Biden en nomme 7 pour les postes d’avocat, de juge et de maréchal des États-Unis

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden propose sept nouvelles nominations au ministère de la Justice et à la magistrature couvrant trois bureaux d’avocats américains au Texas et d’autres postes de direction. L’un est un procureur qui a juré de demander la peine de mort pour un homme qui a tué près de deux douzaines de personnes lors d’une attaque raciste dans un Walmart.

Les nominations, annoncées par la Maison Blanche vendredi, incluent trois candidats pour devenir maréchaux américains dans l’Ohio, la Pennsylvanie et l’Utah, ainsi que la nomination d’un procureur de longue date pour devenir juge fédéral dans le Mississippi.

Parmi les nominations figure celle de Jaime Esparza, qui avait été procureur de district du comté d’El Paso, au Texas, de 1993 à 2020, pour être le procureur américain du district ouest du Texas. En tant que procureur de district, il a obtenu une mise en accusation pour meurtre capital et a juré de poursuivre la peine de mort pour Patrick Crusius, l’homme du nord du Texas accusé d’avoir ciblé des Mexicains lors d’une fusillade de masse en 2019 dans un Walmart d’El Paso qui a fait des dizaines de blessés et a finalement tué 23 personnes.

Crusius fait également face à des accusations de crimes de haine fédéraux, et si cela est confirmé, Esparza serait un personnage clé pour décider de poursuivre ou non la peine de mort fédérale dans cette affaire. En fin de compte, cette décision revient aux hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, généralement sur la base de la recommandation du procureur américain.

Biden a déclaré qu’il était opposé à la peine de mort et s’est engagé à mettre fin à son utilisation pendant son mandat. Le procureur général Merrick Garland a interrompu les exécutions fédérales à la suite d’une série sans précédent de peines capitales au cours des derniers mois de l’administration Trump et a ordonné un examen des procédures et des politiques entourant cette pratique. Le moratoire ne s’applique qu’aux exécutions et n’interdit pas aux procureurs de demander la peine de mort.

Les procureurs fédéraux de l’ouest du Texas sont également confrontés à une décision consécutive quant à l’opportunité d’engager des poursuites pénales contre le procureur général du Texas, Ken Paxton.

Le républicain fait l’objet d’une enquête fédérale depuis l’automne 2020, lorsque huit de ses principaux adjoints ont accusé le procureur général d’avoir utilisé le bureau pour aider un donateur politique qui employait une femme avec qui Paxton a reconnu avoir eu une liaison extraconjugale. Paxton, qui brigue un troisième mandat en tant que haut responsable de l’application des lois de l’État en novembre, a largement nié les actes répréhensibles.

Biden a également nommé Alamdar Hamdani, un procureur fédéral de carrière qui avait travaillé dans la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice et travaillé sur des affaires de contre-terrorisme, pour être l’avocat américain du district sud du Texas. Il a également nommé Leigha Simonton, procureure fédérale depuis 2005, au poste d’avocate américaine dans le district nord du Texas. Simonton avait auparavant travaillé dans un cabinet privé et était auxiliaire juridique pour un juge d’appel du cinquième circuit.

Avec la nouvelle liste, Biden a maintenant annoncé 63 candidats pour servir d’avocats américains dans des districts à travers les États-Unis et 20 candidats pour servir de maréchaux américains. Les 93 avocats américains du ministère de la Justice, qui sont responsables des poursuites pénales fédérales dans leurs districts respectifs, joueront probablement un rôle central dans les efforts de lutte contre les crimes violents.

La liste annoncée vendredi a également des candidats pour les postes du US Marshals Service.

Biden a nommé Michael Black, qui travaille comme directeur des services de protection pour OhioHealth Corp. depuis 2021, pour être l’avocat américain du district sud de l’Ohio. L’ancien fonctionnaire de la police de l’État de l’Ohio et de la police de Columbus a également travaillé pour la commission de la loterie de l’État et est un vétéran du Corps des Marines.

En Pennsylvanie, Biden a nommé Stephen Eberle, un ancien commandant de la police d’État, au poste de maréchal américain pour le district ouest de Pennsylvanie. Et dans l’Utah, Biden a nommé Justin Martinez, le shérif du comté de Summit, pour être le maréchal américain de l’État. Le vétéran de la Garde côtière a travaillé dans plusieurs services de police locaux et a également été agent correctionnel.

L’administration a également déclaré qu’elle nommait Scott Colom, maintenant procureur de district du Mississippi, pour être juge du tribunal de district américain du district nord du Mississippi. Il a auparavant été procureur de la ville et juge municipal.

___

Bleiberg a rapporté de Dallas.

Michael Balsamo et Jake Bleiberg, Associated Press