Biden en voyage au Vietnam : « Je ne veux pas contenir la Chine »

Lors de sa visite au Vietnam dimanche, le président Biden a nié que le renforcement des liens avec Hanoï faisait partie d’un effort plus large visant à contenir la Chine.

Lors d’une conférence de presse, un journaliste a noté que la Chine avait mis en doute la sincérité de l’administration Biden dans sa volonté de pourparlers diplomatiques avec Pékin.

« En réalité, le but de ce voyage est moins de contenir la Chine. Je ne veux pas contenir la Chine. Je veux juste m’assurer que nous avons une relation avec la Chine qui est en plein essor, au carré, et que tout le monde sait ce qui se passe. se passe », a déclaré Biden.

Les commentaires de Biden dans la capitale vietnamienne sont intervenus après que le président a assisté au sommet du Groupe des 20 en Inde, pays voisin de la Chine et qui s’est affronté avec Pékin sur les territoires frontaliers. Le président américain est venu à Hanoï alors que le Vietnam élevait les États-Unis au statut diplomatique le plus élevé, de partenaire stratégique global, soulignant à quel point les relations américano-vietnamiennes ont évolué depuis la guerre du Vietnam.

Le partenariat élargi reflète un effort plus large à travers l’Asie pour contrer l’influence de la Chine. Biden a déclaré que le Vietnam souhaitait afficher un certain degré d’indépendance et que les entreprises américaines cherchaient une alternative aux importations en provenance des usines chinoises. Il recherche d’éventuels alliés tout en essayant d’apaiser les tensions avec la Chine.

Biden a insisté sur le fait que le renforcement des liens avec les voisins de la Chine consistait à disposer d’une « base stable » dans l’Indo-Pacifique et non à isoler Pékin.

« Il ne s’agit pas d’isoler la Chine. Il s’agit de s’assurer que les règles de la route – depuis l’espace aérien et l’espace dans l’océan jusqu’aux règles de la route internationales – soient respectées », a déclaré Biden.

Il a reconnu que la Chine connaît actuellement certaines difficultés économiques, mais il souhaite en fin de compte « voir la Chine réussir économiquement » tant qu’elle respecte les règles.

Biden a déclaré qu’il avait rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang alors qu’il était en Inde, marquant l’interaction au plus haut niveau entre les responsables américains et chinois depuis que Biden et le président chinois, Xi Jinping, ont tenu des pourparlers lors du G20 de l’année dernière en Indonésie. Xi a sauté les pourparlers sur l’Inde et a envoyé Li à sa place.

« Nous avons parlé de stabilité. (…) Ce n’était pas du tout une confrontation », a déclaré Biden.

Biden a rencontré les dirigeants vietnamiens après son arrivée dans le pays. Il a salué le nouveau partenariat et a déclaré qu’il espérait des progrès sur le climat, l’économie et d’autres questions au cours de son arrêt de 24 heures à Hanoï.

Biden a qualifié le Vietnam d' »ami, de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale ».

