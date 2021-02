WASHINGTON – Les responsables de l’administration Biden ont tenté de projeter une ligne dure sur la Chine au cours de leurs premières semaines au pouvoir, décrivant le gouvernement autoritaire comme un défi économique et sécuritaire pour les États-Unis qui nécessite une approche beaucoup plus stratégique et calculée que celle de l’administration Trump . Ils ont également tenté d’envoyer un message: alors que l’administration sera composée de nombreux visages familiers de l’administration Obama, la politique chinoise ne reviendra pas à ce qu’elle était il y a dix ans. Ces premiers efforts n’ont pas caché l’énorme défi auquel le président Biden est confronté pour tenter de formuler une stratégie pour traiter avec la Chine à un moment où toute relation avec Pékin est considérée comme totalement toxique à Washington. Les adversaires politiques, y compris les législateurs républicains, ont déjà commencé à examiner les déclarations des conseillers de M. Biden, prêts à se lancer dans tout effort pour faire reculer les sanctions du président Donald J.Trump, y compris les tarifs et les interdictions d’exportation de technologie. Ted Cruz, le sénateur républicain du Texas, a mis en attente sur la confirmation de Gina Raimondo, la candidate de M. Biden au poste de secrétaire au commerce, retardant le vote sur sa confirmation, pour avoir refusé de s’engager explicitement à maintenir la société de télécommunications chinoise Huawei sur une liste noire de sécurité nationale. Certains législateurs républicains ont également critiqué Linda Thomas-Greenfield, la sélection de M. Biden pour l’ambassadeur de l’ONU, pour avoir prononcé un discours dans un Institut Confucius, une organisation que certains ont décrite comme diffusant de la propagande chinoise, et brossant un tableau optimiste des activités de la Chine en Afrique.

Plusieurs républicains, y compris le sénateur Charles E. Grassley de l’Iowa, a également publié des déclarations la semaine dernière critiquant la décision de l’administration Biden de retirer une règle proposée sous l’administration Trump qui obligerait les universités à divulguer leurs liens financiers avec les instituts Confucius, des organisations créées pour enseigner la langue et la culture chinoises dans les écoles américaines. . « L’administration Biden va être en très courte laisse pour ce qui est de faire tout ce qui est perçu comme donnant une pause à la Chine », a déclaré Wendy Cutler, vice-présidente de l’Asia Society Policy Institute et ancienne négociatrice commerciale américaine. Les partisans de M. Trump lui attribuent une approche beaucoup plus agressive que ses prédécesseurs pour contrôler la Chine, notamment en dépoussiérant de nombreux outils politiques rarement utilisés. Cela comprend l’imposition de droits de douane importants sur les produits chinois, la limitation de l’accès de Pékin aux exportations de technologies américaines sensibles, l’imposition de sanctions aux responsables et aux entreprises chinoises pour violations des droits de l’homme et l’obtention de concessions économiques de la Chine dans le cadre d’un accord commercial. Mais les critiques de M. Trump, y compris de nombreux membres de l’administration Biden, disent que sa série de décrets et d’autres actions étaient incohérentes et fragmentaires, et souvent plus symboliques qu’efficaces. Même si M. Trump a prononcé des sanctions sévères sur certains fronts, il a également prolongé une bouée de sauvetage pour la société de télécommunications chinoise ZTE, retardé les sanctions liées aux violations des droits de l’homme dans la région chinoise du Xinjiang et flatté publiquement le président chinois Xi Jinping alors qu’il cherchait son accord commercial. Bon nombre des mesures exécutives prises par M. Trump contre la Chine étaient laissé incomplet, ou étaient criblés de failles.

Et ses politiques peuvent avoir dégradé la compétitivité américaine dans certains domaines, selon un rapport publié mercredi par le cabinet de conseil Rhodium Group et la Chambre de commerce américaine China Center. Le rapport a révélé des coûts élevés du type de «découplage» économique poursuivi par M. Trump, y compris une perte annuelle de 190 milliards de dollars de la production économique américaine d’ici 2025 si tout le commerce américano-chinois était soumis au type de tarif de 25% que M. Trump imposée sur 250 milliards de dollars de produits chinois. Daniel Rosen, partenaire fondateur de Rhodium Group, a déclaré que l’administration Biden devait prendre en compte plus que la politique ou l’idéologie lors de l’élaboration de la politique chinoise, y compris en pesant soigneusement le coût de son approche de l’industrie. « De toute évidence, la politique est roi ici en ce moment, personne à la tête ou n’aspirant à la direction ne veut être débordé sur qui est dur avec la Chine », a-t-il déclaré. «Nous n’allons pas servir les intérêts américains si nous ne considérons pas les intérêts commerciaux et les intérêts de sécurité nationale en même temps.» L’administration Biden a fait valoir qu’en étant plus stratégique dans sa manière d’aborder la Chine, elle sera finalement plus efficace que l’administration Trump. Il s’est fixé une tâche ambitieuse car il cherche non seulement à sévir contre la Chine pour ce qu’il considère comme des pratiques commerciales déloyales, mais également à développer une stratégie nationale qui aide à renforcer la position économique de l’Amérique pour mieux contrer la concurrence chinoise. S’exprimant au Conseil de l’Atlantique fin janvier, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que les États-Unis devaient d’abord «remettre à neuf les fondements fondamentaux de notre démocratie» en traitant des problèmes tels que l’iniquité économique et raciale, ainsi qu’en investissant dans des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, informatique quantique et énergie propre. M. Biden a également souligné l’importance de travailler avec des alliés et des institutions internationales pour imposer une position mondiale plus ferme, afin que les entreprises ne contournent pas les règles américaines strictes en exerçant leurs activités à l’étranger. M. Biden a tenu son premier appel avec M. Xi le 10 février, dans lequel il a parlé de la préservation d’un Indo-Pacifique libre et ouvert et a partagé ses préoccupations concernant les pratiques économiques et les droits de l’homme de Pékin, selon à une lecture de la Maison Blanche.

Dans un forum de type mairie diffusé par CNN mardi soir, M. Biden, qui connaît bien M. Xi lors de réunions tenues sous l’administration Obama, a déclaré qu’il avait adopté une ligne ferme sur les droits de l’homme et d’autres questions lors de leur appel de deux heures. . « Il y aura des répercussions pour la Chine, et il le sait », a déclaré M. Biden. «Ce que je fais, c’est dire clairement qu’en fait, nous allons continuer à réaffirmer notre rôle de porte-parole des droits de l’homme à l’ONU et dans d’autres agences qui ont un impact sur leur attitude. M. Biden a commencé à doter son cabinet de fonctionnaires qui ont une expérience approfondie de la Chine. Katherine Tai, la candidate de l’administration Biden au poste de représentant commercial, était en charge des poursuites contre la Chine à l’Organisation mondiale du commerce sous l’administration Obama et a promis de prendre une position ferme sur l’application des règles commerciales américaines.