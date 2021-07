Biden encouragera des incitations de 100 $ pour que les gens se fassent vacciner contre le COVID

WASHINGTON – Le président Joe Biden demande aux États et aux villes d’utiliser les fonds de sauvetage fédéraux pour fournir des paiements de 100 $ afin d’inciter les individus à se faire vacciner contre le virus COVID-19.

Biden a annoncé jeudi les paiements incitatifs ainsi que d’autres mesures, notamment obliger les employés fédéraux à montrer qu’ils ont été vaccinés ou à subir des tests réguliers, pour augmenter les taux de vaccination plafonnés au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19 déclenchée par la variante delta hautement infectieuse.

« Vous voulez savoir comment nous avons mis ce virus derrière cela ? » a-t-il demandé depuis la salle Est de la Maison Blanche. « Je vais vous dire comment : nous devons faire vacciner plus de personnes. »

Avant les remarques de Biden, le département du Trésor a publié des règles autorisant les gouvernements des États et locaux à utiliser leur part des 350 milliards de dollars d’aide directe du plan de sauvetage américain de Biden pour aider à payer les paiements incitatifs de 100 $.

Biden a déclaré que les paiements incitatifs pourraient encourager davantage d’Américains à se faire vacciner contre le COVID-19 – une mesure qui, selon lui, empêcherait des décès.

« Je sais que payer les personnes qui se font vacciner peut sembler injuste pour les personnes qui se sont déjà fait vacciner », a-t-il déclaré. « Mais voici l’accord : si des incitations nous aident à vaincre ce virus, je pense que nous devrions les utiliser. Nous en bénéficions tous si nous pouvons faire vacciner plus de personnes. »

En plus des paiements incitatifs, Biden a annoncé que les employés fédéraux et les travailleurs contractuels seront tenus de montrer qu’ils sont entièrement vaccinés ou seront obligés de subir des tests de coronavirus une ou deux fois par semaine, de porter des masques faciaux au travail et de se distancer socialement des autres employés et visiteurs.

Biden a demandé au ministère de la Défense d’examiner l’ajout des vaccins COVID-19 à la liste des vaccins requis pour les membres de l’armée. L’administration a déclaré que cela était particulièrement important car les troupes servent dans des endroits du monde entier où les taux de vaccination sont faibles et la maladie est répandue.

Les petites et moyennes entreprises seront remboursées pour avoir accordé à leurs employés des congés payés afin que leurs enfants et les autres membres de leur famille puissent se faire vacciner. Biden a appelé les districts scolaires à organiser au moins une clinique de vaccination dans les semaines à venir et a demandé aux pharmacies de travailler avec les écoles pour mettre en place de telles cliniques.

Abordant directement le problème de la désinformation sur le COVID-19 et de l’hésitation à l’égard des vaccins, Biden a souligné que les vaccins ont été minutieusement testés et sont sûrs et efficaces.

« Si, en fait, vous n’êtes pas vacciné, vous présentez un problème pour vous-même, pour votre famille et pour ceux avec qui nous travaillons », a-t-il déclaré.

Reconnaissant que dans certaines régions, les vaccins et les masques faciaux ont été des problèmes politiques, Biden a applaudi des républicains tels que le gouverneur de l’Alabama Kay Ivey et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., qui ont exhorté les Américains non vaccinés à se faire vacciner.

« Il ne s’agit pas d’états rouges et d’états bleus », a-t-il déclaré. « Il s’agit littéralement de la vie et de la mort. »

Plusieurs États ont offert des prix financiers pour encourager les citoyens à se faire vacciner, et mercredi, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a lancé une incitation de 100 $ pour les New-Yorkais similaire au plan de Biden.

La Maison Blanche a souligné les incitations à la vaccination de 100 $ offertes par la chaîne d’épiceries Kroger comme preuve que l’approche de la carotte fonctionne. Kroger a vu ses taux de vaccination passer de 50 % à 75 % après avoir offert ses paiements, selon la Maison Blanche. La Maison Blanche a déclaré que des programmes d’incitation de 100 $ au Nouveau-Mexique, en Ohio et au Colorado encourageaient davantage de personnes à se faire vacciner.

En mai, le département du Trésor a envoyé aux villes et aux États leur première aide directe du plan de sauvetage américain – approuvé par le Congrès en mars – destiné à combler le manque à gagner pendant la pandémie. Plusieurs États et villes ont tardé à s’approprier leurs fonds.

Les utilisations éligibles incluent l’atténuation des coronavirus et les dépenses médicales, la stimulation des petites entreprises, le paiement des travailleurs publics, le remplacement des recettes fiscales perdues, l’application de la loi et les infrastructures hydrauliques.

Joey Garrison et Michael Collins couvrent la Maison Blanche. Contactez Garrison sur Twitter @joeygarrison et Collins @mcollinsNEWS.