Biden en mission de sauvetage en Californie alors que les démocrates de la Chambre vacillent

SAN JUAN CAPISTRANO, Californie (AP) – Le président Joe Biden effectue son deuxième voyage en Californie en moins de trois semaines dans l’espoir de soutenir les membres de la Maison démocrate mis en péril par les retombées de l’essence à 7 $ le gallon, les taux de criminalité inquiétants et la flambée des prix sur tout, des oignons au boeuf haché.

Le retour du président dans une Californie fortement démocrate à l’approche du jour des élections témoigne de la menace imminente pour son parti dans une année électorale mouvementée à mi-mandat lorsque les républicains semblent sur le point de prendre le contrôle de la Chambre, une sombre perspective pour Biden à l’approche de la seconde moitié de son mandat.

La visite de Biden jeudi est centrée sur la sauvegarde du représentant à deux mandats Mike Levin dans un district avec une légère inclinaison démocrate qui traverse les comtés de San Diego et d’Orange et que Biden a porté à deux chiffres lors de l’élection présidentielle de 2020.

Biden était dans un district côtier voisin le mois dernier au nom d’une autre démocrate du sud de la Californie en voie de disparition, la représentante Katie Porter, une star de l’aile progressiste du parti. Les concours Levin et Porter font partie d’une douzaine de courses du Congrès en Californie considérées comme compétitives – une poignée est considérée comme un tirage au sort et est considérée par les deux parties comme essentielle au contrôle de la Chambre.

“Si les démocrates se grattent et s’accrochent pour s’accrocher aux districts de Biden portés à deux chiffres, ils ont probablement déjà perdu la Chambre”, a déclaré David Wasserman, analyste au Cook Political Report.

Levin a défendu son siège avec une victoire de 6 points en 2020, et le district est resté en grande partie intact après l’ajustement une fois par décennie des lignes de démarcation après le recensement. Cette année, sa course est considérée comme un tirage au sort alors que Levin et d’autres démocrates sont confrontés à des vents contraires historiques à mi-mandat qui punissent généralement le parti à la Maison Blanche, tandis que la flambée des prix au supermarché et à la pompe à essence ont conspiré pour rendre vulnérables les titulaires autrefois sûrs.

Les démocrates sont obligés de jouer la défense, même dans un État réputé libéral que le président de l’époque, Donald Trump, a perdu par plus de 5 millions de voix en 2020. La baisse de la cote d’approbation de Biden crée un frein aux candidats démocrates en général, bien que les sondages auprès des électeurs indiquent qu’il est plus fort en Californie que la nation dans son ensemble.

“Même dans les domaines où le président Biden a gagné avec une forte marge, nous assistons à un changement malheureux”, a écrit Porter dans un argumentaire de collecte de fonds mardi. “Les républicains votent bien dans tout le pays et nous constatons en particulier des tendances concernant les États bleus comme la Californie.”

Dans une interview, Levin a déclaré que le résultat de sa course reposerait sur la participation et que sa campagne redoublait d’efforts pour contacter les électeurs, notamment par des SMS, des appels téléphoniques et des coups de porte à leur domicile.

Dans une course serrée, “la visite du président sera essentielle pour s’assurer que le plus d’électeurs possible soumettent leurs bulletins de vote”, a-t-il déclaré.

Alors que son district est resté pratiquement inchangé dans la redistribution, il a déclaré que l’un des défis est que les zones favorables aux démocrates ont été supprimées dans le comté de San Diego, tandis que de nouveaux électeurs ont été ajoutés dans une partie largement conservatrice du comté d’Orange, rendant le district plus compétitif.

Son message : les démocrates s’efforcent de faire baisser les prix de l’essence et des médicaments sur ordonnance tandis que les républicains proposent une solution : réduire les impôts des riches.

« Que l’économie soit bonne ou mauvaise, que l’inflation soit élevée ou faible, ils veulent des réductions d’impôts pour leurs riches donateurs et amis fortunés. C’est leur plan pour à peu près tout », a déclaré Levin.

L’opposant républicain de Levin, l’homme d’affaires Brian Maryott, a déclaré que la visite de Biden équivalait à “un président raté venant dans notre district pour se tenir aux côtés d’un membre du Congrès raté”.

« Les électeurs n’oublieront pas les prix de l’essence à 7 $, l’explosion de la criminalité, l’inflation atteignant des sommets en 40 ans, la crise à notre frontière », a déclaré Maryott dans un communiqué.

La visite de Biden comporte certains risques – une manifestation était prévue à proximité. Et c’est une question ouverte sur le bien que Biden peut faire pour motiver les électeurs à la fin d’une élection de mi-mandat, lorsque le taux de participation chute fortement après les années d’élection présidentielle.

La Californie est dominée par les démocrates qui occupent tous les postes à l’échelle de l’État et dominent les marges de la législature et de la délégation du Congrès. Les démocrates inscrits sont plus nombreux que les républicains de près de 2 contre 1 dans tout l’État, et un candidat du GOP n’a pas remporté de course à l’échelle de l’État depuis 2006.

Mais cette année confond les normes politiques.

Il n’y a pas de course compétitive au sommet du ticket pour stimuler la participation électorale démocrate – le gouverneur Gavin Newsom et le sénateur américain Alex Padilla, tous deux démocrates, ne font face qu’à une opposition symbolique. Et avec les démocrates fermement aux commandes du gouvernement californien, le parti ne peut échapper au blâme pour des griefs allant d’une crise incontrôlée des sans-abris, des pleins à 80 $ à la station-service et certaines des taxes les plus élevées du pays.

Dans le district de Levin, les électeurs étaient fortement divisés sur le concours, reflétant le gouffre partisan profond de la nation.

Steve Barrett, un ingénieur commercial en aérospatiale à la retraite de 68 ans de Dana Point, a déclaré qu’il se considérait comme un républicain modéré et voterait pour Maryott.

Il a dit qu’il ne vote pas toujours uniquement républicain, mais estime que Levin est un “gros dépensier et contribuable” et que les démocrates dans l’ensemble dépensent trop, ce qui entraînera inévitablement des augmentations d’impôts.

Donna Drysdale, une sténographe judiciaire et photographe à la retraite de 73 ans de San Juan Capistrano, s’est décrite comme une démocrate intermédiaire et a déclaré qu’elle était solidement derrière Levin.

Drysdale a déclaré qu’elle pensait que de nombreux républicains n’étaient pas raisonnables et que le pays avait besoin de candidats intelligents dotés de compétences en résolution de problèmes pour faire face au changement climatique, aux menaces à la démocratie et à d’autres problèmes critiques.

“J’ai très peur que si les républicains prennent le pouvoir, les choses vont continuer à se détériorer dans ce pays, en ce qui concerne la division entre les deux partis”, a-t-elle déclaré.

Un récent sondage auprès des électeurs montre un pessimisme quant à l’économie et à la direction du pays, un avantage potentiel pour les républicains dans les derniers jours des élections, bien qu’il montre que les Californiens sont moins pessimistes quant à la direction de l’État.

L’enquête d’octobre du Public Policy Institute of California a révélé que 71% des électeurs probables disent que les États-Unis sont sur la mauvaise voie, et 54% des électeurs probables pensent que l’État se dirige dans la mauvaise direction. Interrogés sur l’économie du pays, 76 % des électeurs probables ont déclaré qu’elle était soit « mauvaise », soit « pas si bonne ».

La situation risquée pour les démocrates pourrait également aider les titulaires républicains dans les districts à tendance démocrate, y compris les représentants du GOP Mike Garcia au nord de Los Angeles, Michelle Steel dans un district ancré dans le comté d’Orange et David Valadao dans la vallée centrale, l’un des deux seuls républicains de la Chambre. qui a voté pour destituer Trump et a réussi à se rendre aux élections générales.

Porter, une collectrice de fonds prolifique souvent mentionnée comme une future candidate probable au Sénat, a dépensé 24 millions de dollars pour sa course, une somme étonnante. Alors que son district est à peu près également divisé entre démocrates et républicains, il a une tendance conservatrice qui profite à son challenger du GOP, l’ancien législateur Scott Baugh, ce qui rend la course particulièrement serrée.

Les démocrates détiennent désormais un avantage de 220-212 sur les républicains à la Chambre des États-Unis, avec trois postes vacants. Pour avoir la majorité, il faut 218 sièges.

Débusquer les électeurs hésitants et les amener aux urnes “gagne les élections, et si nous ne formons pas suffisamment d’électeurs, nous risquons de perdre ce siège”, a déclaré Miguel Lopez, membre du personnel de campagne de la représentante Julia Brownley, une autre démocrate en danger dans un district. au nord-ouest de Los Angeles, a écrit dans un e-mail.

