment réélu une majorité au sens des armes à feu au Sénat – dit tout ce que vous devez savoir sur le caractère dramatique de la politique sur cette question. ont changé », a déclaré John Feinblatt, président de Everytown for Gun Safety.

___

L’écrivain d’Associated Press, Nuha Dolby, a contribué à ce rapport.

___

Colleen Long, Mary Clare Jalonick et Lindsay Whitehurst, Associated Press