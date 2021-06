Biden encouragé par l’action potentielle de Poutine contre les cybercriminels

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré dimanche que l’ouverture du président russe Vladimir Poutine à échanger des cybercriminels avec les États-Unis était « potentiellement un bon signe de progrès ».

Mais Biden ne disait pas qu’il allait échanger de tels criminels avec la Russie, a précisé plus tard le conseiller à la sécurité nationale du président.

« Ce qu’il disait, c’est que si Vladimir Poutine veut venir dire: » Je suis prêt à m’assurer que les cybercriminels sont tenus responsables « , Joe Biden est parfaitement disposé à se présenter et à dire que les cybercriminels seront tenus responsables en Amérique , parce qu’ils le sont déjà », a déclaré Jake Sullivan aux journalistes par la suite. « Il ne s’agit pas d’échanges ou d’échanges, ou de quelque chose comme ça. »

Biden rencontrera Poutine à Genève mercredi à un moment où les deux dirigeants disent que les relations entre les pays sont au plus bas.

À la fin d’une réunion avec les grandes démocraties les plus riches du monde, Biden a déclaré aux journalistes qu’il ne serait peut-être pas en mesure d’influencer Poutine.

« Les autocrates ont un pouvoir énorme et ils n’ont pas à répondre à un public », a-t-il déclaré.

Mais Biden a ajouté que Poutine pourrait être incité à travailler avec les États-Unis.

« La Russie s’est engagée dans des activités qui, selon nous, sont contraires aux normes internationales », a déclaré Biden. « Mais ils ont aussi piqué de vrais problèmes qu’ils vont avoir du mal à mâcher. »

Biden a mentionné la nécessité pour la Russie de reconstruire la Libye et la Syrie déchirées par le conflit, ainsi que de faire face à sa propre économie et à la pandémie de coronavirus.

Après Poutine :Joe Biden tiendra une conférence de presse en solo après avoir rencontré Vladimir Poutine à Genève

La Russie et la cybercriminalité

Biden a déclaré que les problèmes qu’il prévoyait de soulever lors du sommet incluent les cybercriminels basés en Russie liés aux récentes attaques contre des entreprises américaines.

« Aucun pays responsable ne devrait avoir pour entreprise d’héberger de quelque manière que ce soit des organisations criminelles impliquées dans des cyberattaques, y compris des logiciels de rançon. Et le président va le dire très clairement au président Poutine », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken sur ABC « This Week ». le dimanche. « Nous recherchons la coopération russe dans le traitement de ces organisations criminelles dans la mesure où elles opèrent à partir du territoire russe. »

Dans une interview diffusée dimanche à la télévision d’État en Russie, Poutine a déclaré que la nation extraderait « bien sûr » les criminels si les États-Unis « acceptaient la même chose ».

Biden a déclaré aux journalistes qu’il était ouvert à la responsabilité mutuelle.

« S’il y a des crimes commis contre la Russie… et que les personnes qui commettent ces crimes sont hébergées aux États-Unis, je m’engage à les tenir pour responsables », a-t-il déclaré.

Suite:Sonde COVID-19 en Chine, moins de charbon, 15% de taxe : ce que nous avons appris du sommet du G-7 à Cornwall

La réunion en tête-à-tête des dirigeants sera leur première séance en face à face depuis que Biden est devenu président.

Après le sommet, Biden renonce à une conférence de presse conjointe en faveur des solos. Il a dit dimanche que c’est pour que l’accent ne soit pas mis sur leur interaction avec le public.

« Je ne veux pas me laisser distraire par : « Est-ce qu’ils se sont serré la main ? » Qui a le plus parlé ? et le reste », a déclaré Biden. « Il peut dire sur quoi il a dit que la réunion portait. Et je dirai sur quoi je pense que la réunion portait.