Biden en tête de Trump dans la collecte de fonds de la campagne 2024 pour le troisième trimestre

Les efforts de réélection du président Joe Biden ont permis de récolter des dizaines de millions de dollars de plus que la campagne de son principal rival républicain, Donald Trump, au cours des trois derniers mois. Mais Trump a largement surpassé ses principaux adversaires du Parti républicain, établissant ainsi sa domination sur un terrain très fréquenté.

L’équipe de Biden a rapporté dimanche qu’elle avait levé plus de 71 $ millions depuis le 1er juillet entre la campagne, deux comités mixtes de collecte de fonds et le Comité national démocrate.

Contrairement au DNC, qui travaille à la réélection du président démocrate sortant, le Comité national républicain ne mettra pas en commun ses ressources avec celles d’une campagne primaire du GOP jusqu’à ce que le parti choisisse son candidat l’été prochain.

La campagne de Biden à elle seule a permis de récolter 24,7 millions de dollars, selon A nouveau Commission électorale fédérale dépôts. Cela laisse à Biden et à ses organisations affiliées un total de 91 millions de dollars en espèces, un peu plus d’un an avant que les électeurs ne choisissent le prochain président.

« La collecte de fonds de ce trimestre et les liquidités historiques témoignent de l’enthousiasme et du soutien très réels que le président Biden et le vice-président Harris continuent de développer pour leur candidature à la réélection », a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Biden.

Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole de Trump, Steve Cheung annoncé que leurs organisations combinées avaient collecté un total de 45,5 millions de dollars et qu’elles disposaient de 37,5 millions de dollars avant le quatrième trimestre.

Ce total comprenait l’argent collecté par le comité conjoint de collecte de fonds de Trump, Trump Save America JFC, a déclaré Cheung à CNBC lundi. Le groupe n’est pas tenu de déposer des déclarations de collecte de fonds auprès de la FEC avant la fin de l’année.

Malgré l’apparente domination de Biden sur Trump au dernier trimestre, l’ancien président est néanmoins loin devant ses adversaires républicains lors des primaires du GOP.

La campagne de Trump a terminé le troisième trimestre avec un peu plus de 37 millions de dollars de liquidités, selon les archives de la FEC. C’est plus de 20 millions de dollars d’avance sur son plus proche rival, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, qui a terminé le trimestre avec un peu plus de 12 millions de dollars.

Selon le dernier Consultation du matin sondage, Trump devance DeSantis d’un peu moins de 50 points de pourcentage parmi les électeurs potentiels des primaires républicaines.

Une grande partie du succès de la collecte de fonds de Trump au troisième trimestre est venue de petits donateurs qui ont intensifié leurs dons alors que les problèmes juridiques de l’ancien président s’aggravaient.

La campagne de Trump a collecté plus de 2 millions de dollars dans la journée qui a suivi la publication de sa photo le 24 août après que l’ancien président a été arrêté pour des accusations dans l’État de Géorgie liées à ses tentatives présumées d’annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État, selon une analyse de Reuters.